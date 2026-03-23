Каргель - Закон Духа жизни

Category ESXATOS BOOKS, Theology, Ecclesiology Faith Experience, Philology Literature

Этот труд — не просто сухой комментарий, а «путеводитель по внутреннему человеку». Каргель препарирует тончайшие движения человеческой души, сталкивающейся с законом греха. Автор исследует глубочайший конфликт между «хотеть» и «делать», описанный апостолом Павлом, и предлагает выход из этого тупика через познание «закона Духа жизни».

Книга сосредоточена на процессе освящения. Каргель объясняет, как христианин может перейти от состояния постоянного поражения (Римлянам 7) к состоянию победы и свободы (Римлянам 8). Это чтение для тех, кто ищет не просто знаний, а реального изменения качества своей духовной жизни.

Иван Вениаминович Каргель - Закон Духа жизни - Толкование глав 5, 6, 7, 8 Послания святого апостола Павла к римлянам

СПб.: РО «Христианское общество “Библия для всех”», 2003. — 208 с.

ISBN 5-7454-0740-9

Иван Вениаминович Каргель - Закон Духа жизни – Содержание

  • Предисловие

  • Глава 5 Послания

    • Благословенные последствия оправдания верою (Рим. 5:1-11)

    • Сравнение и контраст между Адамом и Христом в их отношении к человечеству (Рим. 5:12-21)

  • Глава 6 Послания

    • Отношение оправданного ко греху в контексте веры (Рим. 6:1-11)

    • Наше отношение ко греху в повседневной жизни (Рим. 6:12-23)

  • Глава 7 Послания

    • Свобода от господства закона благодаря Христу (Рим. 7:1-6)

    • Как закон и грех действуют в искупленном, когда он опять сталкивается с ними (Рим. 7:7-25)

  • Глава 8 Послания

    • Свобода от осуждения для тех, которые во Христе (Рим. 8:1-4)

    • «Глава» или «родоначальник»?

    • «Плотские» и духовные верующие, противопоставленные друг другу (Рим. 8:5-11)

    • Развитие жизни духовно убежденных (Рим. 8:12-17)

    • Надежда на славу для детей Божиих, которой ожидает все живое (Рим. 8:18-30)

    • Торжествующий вывод при взгляде на участь избранных Божиих (Рим. 8:31-39)

  • Алфавитный указатель

Added 23.03.2026
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 week ago
Благодарю.

