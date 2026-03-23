Каргель - Закон Духа жизни
Этот труд — не просто сухой комментарий, а «путеводитель по внутреннему человеку». Каргель препарирует тончайшие движения человеческой души, сталкивающейся с законом греха. Автор исследует глубочайший конфликт между «хотеть» и «делать», описанный апостолом Павлом, и предлагает выход из этого тупика через познание «закона Духа жизни».
Книга сосредоточена на процессе освящения. Каргель объясняет, как христианин может перейти от состояния постоянного поражения (Римлянам 7) к состоянию победы и свободы (Римлянам 8). Это чтение для тех, кто ищет не просто знаний, а реального изменения качества своей духовной жизни.
Иван Вениаминович Каргель - Закон Духа жизни - Толкование глав 5, 6, 7, 8 Послания святого апостола Павла к римлянам
СПб.: РО «Христианское общество “Библия для всех”», 2003. — 208 с.
ISBN 5-7454-0740-9
Иван Вениаминович Каргель - Закон Духа жизни – Содержание
Предисловие
Глава 5 Послания
Благословенные последствия оправдания верою (Рим. 5:1-11)
Сравнение и контраст между Адамом и Христом в их отношении к человечеству (Рим. 5:12-21)
Глава 6 Послания
Отношение оправданного ко греху в контексте веры (Рим. 6:1-11)
Наше отношение ко греху в повседневной жизни (Рим. 6:12-23)
Глава 7 Послания
Свобода от господства закона благодаря Христу (Рим. 7:1-6)
Как закон и грех действуют в искупленном, когда он опять сталкивается с ними (Рим. 7:7-25)
Глава 8 Послания
Свобода от осуждения для тех, которые во Христе (Рим. 8:1-4)
«Глава» или «родоначальник»?
«Плотские» и духовные верующие, противопоставленные друг другу (Рим. 8:5-11)
Развитие жизни духовно убежденных (Рим. 8:12-17)
Надежда на славу для детей Божиих, которой ожидает все живое (Рим. 8:18-30)
Торжествующий вывод при взгляде на участь избранных Божиих (Рим. 8:31-39)
Алфавитный указатель
