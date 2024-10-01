Каретникова – Протестантизм

Дети мои, в наше время мы историю не изучали. То есть мы изучали историю партии и исторический материализм и в школе получили некоторые сведения о князе Васильке, которого ослепили жестокие братья, да о том, как царь Петр I собственноручно резал бороды своим боярам. О Западной Европе мы знали не более того, что там рано начал развиваться ужасный капитализм, а народ жил все хуже и хуже.

Если из истории мира вынуть историю церкви, то она превращается в “мешок картошки”, в массу отдельных событий, никак между собой не связанных, разве только что корыстью и жестокостью. Вся история складывается вокруг церкви, для церкви, ради церкви, по причине церкви, против церкви, благодаря церкви! И там, где преследуется Божие Слово, там исчезает и история, зато начинаются революции, гражданские войны и прочие бедствия. Но если где-то возникает интерес к Библии, там же немедленно возникает и интерес к истории, полной истории, истории христианства.

Таким образом, можно сказать, что я жила в доисторическое время. Когда в 70-е годы я отправилась в библиотеку Академии Наук, чтобы узнать об истории церкви, я нашла в каталоге ящики с соответствующими названиями, но они были пусты! Не только книги, но и карточки на них были изъяты! И я бы так и осталась без истории, если бы не моя крайняя нужда: я тогда отчаянно искала смысл своей жизни и считала, что он мне откроется, если я пойму, чем наша несчастная русская жизнь отличается от жизни европейской, то есть — почему она отличается? Что такого нашли наши соседи по континенту, что сделало их мышление и жизнь совершенно иными? Поэтому я не отступила перед пустыми ящиками, а обратилась к полным: там можно было найти курсы мировой истории, прочитанные сто — сто пятьдесят лет назад, случайно просмотренные и не убранные книги, названия которых не содержали ничего религиозного...

Сейчас это даже трудно представить! Сейчас можно пойти и купить на выбор книги по истории христианства, можно купить «Исповедь» Августина, «Иудейскую войну» Иосифа Флавия, «Смерть богов» и «Испанских мистиков» Дмитрия Мережковского, полное собрание сочинений Александра Меня, труды Льва Гумилева. У меня самой сейчас пять наборов истории церкви, каждый в нескольких томах, толстые справочники и энциклопедии на английском языке, и в довершение всему — дюжина кассет по Средневековью и Реформации. Но тогда я набирала в библиотеке по сорок книг, чтобы найти несколько таинственных строчек, мимоходом оброненных, о Мартине Лютере, Яне Гусе, Эразме Роттердамском, Реформации и Возрождении, которое до того у меня прочно ассоциировалось с пышными фигурами на копытах, изображавших собою разные земные стихии. Но и из тех строчек я поняла, что на Западе произошло «нечто», чего у нас никогда не было и что определило и мышление, и образ жизни, и всю культуру Европы — Реформация. Это весьма условное название в переводе на живой язык означает, что миллионы европейцев взяли в свои руки Библию и подставили свои души, изнемогшие от массовой религии, под животворящее воздействие Божиего Слова и учения Христова. В этих людях вспыхнула любовь к Сыну Божиему! Они уверовали в Него не потому, что так положено, а потому, что встретились с Ним лично и доверились Ему настолько, что даже свою единственную жизнь не жалели ради Него.

М. С. Каретникова – Протестантизм - Лекции, прочитанные для радиопрограммы «Актуально-Насущно»

Третье издание. - Санкт-Петербург: «Библия для всех», 2008. – 116 с.

М. С. Каретникова – Протестантизм - Содержание

Вместо предисловия