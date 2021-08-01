Карев - Духовные статьи
Параллельно с лекциями в Институте он слышал духовные лекции рефераты в Петербургском христианском студенческом кружке, руководимым Николаи. 2 декабря 1914 года Л. В. Карев принял водное крещение и стал членом Петербургской общины евангельских христиан. В 1919 году он был призван в Красную Армию и направлен в Казань для борьбы с тифом. Одновременно он проповедовал в Казанской общине евангельских христиан.
По возвращении из армии в 1922 году А В. Карее был принят на работу во Всесоюный Совет евангельских христиан, где он nпроповедовал на библейских курсах а также проповедал в Ленинградской церкви, а в 1930 году был переведен в Москву для работы в Московской церкви. В октябре 1944 года А. В. Карев был избран генеральным секретарем ВСЕХБ. С тex пор в течении 27 лет он бессменно нес это служение, являясь одновременно и редактором журнала «Братский вестник". В последнее время его заветным желанием было умереть за кафедрой или за письменным столом. Господь исполнил его желание. Он перешол в вечность во время приготовления проповеди для Московской церкви ев. хр. баптистов. В Библии был вложен конспект его nпроповеди, а на столе осталась написана первая страница доклада для предстоявшего совещания Президиума ВСЕХБ, в основу которогоон взял слова Послания к Филипийцам 2.2. «Дополните мою радость. имейте одни мысли имейте тy же любовь, будьте единодушны и единомышленны». И теперь пред Вами дорой читатель, книга А. В. Карева. сборник eгo статей. которые в свое время печатались а Ленинградском журнале «Христианин» и в московском «Братский вестник». Каждая статья глубоко nпрочувствована автором, каждое его слово исходило из большого любящего сердца, которое умело вмещать и друзей и врагов. «Блажен, кого Ты избрал и приблизил к Себе, Господи, память о них будет в род и род» (Пс. 64,5).
Карев - Духовные статьи
Свет на востоке 1974 г. - 405 с.
Карев - Духовные статьи - Содержание
1. Что говорит Библия?
- О Слове Божием
- О Боге
- Об Иисусе Христе
- О Духе Святом
- О существах, называемых Ангелами
- О грехе
- О святости
- О судах Божиих
- О втором пришествии Христа
- О воскресении мёртвых
- О предопределении
- Об отступлении
- О жизни после смерти
- О рае
- О спасении
- О воле Божьей
- О теле, душе и духе
- О Божественных обетованиях Израилю
- О падшем ангеле - сатане
- О Тысячелетнем Царстве Христа
- О награждении Церкви
- О конечной участи не принявших Христа
- О Царствии Божием
2. Десять Заповедей
3. Нагорная проповедь
- Заповеди блаженства
- Закон Ветхого и Нового Заветов
- Высокие требования Христа
- Призыв Христа к совершенству
- Ценность внутреннего христианства
- Два рода сокровищ
- Благословенная забота
- "Не судите…"
- Простые слова с золотым содержанием
- На камне или на песке
4. Молитва всех молитв
- "Отче наш"
5. Христос на берегах Геннисаретского озера
6. О чистоте сердца
- Чистота сердца
- Чистота наших мыслей
- В чём блаженство чистого сердца?
- Как достигать чистоты сердца?
- Как узнать, имеем ли мы чистое сердце
- Божии средства для нашего очищения
- Освящение - это преображение в образ Христа
7. Долина плача
- Источники благословения в долинах плача
- Христос в долинах плача
- Слёзы апостола Павла
- Долина плача в Вифании
- Там, где не будет слёз
8. Семь церквей Откровения
9. Церковь и грядущий Христос
- "Се, гряду скоро"
- Грядущий Христос и суд над Церковью
- Грядущий Христос и суд "Великого белого престола"
- Грядущий Христос и "Всё новое"
- Готовность к встрече Грядущего Христа
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