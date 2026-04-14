Книга «Старинный рецепт свадебного пирога» — это уникальное сочетание художественного романа и практического руководства по созиданию семейного счастья. Автор, Юлия Караман, создала вдохновляющее повествование, предназначенное для невест и молодых жен. В центре сюжета — история подготовки к свадьбе и начала семейной жизни Маргариты, через которую раскрываются глубокие христианские ценности, мудрость послушания Божьей воле и искусство женственности.
Особенность романа заключается в том, что в канву сюжета органично вплетены реальные советы: от кулинарных рецептов «пропитанных любовью» блюд до секретов натуральной красоты и создания домашнего уюта. Это книга-атмосфера, призывающая читателя находить красоту в повседневных мелочах и видеть в браке не конечную цель, а начало прекрасного пути, требующего терпения, вдохновения и чистого сердца. Издание дополнено утонченными иллюстрациями и живыми историями, превращающими чтение в процесс эстетического и духовного обогащения.
Юлия Караман — Старинный рецепт свадебного пирога
Киев: Золотой город (ФОП Смоленский С. А.), 2020. — 328 с.
ISBN 978-966-2640-35-9.
Юлия Караман — Старинный рецепт свадебного пирога - Содержание
Художественное вдохновение: История Маргариты и ее семьи, наполненная теплом, предсвадебными хлопотами и преемственностью поколений.
Духовные ориентиры: Роль веры и молитвы в поиске «замужества мечты» и преодолении жизненных трудностей.
Практическая мудрость: Секреты элегантности, ухода за собой и кулинарные хитрости, переданные через сюжетные линии.
Реальный опыт: В книгу включены непридуманные истории, в том числе опыт миссионерского служения в Кении и трогательные семейные предания.
