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Карев - Духовные статьи

Карев - Духовные статьи
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Homiletics
Параллельно с лекциями в Институте он слышал духов­ные лекции рефераты в Петербургском христианском студенческом кружке, руководимым Николаи. 2 декабря 1914 года Л. В. Карев принял водное крещение и стал членом Петербургской общины евангельских христиан. В 1919 году он был призван в Красную Армию и напра­влен в Казань для борьбы с тифом. Одновремен­но он проповедовал в Казанской общине евангельских христиан.
По возвращении из армии в 1922 году А В. Карее был принят на работу во Всесоюный Совет евангельских христиан, где он nпроповедовал на библейских курсах а также проповедал в Ленинградской церкви, а в 1930 году был переведен в Москву для работы в Московской церкви. В октябре 1944 года А. В. Карев был избран генеральным секретарем ВСЕХБ. С тex пор в течении 27 лет он бессменно нес это служение, являясь одновременно и редактором журнала «Братский вестник". В последнее время его заветным желанием было умереть за кафедрой или за письменным столом. Господь исполнил его желание. Он перешол в вечность во время приготовления проповеди для Московской церкви ев. хр. баптистов. В Библии был вложен конспект его nпроповеди, а на столе осталась написана первая страница доклада для предстоявшего совещания Президиума ВСЕХБ, в основу которогоон взял слова Послания к Филипийцам 2.2. «Дополните мою радость. имейте одни мысли имейте тy же любовь, будьте единодушны и единомышленны». И теперь пред Вами дорой читатель, книга А. В. Карева. сборник eгo статей. которые в свое время печа­тались а Ленинградском журнале «Христианин» и в московском «Братский вестник». Каждая статья глубоко nпрочувствована автором, каж­дое его слово исходило из большого любящего сердца, которое умело вмещать и друзей и врагов. «Блажен, кого Ты избрал и приблизил к Себе, Господи, память о них будет в род и род» (Пс. 64,5).

Карев - Духовные статьи

Свет на востоке 1974 г. - 405 с.

Карев - Духовные статьи - Содержание

1. Что говорит Библия?
  • О Слове Божием
  • О Боге
  • Об Иисусе Христе
  • О Духе Святом
  • О существах, называемых Ангелами
  • О грехе
  • О святости
  • О судах Божиих
  • О втором пришествии Христа
  • О воскресении мёртвых
  • О предопределении
  • Об отступлении
  • О жизни после смерти
  • О рае
  • О спасении
  • О воле Божьей
  • О теле, душе и духе
  • О Божественных обетованиях Израилю
  • О падшем ангеле - сатане
  • О Тысячелетнем Царстве Христа
  • О награждении Церкви
  • О конечной участи не принявших Христа
  • О Царствии Божием
2. Десять Заповедей
3. Нагорная проповедь
  • Заповеди блаженства
  • Закон Ветхого и Нового Заветов
  • Высокие требования Христа
  • Призыв Христа к совершенству
  • Ценность внутреннего христианства
  • Два рода сокровищ
  • Благословенная забота
  • "Не судите…"
  • Простые слова с золотым содержанием
  • На камне или на песке
4. Молитва всех молитв
  • "Отче наш"
5. Христос на берегах Геннисаретского озера
6. О чистоте сердца
  • Чистота сердца
  • Чистота наших мыслей
  • В чём блаженство чистого сердца?
  • Как достигать чистоты сердца?
  • Как узнать, имеем ли мы чистое сердце
  • Божии средства для нашего очищения
  • Освящение - это преображение в образ Христа
7. Долина плача
  • Источники благословения в долинах плача
  • Христос в долинах плача
  • Слёзы апостола Павла
  • Долина плача в Вифании
  • Там, где не будет слёз
8. Семь церквей Откровения
9. Церковь и грядущий Христос
  • "Се, гряду скоро"
  • Грядущий Христос и суд над Церковью
  • Грядущий Христос и суд "Великого белого престола"
  • Грядущий Христос и "Всё новое"
  • Готовность к встрече Грядущего Христа
Комментарии
Views 339
Rating 5.0 / 5
Added 01.08.2021
Author brat Vital
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5.0/5 (1)

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