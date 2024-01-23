Кармайкл Эми - Если

Как-то вечером коллега рассказала мне о возникшей проблеме в наших отношениях с одной молодой особой, утратившей путь любви. За этим последовала бессонная ночь, ведь в подобных ситуациях мне всегда не даёт покоя вопрос: «Господи, не я ли тому виной?» Может, я где-то допустила ошибку? Что знаю я о голгофской любви? И тогда фраза за фразой начали появляться строки, каждая из которых начиналась условным «если ... ». Начали появляться так, словно их произносили громко, прямо на ухо моему внутреннему человеку. 5 Следующим утром я поделилась этими записанными ночью карандашом мыслями с другой коллегой, а затем и ещё с несколькими людьми. Позже на небольшом ручном печатном прессе мы сделали несколько копий этих тезисов исключительно для нашего сообщества, что впоследствии и привело к появлению небольшой книжечки. Когда у нас впервые запросили этот текст для издания, нам сначала казалось, что это слишком личные записи. Впрочем, если эти мысли хоть кому-то помогут понять суть жизни любви и побудят жить согласно этому, тогда мы не смеем отказать.

Некоторые тезисы, казалось бы, описывают гордыню, эгоизм или малодушие, но, если копнуть глубже, мы совершенно неожиданно для себя наткнёмся на то, что стоит за этими грехами, отсутствие любви. Часть 2 не предназначена для беглого прочтения. Возможно, что, прочитав только некоторые «если ... », читатель возьмёт для себя необходимое наставление и, оставив остальные тезисы для дальнейших размышлений. на потом, найдёт для себя что-то полезное уже на последних страницах. Если вдруг кого-то из истинных верующих смутят слова «Тогда я ничего не знаю», позвольте сказать, что данная мысль возникла именно в таком выражении и я опасалась смягчить её. Впрочем, в этой книге, как и во всех других, «буква убивает». Апостол Павел всё почитал за сор ради познания Того, Кто уже познал его; и душа, внезапно озарённая свежим сиянием познания Божьей любви, явленной на Голгофе, не перестаёт размышлять над тем, достаточно ли она знала об этой любви раньше. Проникшаяся, умилённая И сокрушённая этим откровением любви, душа осознаёт, что, воистину, все обретённые ею познания ничто и она на самом деле совершенно ничего не знает о любви. Полагаю, читателю вполне понятно, что подобные размышления предназначены не для каждого, но только для тех, кто призван быть сопастырем Христа. Впрочем, для некоторых из них здесь не найдётся наставления, ведь они уже пребывают в том, о чём я имела побуждение написать.

Кармайкл Эми - Если

пер. с англ. - Здолбунов: ФЛП Бортнийчук Андрей Васильевич

(Издательство «Левит»), 2021. -104 с.

ISBN 978-617-7662-43-2

Кармайкл Эми - Если - Содержание

Часть 1

Часть 2

Часть 3