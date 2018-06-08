Современная библеистика Настоящая книга посвящена вопросу происхождения Евангелий - одной из наиболее важных проблем новозаветной библеистики. Автор - католический священник, известнейший французский ученый-гебраист, исследователь кумранских рукописей, в доступной и увлекательной форме излагает свое видение зарождения Евангелий. Уникальность книги определяется тем, что ее автор в своем исследовании опирается на ставшие доступной лишь с середины XX века письменные источники Иудейской пустыни. Давно пришло время познакомить русскоязычного читателя с книгой Жана Карминьяка, которая еще 20 лет назад произвела целый переворот в новозаветной библеистике. Рождение синоптических евангелий - Жан Карминьяк Серия: Современная библеистика Издательство: Кафедра библеистики Московской Духовной Академии, 2000 г. - 160 стр.

ISBN 5-900249-36-0 Жан Карминьяк - Рождение синоптических евангелий - Содержание Предисловие, Глава I. Выработка гипотез,

Глава II. Предшествующие переводы,

Глава III. Семитизмы как аргумент,

Глава IV. Синоптическая проблема,

Глава V. Свидетельства древних авторов,

Глава VI. Современные мнения, Заключение,

Приложение.

Жан Карминьяк - Рождение синоптических евангелий - Предисловие

Синоптические Евангелия — это три первых Евангелия — от Матфея, от Марка и от Луки, названные так потому, что у них во многом сходны тексты, которые можно расположить параллельными столбцами и сопоставлять взглядом (греч. syn — «с, при» и opsis — «взгляд»). Этот термин может показаться педантичным, но он удобен и к нему быстро привыкаешь. Прошу простить меня за то, что я его употребил, притом даже в заглавии книги.

Прошу также прощения за то, что я написал эту книгу. Я решился на это не без труда, ибо я планировал продолжать исследования насколько это возможно, представить их в специальных изданиях и только затем предложить широкой публике в небольшой, менее затруднительной для чтения книге. Но многие мои друзья стали единодушно меня убеждать начать с небольшой книжки, так как я весьма рискую оказаться на кладбище прежде, чем закончу большой труд. Мои исследования вот уже на протяжении ряда лет не изменили моих выводов, и потому я вправе их распространить. Будущее покажет, хорошо ли я поступил, послушавшись друзей.

Вполне сознательно избегая любой полемики, я никого не называл по имени и никого не имел в виду. Хорошо зная, что изложенные взгляды не согласуются с современной экзегетической модой, я не стремился опровергать аргументы, которые могут приводиться в подтверждение мнений, отличных от моих. Я изложил результат трудов, продолжавшихся с апреля 1963 г., т. е. на протяжении более 20 лет. Вот и всё. Мои исследования представляются мне убедительными, и я хотел бы поделиться этой убежденностью. Представленные доказательства приводили меня к тому или иному выводу; есть и многие другие, но это заставило бы меня выйти за рамки книги, предназначенной для широкой публики, и я оставляю их для специальных трудов. Таким образом, читатели смогут сами сравнить то, что я думаю, с тем, что им постоянно твердят. Их дело — взвесить аргументы и вынести свободное суждение. А чтобы не утомить бедных читателей, я отказался от всех точных ссылок на использованные мной работы, за исключением некоторых особенно важных. Полная библиография будет дана в подготавливаемых специальных изданиях.

Эта работа является всего лишь изложением моих исследований, и чтобы лучше показать ее субъективный характер, я хотел поначалу озаглавить ее «Двадцать лет работы над проблемой формирования синоптических Евангелий». Мне возразили, что это слишком длинно и не очень привлекательно. Хотя это было бы более точно.

Думаю, что буду искренен в поисках истины. Но если мне предложат убедительные доказательства, то я всегда готов уточнить или даже изменить выводы, представленные в настоящей работе.

Париж, 18 октября 1983,

память св. евангелиста Луки

Жан Карминьяк

28/05/2012