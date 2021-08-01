Параллельно с лекциями в Институте он слышал духов­ные лекции рефераты в Петербургском христианском студенческом кружке, руководимым Николаи. 2 декабря 1914 года Л. В. Карев принял водное крещение и стал членом Петербургской общины евангельских христиан. В 1919 году он был призван в Красную Армию и напра­влен в Казань для борьбы с тифом. Одновремен­но он проповедовал в Казанской общине евангельских христиан.

По возвращении из армии в 1922 году А В. Карее был принят на работу во Всесоюный Совет евангельских христиан, где он nпроповедовал на библейских курсах а также проповедал в Ленинградской церкви, а в 1930 году был переведен в Москву для работы в Московской церкви. В октябре 1944 года А. В. Карев был избран генеральным секретарем ВСЕХБ. С тex пор в течении 27 лет он бессменно нес это служение, являясь одновременно и редактором журнала «Братский вестник". В последнее время его заветным желанием было умереть за кафедрой или за письменным столом. Господь исполнил его желание. Он перешол в вечность во время приготовления проповеди для Московской церкви ев. хр. баптистов. В Библии был вложен конспект его nпроповеди, а на столе осталась написана первая страница доклада для предстоявшего совещания Президиума ВСЕХБ, в основу которогоон взял слова Послания к Филипийцам 2.2. «Дополните мою радость. имейте одни мысли имейте тy же любовь, будьте единодушны и единомышленны». И теперь пред Вами дорой читатель, книга А. В. Карева. сборник eгo статей. которые в свое время печа­тались а Ленинградском журнале «Христианин» и в московском «Братский вестник». Каждая статья глубоко nпрочувствована автором, каж­дое его слово исходило из большого любящего сердца, которое умело вмещать и друзей и врагов. «Блажен, кого Ты избрал и приблизил к Себе, Господи, память о них будет в род и род» (Пс. 64,5).

Карев - Духовные статьи

Свет на востоке 1974 г. - 405 с.

Карев - Духовные статьи - Содержание

1. Что говорит Библия?

О Слове Божием

О Боге

Об Иисусе Христе

О Духе Святом

О существах, называемых Ангелами

О грехе

О святости

О судах Божиих

О втором пришествии Христа

О воскресении мёртвых

О предопределении

Об отступлении

О жизни после смерти

О рае

О спасении

О воле Божьей

О теле, душе и духе

О Божественных обетованиях Израилю

О падшем ангеле - сатане

О Тысячелетнем Царстве Христа

О награждении Церкви

О конечной участи не принявших Христа

О Царствии Божием

2. Десять Заповедей

3. Нагорная проповедь

Заповеди блаженства

Закон Ветхого и Нового Заветов

Высокие требования Христа

Призыв Христа к совершенству

Ценность внутреннего христианства

Два рода сокровищ

Благословенная забота

"Не судите…"

Простые слова с золотым содержанием

На камне или на песке

4. Молитва всех молитв

"Отче наш"

5. Христос на берегах Геннисаретского озера

6. О чистоте сердца

Чистота сердца

Чистота наших мыслей

В чём блаженство чистого сердца?

Как достигать чистоты сердца?

Как узнать, имеем ли мы чистое сердце

Божии средства для нашего очищения

Освящение - это преображение в образ Христа

7. Долина плача

Источники благословения в долинах плача

Христос в долинах плача

Слёзы апостола Павла

Долина плача в Вифании

Там, где не будет слёз

8. Семь церквей Откровения

9. Церковь и грядущий Христос

"Се, гряду скоро"

Грядущий Христос и суд над Церковью

Грядущий Христос и суд "Великого белого престола"

Грядущий Христос и "Всё новое"

Готовность к встрече Грядущего Христа

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