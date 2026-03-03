Каргель - Соединены с Ним подобием смерти Его

Если мы выходим из себя, то для Бога; если же скромны, то для вас. Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так: если один умер за всех, то все умерли. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Потому отныне мы никого не знаем по плоти; если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем. Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь все новое.

2 Кор. 5,13-17

Серьезный и довольно печальный факт встречает в наши дни верный труженик Господа, находясь в кругах детей Божьих. Именно тот факт, что многие искупленные не распознают и не занимают свое высокое и чудное положение, данное им во Христе. Из этого следует, что они не могут ни понять высокие требования к их жизни, поставленные Богом и Его Словом, ни удовлетворять их.

Во многих отношениях духовно отставшие коринфяне тоже находились некогда в этом положении. Они не заняли живой верой своего благословенного положения во Христе (2 Кор. 13,5). Поэтому их повседневная жизнь заслуживала порицания. У них не было никакой силы, никакой способности стремиться к цели, к почести вышнего звания Божьего во Христе Иисусе (Флп. 3,14). Однако они, возможно, считали, что их жизнь веры совершенно нормальная и полностью в порядке. Апостол же, как верный слуга Господа, не мог молчать. Он в своих двух посланиях увещевал, обвинял и наказывал их, показывая им Божьи требования в соответствии с их высоким призванием.

Возможно, именно в это время некоторые из них пришли к выводу: «Этот человек много берет на себя. Он зашел слишком далеко. Он ставит перед нами слишком высокую цель, которую невозможно достичь». Это можно заключить из 13-го стиха, где апостол как бы старается оправдать себя, говоря: «Если мы выходим из себя, то для Бога; если же скромны, то для вас».

Сегодня плотские дети Божьи думают, что проповедники заходят слишком далеко, когда на основании Слова Божьего требуют от них жизни, подобной жизни Христа, вдали от греха. Возможно, просматривая содержание этой книги, тот или другой читатель будет чувствовать себя так же. Однако Павел говорит: «Если вам кажется, что мы заходим слишком далеко, то мы делаем это для Бога». Это означает, что мы лишь выдвигаем Его священные требования к вам, мы только указываем на Его цель.

И. В. Каргель – Соединены с Ним подобием смерти Его - Размышления о жизни в смерти Господа Иисуса Христа

Steinhagen: Samenkorn e.V., 2021. – 170 с.

ISBN: 978-3-86203-272-3

И. В. Каргель – Соединены с Ним подобием смерти Его – Содержание

Предисловие