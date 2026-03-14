Каретникова - 400 лет баптизма

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, Family, Ethics, Pastoral Care Counseling

Книга Марины Сергеевны Каретниковой «400 лет баптизма: История в картинах» представляет собой уникальное сочетание исторического исследования и визуального повествования, приуроченное к значительному юбилею одного из крупнейших протестантских движений мира. Автор ставит задачу сделать сложную и многогранную историю баптизма доступной и наглядной, используя изобразительное искусство как основное средство передачи духовного опыта и исторических вех. Основная идея произведения заключается в том, что история веры — это не только даты и богословские трактаты, но прежде всего живые лица, драматические события и культурный контекст, которые лучше всего раскрываются через визуальные образы и художественное осмысление прошлого.

Содержательная часть альбома охватывает период от возникновения первых общин в Амстердаме в начале XVII века до развития современного баптистского движения в России и за рубежом. Каретникова последовательно ведет читателя через ключевые этапы: преследования в Англии, миссионерскую экспансию в Америке, зарождение евангельского движения в Российской империи и суровые испытания советского периода. Каждая глава сопровождается репродукциями картин, гравюр и архивных фотографий, которые иллюстрируют быт первых верующих, сцены крещений, моменты проповедей и героические акты верности убеждениям. Автор дает глубокие комментарии к иллюстрациям, связывая художественные образы с архивными данными и личными историями выдающихся деятелей движения.

Текст написан в характерном для Марины Сергеевны просветительском стиле — теплом, глубоко уважительном к истории и одновременно академически выверенном. Будучи признанным историком евангельского движения, Каретникова мастерски отбирает наиболее значимые сюжеты, превращая книгу в своего рода художественную галерею веры. Работа служит прекрасным пособием для изучения церковной истории, позволяя читателю не просто узнать факты, но и почувствовать дух ушедших эпох. Это издание напоминает о том, что баптизм внес существенный вклад в формирование понятий о свободе совести и достоинстве личности, оставив глубокий след в мировой и отечественной культуре.

Марина Сергеевна Каретникова - 400 лет баптизма - История в картинах

Издание 2-е

«Библия для всех»

Санкт-Петербург 2012

Часть I. Появление баптизма в мире (Германия, Англия, США)

  • 1. Метеоры в ночи

  • 2. Поиск святой церкви

  • 3. Светлая утренняя Звезда. Баптисты Англии

  • 4. Друзья всех гонимых. Баптисты Америки

  • 5. Путь длиною в сто три года: от подполья до создания всемирного миссионерского общества

  • 6. Баптисты выходят в мир

  • 7. Король проповеди Чарльз Геддон Сперджен

  • 8. Первый баптист в Европе. Иоганн Герхард Онкен

Список использованной литературы

Часть II. Русский баптизм (Неопубликованные архивные материалы)

  • 1. История евангельского движения, собранная Ю. С. Грачевым

  • 2. Российское протестантство С. Н. Савинский

  • 3. Семейные воспоминания о Мартине Карловиче Кальвейте, собранные Мартой Сергеевной Кеше, внучкой Мартина Карловича

  • 4. Реферат В. Г. Павлова, прочитанный им на Европейском конгрессе баптистов в Берлине 19 августа 1908 года

  • 5. Мои воспоминания о духовном пробуждении в России в годы 1874 — 1884 - М.М.Корф

