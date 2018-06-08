Карминьяк - Рождение синоптических евангелий
Современная библеистика
Настоящая книга посвящена вопросу происхождения Евангелий - одной из наиболее важных проблем новозаветной библеистики. Автор - католический священник, известнейший французский ученый-гебраист, исследователь кумранских рукописей, в доступной и увлекательной форме излагает свое видение зарождения Евангелий. Уникальность книги определяется тем, что ее автор в своем исследовании опирается на ставшие доступной лишь с середины XX века письменные источники Иудейской пустыни. Давно пришло время познакомить русскоязычного читателя с книгой Жана Карминьяка, которая еще 20 лет назад произвела целый переворот в новозаветной библеистике.
Рождение синоптических евангелий - Жан Карминьяк
Серия: Современная библеистика
Издательство: Кафедра библеистики Московской Духовной Академии, 2000 г. - 160 стр.
ISBN 5-900249-36-0
ISBN 5-900249-36-0
Жан Карминьяк - Рождение синоптических евангелий - Содержание
Предисловие,
- Глава I. Выработка гипотез,
- Глава II. Предшествующие переводы,
- Глава III. Семитизмы как аргумент,
- Глава IV. Синоптическая проблема,
- Глава V. Свидетельства древних авторов,
- Глава VI. Современные мнения,
Заключение,
Приложение.
Приложение.
Жан Карминьяк - Рождение синоптических евангелий - Предисловие
Синоптические Евангелия — это три первых Евангелия — от Матфея, от Марка и от Луки, названные так потому, что у них во многом сходны тексты, которые можно расположить параллельными столбцами и сопоставлять взглядом (греч. syn — «с, при» и opsis — «взгляд»). Этот термин может показаться педантичным, но он удобен и к нему быстро привыкаешь. Прошу простить меня за то, что я его употребил, притом даже в заглавии книги.
Прошу также прощения за то, что я написал эту книгу. Я решился на это не без труда, ибо я планировал продолжать исследования насколько это возможно, представить их в специальных изданиях и только затем предложить широкой публике в небольшой, менее затруднительной для чтения книге. Но многие мои друзья стали единодушно меня убеждать начать с небольшой книжки, так как я весьма рискую оказаться на кладбище прежде, чем закончу большой труд. Мои исследования вот уже на протяжении ряда лет не изменили моих выводов, и потому я вправе их распространить. Будущее покажет, хорошо ли я поступил, послушавшись друзей.
Вполне сознательно избегая любой полемики, я никого не называл по имени и никого не имел в виду. Хорошо зная, что изложенные взгляды не согласуются с современной экзегетической модой, я не стремился опровергать аргументы, которые могут приводиться в подтверждение мнений, отличных от моих. Я изложил результат трудов, продолжавшихся с апреля 1963 г., т. е. на протяжении более 20 лет. Вот и всё. Мои исследования представляются мне убедительными, и я хотел бы поделиться этой убежденностью. Представленные доказательства приводили меня к тому или иному выводу; есть и многие другие, но это заставило бы меня выйти за рамки книги, предназначенной для широкой публики, и я оставляю их для специальных трудов. Таким образом, читатели смогут сами сравнить то, что я думаю, с тем, что им постоянно твердят. Их дело — взвесить аргументы и вынести свободное суждение. А чтобы не утомить бедных читателей, я отказался от всех точных ссылок на использованные мной работы, за исключением некоторых особенно важных. Полная библиография будет дана в подготавливаемых специальных изданиях.
Эта работа является всего лишь изложением моих исследований, и чтобы лучше показать ее субъективный характер, я хотел поначалу озаглавить ее «Двадцать лет работы над проблемой формирования синоптических Евангелий». Мне возразили, что это слишком длинно и не очень привлекательно. Хотя это было бы более точно.
Думаю, что буду искренен в поисках истины. Но если мне предложат убедительные доказательства, то я всегда готов уточнить или даже изменить выводы, представленные в настоящей работе.
Париж, 18 октября 1983,
память св. евангелиста Луки
Жан Карминьяк
28/05/2012
У меня обе ссылки почему-то не работают.
Уже работают
Пришлась, как нельзя, ко времени.
Еще раз, СПАСИБО!