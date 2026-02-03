Каретникова - Прозрение

КНИГА, которую Вы держите сейчас в руках — исповедь, совершенно особый, редкий литературный жанр. Он требует смелости и дерзновения. Немногие склоняются к рассказам о глубоко личных движениях своей души и исповедуют таящуюся за ошибочностью своих поступков ошибочность помышлений, но еще меньше таких, кто отваживается писать об этом книги.

Исповедь сердца, биение которого доносится до нас со страниц книги "Прозрение" —это урок любви и покаяния, слово мира и надежды, прощание с прошлым и устремленность в будущее, плод духовных борений, терзающих человека изнутри. Победить в них бывает подчас труднее, чем сломить напор обстоятельств, и тогда нам мучительно хочется хоть краешком глаза подсмотреть, как борются и побеждают себя те, кто живет рядом с нами.

Бог дал Марине Сергеевне Каретниковой возможность победить. Страстные и волнующие строки ее книги наполнены добротой Божией любви, они побуждают нас отказаться от попыток, достичь праведности собственными силами, зовут принять спасительную руку Христа, предлагают испытать на себе, как восхищение обновленной покаянием души переливается через край и "от избытка сердца говорят уста" (Лк. 6:45).

Каретникова Марина Сергеевна – Прозрение (Исповедь)

Санкт-Петербург: «Библия для всех», 1993. – 84 с.

ISBN 5-15577-001-Х

Каретникова Марина Сергеевна – Прозрение (Исповедь) - Содержание

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