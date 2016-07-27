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Карнацевич - 500 знаменитых исторических событий

Карнацевич - 500 знаменитых исторических событий
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Category ESXATOS BOOKS, History, Cultural Studies Art
Возможно, именно такой формат — собранные под одним корешком рассказы об отдельных событиях, происходивших с древнейших времен и до наших дней, — позволит читателям систематизировать свои знания по истории, разложить их по полкам, которыми в данном случае являются страны и века.
Эта книга поможет вам провести некую условную нить через эпохи. Точнее, не нить, а цепь со звеньями.
Каждое звено — эпизод. Как правило, известный читателям хотя бы понаслышке. Так же, как прилежный школяр подчеркивает в конспекте основные понятия, мы подчеркнули для вас основные, наиболее известные исторические события.
В книге они расставлены не так, как принято делать в учебной литературе. Там события излагаются хронологически, но сначала для одной страны, затем для другой. Это не лишено оснований.
Но и наш подход имеет право на жизнь и может быть интересен и полезен. Здесь события идут в строго хронологическом порядке.
Это дает возможность проводить параллели, понять, что происходило в разных местах одновременно. Ведь не секрет, что после изучения истории в школе многие так и не уясняют для себя, что Иван Грозный — современник Елизаветы I, а Пугачев громил города в тот самый момент, когда корабли капитана Кука бороздили бескрайние просторы Тихого океана.

Владислав Леонидович Карнацевич -500 знаменитых исторических событий

«Фолио», Харьков, 2007 г
ISBN 978-966-03-3802-9

Владислав Леонидович Карнацевич - 500 знаменитых исторических событий - Содержание

  1. ОБЪЕДИНЕНИЕ ЕГИПТА
  2. ИЗДАНИЕ ЗАКОНОВ ХАММУРАПИ
  3. БИТВА ПРИ МЕГИДДО
  4. ВЗРЫВ НА ОСТРОВЕ САНТОРИН
  5. РЕЛИГИОЗНАЯ РЕФОРМА ЭХНАТОНА
  6. ЕГИПЕТСКО-ХЕТТСКАЯ ВОЙНА
  7. УЧРЕЖДЕНИЕ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР
  8. ОСНОВАНИЕ РИМА
  9. РЕФОРМЫ ТИГЛАТПАЛАСАРА III
  10. ЗАКОНЫ ДРАКОНТА
  11. РЕФОРМЫ СОЛОНА
  12. ПЛЕНЕНИЕ ЕВРЕЕВ НАВУХОДОНОСОРОМ
  13. ЗАХВАТ ВЛАСТИ ПИСИСТРАТОМ
  14. ОБРАЗОВАНИЕ ПЕРСИДСКОЙ ДЕРЖАВЫ
  15. УСТАНОВЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ В РИМЕ
  16. РЕФОРМЫ КЛИСФЕНА
  17. МАРАФОНСКАЯ БИТВА
  18. ФЕРМОПИЛЬСКОЕ И САЛАМИНСКОЕ СРАЖЕНИЯ
  19. СОЗДАНИЕ ПЕРВОГО АФИНСКОГО МОРСКОГО СОЮЗА
  20. ПРИХОД К ВЛАСТИ ПЕРИКЛА
  21. СОСТАВЛЕНИЕ ЗАКОНОВ XII ТАБЛИЦ
  22. ПЕЛОПОННЕССКАЯ ВОЙНА
  23. РАЗРУШЕНИЕ РИМА ГАЛЛАМИ
  24. ОСНОВАНИЕ АКАДЕМИИ ПЛАТОНОМ
  25. СРАЖЕНИЕ ПРИ ЛЕВКТРАХ. КОНЕЦ ГЕГЕМОНИИ СПАРТЫ
  26. ОБЪЕДИНЕНИЕ ГРЕЦИИ ПОД ВЛАСТЬЮ МАКЕДОНИИ. КОРИНФСКИЙ КОНГРЕСС
  27. БИТВА ПРИ ГАВГАМЕЛАХ
  28. СМЕРТЬ АЛЕКСАНДРА МАКЕДОНСКОГО
  29. РАЗДЕЛ ДЕРЖАВЫ АЛЕКСАНДРА. БИТВА ПРИ ИПСЕ
  30. ПРИХОД К ВЛАСТИ ЦИНЬ ШИ-ХУАНДИ. СТРОИТЕЛЬСТВО ВЕЛИКОЙ КИТАЙСКОЙ СТЕНЫ
  31. БИТВА ПРИ КАННАХ
  32. КОНЕЦ ТРЕТЬЕЙ ПУНИЧЕСКОЙ ВОЙНЫ. РАЗРУШЕНИЕ КАРФАГЕНА
  33. ПОКОРЕНИЕ ГРЕЦИИ РИМОМ
  34. РЕФОРМЫ ТИБЕРИЯ И ГАЯ ГРАКХОВ
  35. УСТАНОВЛЕНИЕ ДИКТАТУРЫ СУЛЛЫ
  36. ВОССТАНИЕ СПАРТАКА
  37. ОБРАЗОВАНИЕ ПЕРВОГО ТРИУМВИРАТА
  38. ПРИХОД К ВЛАСТИ ЮЛИЯ ЦЕЗАРЯ
  39. УБИЙСТВО ЮЛИЯ ЦЕЗАРЯ
  40. ПОБЕДА ОКТАВИАНА НАД МАРКОМ АНТОНИЕМ
  41. СОЗДАНИЕ ПРИНЦИПАТА АВГУСТА
  42. ОТЪЕЗД ТИБЕРИЯ НА КАПРИ
  43. КАЗНЬ ИИСУСА ХРИСТА
  44. БОЛЕЗНЬ КАЛИГУЛЫ
  45. УБИЙСТВО КЛАВДИЯ
  46. ПОЖАР В РИМЕ
  47. ЗАГОВОР ПИЗОНА. ГРЕЧЕСКОЕ ТУРНЕ НЕРОНА
  48. ВОССТАНИЕ В ИУДЕЕ
  49. ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ ИМПЕРАТОРОМ ВЕСПАСИАНА
  50. ГИБЕЛЬ ПОМПЕЙ
  51. УБИЙСТВО ДОМИЦИАНА
  52. ЗАВОЕВАНИЕ ДАКИИ ТРАЯНОМ
  53. СООРУЖЕНИЕ АДРИАНОВА ВАЛА
  54. ВОССТАНИЕ БАР-КОХБЫ
  55. НАЧАЛО МАРКОМАНСКИХ ВОЙН
  56. ВОССТАНИЕ «ЖЕЛТЫХ ПОВЯЗОК»
  57. ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА 193–197 гг. И ПРИХОД К ВЛАСТИ СЕПТИМИЯ СЕВЕРА
  58. ЭДИКТ КАРАКАЛЛЫ
  59. ОБРАЗОВАНИЕ ГАЛЛЬСКОЙ ИМПЕРИИ
  60. УЧРЕЖДЕНИЕ ТЕТРАРХИИ
  61. ГОНЕНИЯ НА ХРИСТИАН ПРИ ДИОКЛЕТИАНЕ
  62. СЪЕЗД ШЕСТИ ИМПЕРАТОРОВ И БИТВА НА МУЛЬВИЙСКОМ МОСТУ
  63. МЕДИОЛАНСКИЙ (МИЛАНСКИЙ) ЭДИКТ
  64. НИКЕЙСКИЙ СОБОР
  65. ПЕРЕНОС СТОЛИЦЫ ИМПЕРИИ В КОНСТАНТИНОПОЛЬ
  66. ПОПЫТКА РЕСТАВРАЦИИ ЯЗЫЧЕСТВА ПРИ ЮЛИАНЕ ОТСТУПНИКЕ
  67. АДРИАНОПОЛЬСКАЯ БИТВА
  68. РАЗДЕЛЕНИЕ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ НА ЗАПАДНУЮ И ВОСТОЧНУЮ
  69. ЗАХВАТ АЛАРИХОМ РИМА
  70. ОБРАЗОВАНИЕ ВЕСТГОТСКОГО КОРОЛЕВСТВА
  71. ВЫСАДКА ВАНДАЛОВ В АФРИКЕ И РАЗРУШЕНИЕ ИМИ РИМА
  72. БИТВА НА КАТАЛАУНСКИХ ПОЛЯХ
  73. ХАЛКИДОНСКИЙ СОБОР
  74. ПАДЕНИЕ ЗАПАДНОЙ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ
  75. ОБРАЗОВАНИЕ ДЕРЖАВЫ ОСТГОТОВ В ИТАЛИИ
  76. КРЕЩЕНИЕ ХЛОДВИГА. ОБРАЗОВАНИЕ ФРАНКСКОГО КОРОЛЕВСТВА
  77. ВОССТАНИЕ «НИКА»
  78. ПОКОРЕНИЕ ИТАЛИИ ВИЗАНТИЕЙ
  79. ВТОРЖЕНИЕ В ИТАЛИЮ ЛАНГОБАРДОВ
  80. СВЕРЖЕНИЕ ИМПЕРАТОРА МАВРИКИЯ В ВИЗАНТИИ
  81. ОБЪЕДИНЕНИЕ ФРАНКСКОГО КОРОЛЕВСТВА ХЛОТАРЕМ II
  82. БЕГСТВО МУХАММЕДА ИЗ МЕККИ В МЕДИНУ
  83. ПРИХОД К ВЛАСТИ ОМЕЙЯДОВ
  84. ПЕРЕХОД АСПАРУХА ЧЕРЕЗ ДУНАЙ И ОБРАЗОВАНИЕ БОЛГАРСКОГО ЦАРСТВА
  85. ПРИХОД К ВЛАСТИ КАРЛА МАРТЕЛЛА И БИТВА ПРИ ПУАТЬЕ
  86. ОТРАЖЕНИЕ АТАКИ АРАБОВ В ВИЗАНТИИ. ЭДИКТ ПРОТИВ ИКОНОПОЧИТАНИЯ ЛЬВА III
  87. БИТВА У КОВАДОНГИ. НАЧАЛО РЕКОНКИСТЫ
  88. ОБРАЗОВАНИЕ ХАЛИФАТА АББАСИДОВ
  89. КОРОНАЦИЯ ПИПИНА КОРОТКОГО И ОБРАЗОВАНИЕ ПАПСКОЙ ОБЛАСТИ
  90. ВОССТАНИЕ ВИДУКИНДА
  91. ОСУЖДЕНИЕ ИКОНОБОРЧЕСТВА НА VII ВСЕЛЕНСКОМ СОБОРЕ
  92. ПАДЕНИЕ АВАРСКОГО КАГАНАТА
  93. КАРЛ ВЕЛИКИЙ СТАНОВИТСЯ ИМПЕРАТОРОМ
  94. ВЕРДЕНСКИЙ ДОГОВОР
  95. ПРИЗВАНИЕ ВАРЯГОВ НА РУСЬ
  96. МИССИЯ КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ
  97. УЭДМОРСКИЙ ДОГОВОР. ОБРАЗОВАНИЕ «ОБЛАСТИ ДАТСКОГО ПРАВА»
  98. ОСАДА НОРМАННАМИ ПАРИЖА
  99. ОБРАЗОВАНИЕ ГЕРЦОГСТВА НОРМАНДИИ ВО ФРАНЦИИ
  100. БИТВА НА РЕКЕ ЛЕХ. КОНЕЦ МАДЬЯРСКИХ НАБЕГОВ
  101. ОБРАЗОВАНИЕ СВЯЩЕННОЙ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ. КОРОНАЦИЯ ОТТОНА I
  102. ВИЗАНТИЙСКИЙ ПОХОД СВЯТОСЛАВА
  103. КРЕЩЕНИЕ РУСИ
  104. СОЗДАНИЕ «РУССКОЙ ПРАВДЫ»
  105. РАСКОЛ ХРИСТИАНСКОЙ ЦЕРКВИ
  106. УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫБОРНОСТИ ПАПЫ КАРДИНАЛАМИ
  107. ВТОРЖЕНИЕ В АНГЛИЮ ВИЛЬГЕЛЬМА ЗАВОЕВАТЕЛЯ
  108. ХОЖДЕНИЕ ГЕНРИХА IV В КАНОССУ
  109. СОСТАВЛЕНИЕ «КНИГИ СТРАШНОГО СУДА»
  110. РЕЧЬ УРБАНА II. НАЧАЛО КРЕСТОВЫХ ПОХОДОВ
  111. ЛЮБЕЧСКИЙ СЪЕЗД
  112. ВЗЯТИЕ КРЕСТОНОСЦАМИ ИЕРУСАЛИМА
  113. БОРЬБА ЗА ИНВЕСТИТУРУ. ВОРМСКИЙ КОНКОРДАТ
  114. ВТОРОЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД
  115. НАЧАЛО ПРАВЛЕНИЯ ГЕНРИХА II ПЛАНТАГЕНЕТА
  116. ПОХОД АНДРЕЯ БОГОЛЮБСКОГО НА КИЕВ
  117. УБИЙСТВО ТОМАСА БЕКЕТА
  118. ИТАЛЬЯНСКИЕ ПОХОДЫ ФРИДРИХА БАРБАРОССЫ. БИТВА ПРИ ЛЕНЬЯНО
  119. ТРЕТИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД
  120. ЧЕТВЕРТЫЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД. РАЗГРАБЛЕНИЕ КОНСТАНТИНОПОЛЯ
  121. ОБРАЗОВАНИЕ МОНГОЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВА. НАЧАЛО МОНГОЛЬСКИХ ЗАВОЕВАНИЙ
  122. НАЛОЖЕНИЕ ИНТЕРДИКТА НА АНГЛИЮ
  123. АЛЬБИГОЙСКИЕ ВОЙНЫ
  124. КРЕСТОВЫЙ ПОХОД ДЕТЕЙ
  125. СРАЖЕНИЕ ПРИ ЛАС-НАВАС-ДЕ-ТОЛОСА
  126. БИТВА ПРИ БУВИНЕ
  127. ВЕЛИКАЯ ХАРТИЯ ВОЛЬНОСТЕЙ
  128. БИТВА НА КАЛКЕ
  129. УЧРЕЖДЕНИЕ ИНКВИЗИЦИИ
  130. ОБЪЕДИНЕНИЕ ТЕВТОНСКОГО ОРДЕНА И ОРДЕНА МЕЧЕНОСЦЕВ
  131. ВЗЯТИЕ ТАТАРО-МОНГОЛАМИ КИЕВА
  132. ЛЕДОВОЕ ПОБОИЩЕ
  133. ОТЛУЧЕНИЕ ОТ ЦЕРКВИ ФРИДРИХА II
  134. СЕДЬМОЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД
  135. ПАДЕНИЕ ЛАТИНСКОЙ ИМПЕРИИ
  136. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПАРЛАМЕНТА В АНГЛИИ
  137. ПУТЕШЕСТВИЕ МАРКО ПОЛО
  138. СИЦИЛИЙСКАЯ ВЕЧЕРНЯ
  139. БРЮГГСКАЯ ЗАУТРЕНЯ И «БИТВА ШПОР»
  140. РАЗГРОМ ОРДЕНА ТАМПЛИЕРОВ
  141. АВИНЬОНСКОЕ ПЛЕНЕНИЕ ПАП
  142. НАЧАЛО СТОЛЕТНЕЙ ВОЙНЫ. БИТВА ПРИ КРЕСИ
  143. ЭПИДЕМИЯ ЧУМЫ
  144. ЗОЛОТАЯ БУЛЛА
  145. ЖАКЕРИЯ
  146. БИТВА НА СИНИХ ВОДАХ. ПОКОРЕНИЕ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РУСИ ЛИТВОЙ
  147. НАЧАЛО ВЕЛИКОЙ СХИЗМЫ
  148. КУЛИКОВСКАЯ БИТВА
  149. ВОССТАНИЕ УОТА ТАЙЛЕРА
  150. КРЕВСКАЯ УНИЯ
  151. БИТВА НА КОСОВОМ ПОЛЕ
  152. ПОКОРЕНИЕ ТАМЕРЛАНОМ АЗИИ
  153. ВОЙНА БУРГИНЬОНОВ И АРМАНЬЯКОВ
  154. БИТВА ПРИ ГРЮНВАЛЬДЕ
  155. КОНСТАНЦСКИЙ СОБОР И ОСУЖДЕНИЕ ЯНА ГУСА
  156. БИТВА ПРИ АЗЕНКУРЕ
  157. ГУСИТСКИЕ ВОЙНЫ
  158. СНЯТИЕ ОСАДЫ С ОРЛЕАНА
  159. РУАНСКИЙ ПРОЦЕСС. КАЗНЬ ЖАННЫ Д’АРК
  160. ФЛОРЕНТИЙСКАЯ ЦЕРКОВНАЯ УНИЯ
  161. ИЗОБРЕТЕНИЕ КНИГОПЕЧАТАНИЯ
  162. ВЗЯТИЕ КОНСТАНТИНОПОЛЯ ТУРКАМИ. КОНЕЦ ВИЗАНТИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
  163. ОКОНЧАНИЕ СТОЛЕТНЕЙ ВОЙНЫ
  164. ДВА ПРИХОДА К ВЛАСТИ ЭДУАРДА IV ЙОРКА
  165. БИТВА ПРИ НАНСИ
  166. ПОКОРЕНИЕ ИВАНОМ III НОВГОРОДСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
  167. ЖЕНИТЬБА ФЕРДИНАНДА И ИЗАБЕЛЛЫ. КОНЕЦ РЕКОНКИСТЫ
  168. УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОЙ ИНКВИЗИЦИИ В ИСПАНИИ. ТОРКВЕМАДА
  169. «СТОЯНИЕ НА УГРЕ»
  170. БИТВА ПРИ БОСВОРТЕ. КОНЕЦ ВОЙНЫ АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ
  171. ИЗГНАНИЕ ЕВРЕЕВ ИЗ ИСПАНИИ
  172. ОТКРЫТИЕ АМЕРИКИ
  173. УСТАНОВЛЕНИЕ ВЛАСТИ САВОНАРОЛЫ ВО ФЛОРЕНЦИИ
  174. ТОРДЕСИЛЬЯССКИЙ ДОГОВОР
  175. ПЛАВАНИЕ ВАСКО ДА ГАМА
  176. 95 ТЕЗИСОВ МАРТИНА ЛЮТЕРА
  177. ПОКОРЕНИЕ КОРТЕСОМ АЦТЕКОВ
  178. КРУГОСВЕТНОЕ ПЛАВАНИЕ МАГЕЛЛАНА
  179. ОБЪЕДИНЕНИЕ ВЛАДЕНИЙ ГАБСБУРГОВ ПРИ КАРЛЕ V
  180. КРЕСТЬЯНСКАЯ ВОЙНА В ГЕРМАНИИ
  181. ИТАЛЬЯНСКИЕ ВОЙНЫ. БИТВА ПРИ ПАВИИ
  182. ОБРАЗОВАНИЕ ИМПЕРИИ ВЕЛИКИХ МОГОЛОВ
  183. БИТВА ПРИ МОХАЧЕ И ОСАДА ТУРКАМИ ВЕНЫ
  184. СОСТАВЛЕНИЕ АУГСБУРГСКОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ
  185. ПАДЕНИЕ ИМПЕРИИ ИНКОВ
  186. АКТ О СУПРЕМАТИИ. СОЗДАНИЕ АНГЛИКАНСКОЙ ЦЕРКВИ
  187. УЧРЕЖДЕНИЕ ОРДЕНА ИЕЗУИТОВ
  188. МЮНСТЕРСКАЯ КОММУНА
  189. ДОГОВОР ФРАНЦИСКА I С ТУРЕЦКИМ СУЛТАНОМ
  190. РЕФОРМА КАЛЬВИНА В ЖЕНЕВЕ
  191. ПУБЛИКАЦИЯ КНИГИ КОПЕРНИКА «О ВРАЩЕНИЯХ НЕБЕСНЫХ СФЕР»
  192. АУГСБУРГСКИЙ РЕЛИГИОЗНЫЙ МИР
  193. ОКОНЧАНИЕ ИТАЛЬЯНСКИХ ВОЙН. МИР В КАТО-КАМБРЕЗИ
  194. УЧРЕЖДЕНИЕ ОПРИЧНИНЫ
  195. НАЧАЛО НИДЕРЛАНДСКОЙ БУРЖУАЗНОЙ РЕВОЛЮЦИИ
  196. СВЕРЖЕНИЕ МАРИИ СТЮАРТ В ШОТЛАНДИИ
  197. УСТАНОВЛЕНИЕ РЕЖИМА ГЕРЦОГА АЛЬБЫ
  198. ЛЮБЛИНСКАЯ УНИЯ
  199. БИТВА ПРИ ЛЕПАНТО
  200. ВАРФОЛОМЕЕВСКАЯ НОЧЬ
  201. ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА ВО ФРАНЦИИ И ПОБЕДА В НЕЙ ГЕНРИХА IV
  202. КРУГОСВЕТНОЕ ПЛАВАНИЕ ФРЕНСИСА ДРЕЙКА
  203. ГРИГОРИАНСКАЯ РЕФОРМА КАЛЕНДАРЯ
  204. ГИБЕЛЬ «НЕПОБЕДИМОЙ АРМАДЫ»
  205. УБИЙСТВО ЦАРЕВИЧА ДМИТРИЯ В УГЛИЧЕ
  206. БРЕСТСКАЯ УНИЯ
  207. КАЗНЬ ДЖОРДАНО БРУНО
  208. УСТАНОВЛЕНИЕ СЁГУНАТА ТОКУГАВА
  209. ОСНОВАНИЕ ОСТ-ИНДСКИХ КОМПАНИЙ
  210. ВСТУПЛЕНИЕ В МОСКВУ ЛЖЕДМИТРИЯ I
  211. ПОРОХОВОЙ ЗАГОВОР
  212. ПРИХОД НА РУСЬ ЛЖЕДМИТРИЯ II
  213. ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ НЕЗАВИСИМОСТИ НИДЕРЛАНДОВ ОТ ИСПАНИИ. ЗАВЕРШЕНИЕ РЕВОЛЮЦИИ
  214. УБИЙСТВО ГЕНРИХА IV
  215. ПОБЕДА НАД ПОЛЬСКИМИ ИНТЕРВЕНТАМИ. ОСНОВАНИЕ ДИНАСТИИ РОМАНОВЫХ
  216. ПРАЖСКАЯ ДЕФЕНЕСТРАЦИЯ. НАЧАЛО ТРИДЦАТИЛЕТНЕЙ ВОЙНЫ. ДАТСКИЙ ПЕРИОД
  217. ПЛАВАНИЕ «МЭЙФЛАУЭРА»
  218. ПРИХОД К ВЛАСТИ РИШЕЛЬЕ
  219. ШВЕДСКИЙ ПЕРИОД ТРИДЦАТИЛЕТНЕЙ ВОЙНЫ
  220. ОПУБЛИКОВАНИЕ «РАССУЖДЕНИЯ О МЕТОДЕ» ДЕКАРТА
  221. ДОЛГИЙ И КОРОТКИЙ ПАРЛАМЕНТЫ. НАЧАЛО АНГЛИЙСКОЙ БУРЖУАЗНОЙ РЕВОЛЮЦИИ
  222. ПЕРВАЯ ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В АНГЛИИ
  223. НАЧАЛО ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ ВОЙНЫ В УКРАИНЕ. БИТВА НА ЖЕЛТЫХ ВОДАХ
  224. ФРОНДА ВО ФРАНЦИИ
  225. ОКОНЧАНИЕ ТРИДЦАТИЛЕТНЕЙ ВОЙНЫ. ВЕСТФАЛЬСКИЙ МИР
  226. ВТОРАЯ ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В АНГЛИИ И КАЗНЬ КАРЛА I. УЧРЕЖДЕНИЕ ПРОТЕКТОРАТА
  227. ВОССОЕДИНЕНИЕ УКРАИНЫ С РОССИЕЙ
  228. ПРИНЯТИЕ СОБОРНОГО УЛОЖЕНИЯ
  229. РЕСТАВРАЦИЯ В АНГЛИИ
  230. ПРИХОД К ВЛАСТИ ЛЮДОВИКА XIV
  231. КРЕСТЬЯНСКАЯ ВОЙНА ПОД ПРЕДВОДИТЕЛЬСТВОМ СТЕПАНА РАЗИНА
  232. ОСАДА ВЕНЫ
  233. ПУБЛИКАЦИЯ НЬЮТОНОМ «МАТЕМАТИЧЕСКИХ НАЧАЛ»
  234. «СЛАВНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ» В АНГЛИИ
  235. ПРИХОД К ВЛАСТИ ПЕТРА I
  236. НАЧАЛО СЕВЕРНОЙ ВОЙНЫ. БИТВА ПРИ НАРВЕ
  237. ВОЙНА ЗА ИСПАНСКОЕ НАСЛЕДСТВО
  238. ОСНОВАНИЕ ПЕТЕРБУРГА
  239. ПОЛТАВСКАЯ БИТВА
  240. УЧРЕЖДЕНИЕ СЕНАТА И КОЛЛЕГИЙ В РОССИИ
  241. ВОЗВЫШЕНИЕ И ПАДЕНИЕ МЕНШИКОВА ПОСЛЕ СМЕРТИ ПЕТРА I
  242. ВОЙНА ЗА АВСТРИЙСКОЕ НАСЛЕДСТВО
  243. ДВОРЦОВЫЙ ПЕРЕВОРОТ В ПОЛЬЗУ ЕЛИЗАВЕТЫ ПЕТРОВНЫ
  244. ОСНОВАНИЕ МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
  245. НАЧАЛО СЕМИЛЕТНЕЙ ВОЙНЫ
  246. СЕМИЛЕТНЯЯ ВОЙНА И ЕЕ ОКОНЧАНИЕ
  247. ПУБЛИКАЦИЯ «ОБЩЕСТВЕННОГО ДОГОВОРА» РУССО
  248. СВЕРЖЕНИЕ ПЕТРА III. ПРИХОД К ВЛАСТИ ЕКАТЕРИНЫ II
  249. ЧЕСМЕНСКИЙ БОЙ
  250. ПЕРВЫЙ РАЗДЕЛ ПОЛЬШИ
  251. ПУГАЧЕВСКИЙ БУНТ
  252. «БОСТОНСКОЕ ЧАЕПИТИЕ»
  253. КЮЧУК-КАЙНАРДЖИЙСКИЙ МИР И ЛИКВИДАЦИЯ КРЫМСКОГО ХАНСТВА
  254. ВОЙНА ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ В СЕВЕРНОЙ АМЕРИКЕ
  255. ГУБЕРНСКАЯ РЕФОРМА В РОССИИ
  256. ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ДЖЕЙМСА КУКА
  257. ИЗОБРЕТЕНИЕ ПАРОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
  258. ПОЕЗДКА ЕКАТЕРИНЫ II НА ЮГ
  259. ПРИНЯТИЕ КОНСТИТУЦИИ США
  260. НАЧАЛО ВЕЛИКОЙ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ. ВЗЯТИЕ БАСТИЛИИ
  261. БИТВА ПРИ РЫМНИКЕ
  262. ЛИКВИДАЦИЯ МОНАРХИИ ВО ФРАНЦИИ
  263. ПОБЕДА МОНТАНЬЯРОВ НАД ЖИРОНДИСТАМИ
  264. ТЕРМИДОРИАНСКИЙ ПЕРЕВОРОТ
  265. ТРЕТИЙ РАЗДЕЛ ПОЛЬШИ. ПОТЕРЯ ПОЛЬШЕЙ НЕЗАВИСИМОСТИ
  266. ЕГИПЕТСКИЙ ПОХОД НАПОЛЕОНА
  267. ВЗЯТИЕ РУССКИМИ КОРФУ
  268. ПЕРЕХОД СУВОРОВА ЧЕРЕЗ АЛЬПЫ
  269. ПЕРЕВОРОТ 18 БРЮМЕРА. ПРИХОД НАПОЛЕОНА К ВЛАСТИ ВО ФРАНЦИИ
  270. УБИЙСТВО ПАВЛА I
  271. КОРОНАЦИЯ НАПОЛЕОНА
  272. ТРАФАЛЬГАРСКАЯ БИТВА
  273. БИТВА ПРИ АУСТЕРЛИЦЕ
  274. ТИЛЬЗИТСКИЙ ДОГОВОР
  275. ПОБЕДА НАПОЛЕОНА НАД АВСТРИЕЙ
  276. ОКОНЧАНИЕ РУССКО-ТУРЕЦКОЙ ВОЙНЫ 1806–1812 гг. БУХАРЕСТСКИЙ ДОГОВОР
  277. БОРОДИНСКОЕ СРАЖЕНИЕ
  278. ИЗГНАНИЕ НАПОЛЕОНА ИЗ РОССИИ
  279. «БИТВА НАРОДОВ» ПРИ ЛЕЙПЦИГЕ
  280. ВЕНСКИЙ КОНГРЕСС. ОБРАЗОВАНИЕ СВЯЩЕННОГО СОЮЗА
  281. ВОЗВРАЩЕНИЕ НАПОЛЕОНА С ОСТРОВА ЭЛЬБА. БИТВА ПРИ ВАТЕРЛОО
  282. СОЗДАНИЕ ВОЕННЫХ ПОСЕЛЕНИЙ В РОССИИ
  283. ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ БОЛИВАРА ПРЕЗИДЕНТОМ ВЕЛИКОЙ КОЛУМБИИ
  284. ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ ДОКТРИНЫ МОНРО В США
  285. ВОССТАНИЕ ДЕКАБРИСТОВ
  286. НАЧАЛО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО СООБЩЕНИЯ «СТОКТОН-ДАРЛИНГТОН»
  287. УЧРЕЖДЕНИЕ III ОТДЕЛЕНИЯ
  288. ПОЛУЧЕНИЕ ГРЕЦИЕЙ НЕЗАВИСИМОСТИ ОТ ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ
  289. ИЮЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ ВО ФРАНЦИИ
  290. ОБРЕТЕНИЕ НЕЗАВИСИМОСТИ БЕЛЬГИЕЙ
  291. ВОССТАНИЕ ЛИОНСКИХ ТКАЧЕЙ
  292. ПАРЛАМЕНТСКАЯ РЕФОРМА В ВЕЛИКОБРИТАНИИ
  293. «ВЕЛИКИЙ ТРЕК» БУРОВ
  294. УБИЙСТВО ПУШКИНА НА ДУЭЛИ
  295. ПЕРВАЯ ОПИУМНАЯ ВОЙНА
  296. ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ ВТОРОЙ РЕСПУБЛИКИ ВО ФРАНЦИИ
  297. РЕВОЛЮЦИЯ 1848 г. В ГЕРМАНИИ. ФРАНКФУРТСКИЙ ПАРЛАМЕНТ
  298. РЕВОЛЮЦИЯ 1848 г. В АВСТРИИ. НИЗЛОЖЕНИЕ МЕТТЕРНИХА
  299. «ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА» В КАЛИФОРНИИ
  300. ПЕРВАЯ ВСЕМИРНАЯ ВЫСТАВКА
  301. ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ НАПОЛЕОНОМ III ВТОРОЙ ИМПЕРИИ
  302. НАЧАЛО КРЫМСКОЙ ВОЙНЫ
  303. КРЫМСКАЯ ВОЙНА. ПАРИЖСКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР
  304. ВОССТАНИЕ СИПАЕВ В ИНДИИ
  305. ИТАЛЬЯНСКАЯ ВОЙНА НАПОЛЕОНА III
  306. ОПУБЛИКОВАНИЕ «ПРОИСХОЖДЕНИЯ ВИДОВ» ДАРВИНА
  307. ВЫСАДКА ГАРИБАЛЬДИЙЦЕВ НА СИЦИЛИИ. ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ КОРОЛЕВСТВА ИТАЛИЯ
  308. ОСВОБОЖДЕНИЕ КРЕПОСТНЫХ КРЕСТЬЯН В РОССИИ
  309. ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В США
  310. МЕКСИКАНСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
  311. ПРИХОД К ВЛАСТИ БИСМАРКА. ПРУССКО-АВСТРО-ДАТСКАЯ ВОЙНА
  312. ПОЛЬСКОЕ ВОССТАНИЕ 1863 г.
  313. СОЗДАНИЕ ПЕРВОГО ИНТЕРНАЦИОНАЛА
  314. УБИЙСТВО АВРААМА ЛИНКОЛЬНА
  315. «СЕМИНЕДЕЛЬНАЯ ВОЙНА» ПРУССИИ С АВСТРИЕЙ
  316. РЕВОЛЮЦИЯ МЭЙДЗИ
  317. ОТКРЫТИЕ СУЭЦКОГО КАНАЛА
  318. ФРАНКО-ПРУССКАЯ ВОЙНА
  319. ПАРИЖСКАЯ КОММУНА. УСТАНОВЛЕНИЕ III РЕСПУБЛИКИ ВО ФРАНЦИИ
  320. ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ ГЕРМАНСКОЙ ИМПЕРИИ
  321. ОТМЕНА НЕЙТРАЛИЗАЦИИ ЧЕРНОГО МОРЯ И ФОРМИРОВАНИЕ ЛИГИ ТРЕХ ИМПЕРАТОРОВ
  322. ИЗОБРЕТЕНИЕ ТЕЛЕФОНА
  323. РУССКО-ТУРЕЦКАЯ ВОЙНА 1877–1878 гг.
  324. ОКОНЧАНИЕ РУССКО-ТУРЕЦКОЙ ВОЙНЫ. БЕРЛИНСКИЙ КОНГРЕСС
  325. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЗАКОН ПРОТИВ СОЦИАЛИСТОВ В ГЕРМАНИИ
  326. ИЗОБРЕТЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ
  327. УБИЙСТВО АЛЕКСАНДРА II
  328. ОБРАЗОВАНИЕ ТРОЙСТВЕННОГО СОЮЗА
  329. БЕРЛИНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 1884–1885 гг.
  330. СОЗДАНИЕ II ИНТЕРНАЦИОНАЛА
  331. ПАНАМСКИЙ СКАНДАЛ
  332. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ФРАНКО-РУССКОГО СОЮЗА
  333. «ДЕЛО ДРЕЙФУСА»
  334. ИЗОБРЕТЕНИЕ РАДИО
  335. ПЕРВЫЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ СОВРЕМЕННОСТИ
  336. ХОДЫНСКАЯ ТРАГЕДИЯ
  337. ИСПАНО-АМЕРИКАНСКАЯ ВОЙНА
  338. ФАШОДСКИЙ ИНЦИДЕНТ
  339. АНГЛО-БУРСКАЯ ВОИНА
  340. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС 1900–1903 гг.
  341. «БОКСЕРСКОЕ ВОССТАНИЕ»
  342. ВРУЧЕНИЕ ПЕРВЫХ НОБЕЛЕВСКИХ ПРЕМИЙ
  343. РАСКОЛ В РСДРП
  344. ПОЛЕТ БРАТЬЕВ РАЙТ
  345. НАЧАЛО РУССКО-ЯПОНСКОЙ ВОЙНЫ
  346. СОЗДАНИЕ АНТАНТЫ
  347. ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ ПОЛИТИКИ «БОЛЬШОЙ ДУБИНКИ» В США
  348. КРОВАВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ. НАЧАЛО РЕВОЛЮЦИИ 1905 г. В РОССИИ
  349. СРАЖЕНИЯ ПРИ МУКДЕНЕ И ЦУСИМЕ
  350. ПОРТСМУТСКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР
  351. СОЗДАНИЕ ЭЙНШТЕЙНОМ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ
  352. МАНИФЕСТ 17 ОКТЯБРЯ 1905 г.
  353. ДЕКАБРЬСКОЕ ВООРУЖЕННОЕ ВОССТАНИЕ В РОССИИ
  354. НАЧАЛО РАБОТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ В РОССИИ
  355. СТОЛЫПИНСКАЯ РЕФОРМА. УБИЙСТВО СТОЛЫПИНА
  356. ОБРАЗОВАНИЕ ТРОЙСТВЕННОГО СОГЛАСИЯ — СОЮЗА АНГЛИИ, ФРАНЦИИ И РОССИИ
  357. БОСНИЙСКИЙ КРИЗИС
  358. МЕКСИКАНСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
  359. ВТОРОЙ МАРОККАНСКИЙ КРИЗИС
  360. ИТАЛО-ТУРЕЦКАЯ ВОЙНА 1911–1912 гг.
  361. ЭКСПЕДИЦИИ АМУНДСЕНА И СКОТТА К ЮЖНОМУ ПОЛЮСУ
  362. ГИБЕЛЬ «ТИТАНИКА»
  363. БАЛКАНСКИЕ ВОЙНЫ 1912–1913 гг.
  364. УБИЙСТВО ЭРЦГЕРЦОГА ФЕРДИНАНДА И НАЧАЛО ПЕРВОЙ МИРОВОИ ВОЙНЫ
  365. ВОСТОЧНО-ПРУССКАЯ ОПЕРАЦИЯ РУССКИХ ВОЙСК
  366. БИТВА НА МАРНЕ
  367. ИПРСКАЯ БИТВА. ПРИМЕНЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ
  368. ГЕНОЦИД АРМЯН В ТУРЦИИ
  369. ГИБЕЛЬ «ЛУЗИТАНИИ»
  370. ВСТУПЛЕНИЕ В ПЕРВУЮ МИРОВУЮ ВОЙНУ ИТАЛИИ
  371. «ВЕРДЕНСКАЯ МЯСОРУБКА»
  372. СРАЖЕНИЕ ПРИ ЮТЛАНДИИ
  373. БРУСИЛОВСКИЙ ПРОРЫВ
  374. БИТВА НА СОММЕ
  375. УБИЙСТВО РАСПУТИНА
  376. ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В РОССИИ
  377. КРИЗИСЫ ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА И КОРНИЛОВСКИЙ МЯТЕЖ
  378. ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В РОССИИ
  379. ЧЕТЫРНАДЦАТЬ ПУНКТОВ ВУДРО ВИЛЬСОНА
  380. ИЗДАНИЕ IV УНИВЕРСАЛА ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАДЫ
  381. БРЕСТСКИИ МИР
  382. РЕВОЛЮЦИЯ В ГЕРМАНИИ И СОЗДАНИЕ ВЕЙМАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
  383. КОНЕЦ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
  384. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ВЕРСАЛЬСКОГО МИРНОГО ДОГОВОРА
  385. ВЗЯТИЕ КРАСНОЙ АРМИЕЙ КРЫМА. ПОБЕДА НАД БЕЛЫМИ
  386. ВВЕДЕНИЕ НЭПА
  387. ВАШИНГТОНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
  388. ПРИХОД К ВЛАСТИ МУССОЛИНИ
  389. ОБРАЗОВАНИЕ СССР
  390. РУРСКИЙ КРИЗИС И ПЛАН ДАУЭСА
  391. ПРИХОД К ВЛАСТИ В ТУРЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА АТАТЮРКА
  392. ПИВНОЙ ПУТЧ
  393. ПОБЕДА ГОМИНЬДАНА. УСТАНОВЛЕНИЕ НАНКИНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
  394. ПАКТ БРИАНА-КЕЛЛОГА
  395. ГОД ВЕЛИКОГО ПЕРЕЛОМА
  396. ВСЕМИРНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС 1929–1933 гг.
  397. ПЛАН ЮНГА
  398. «СОЛЯНОЙ ПОХОД» В ИНДИИ
  399. «НОВЫЙ КУРС» ФРАНКЛИНА РУЗВЕЛЬТА
  400. ГОЛОДОМОР В УКРАИНЕ
  401. ПРИХОД К ВЛАСТИ В ГЕРМАНИИ ГИТЛЕРА
  402. УБИЙСТВО КИРОВА И НАЧАЛО ШИРОКОМАСШТАБНЫХ РЕПРЕССИЙ В СССР
  403. ВТОРЖЕНИЕ ИТАЛЬЯНСКИХ ВОЙСК В ЭФИОПИЮ
  404. ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В ИСПАНИИ
  405. ЗАКЛЮЧЕНИЕ «АНТИКОМИНТЕРНОВСКОГО ПАКТА»
  406. АНШЛЮС АВСТРИИ
  407. МЮНХЕНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
  408. «ХРУСТАЛЬНАЯ НОЧЬ»
  409. ПАКТ МОЛОТОВА-РИББЕНТРОПА
  410. ВТОРЖЕНИЕ ГЕРМАНИИ В ПОЛЬШУ. НАЧАЛО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
  411. СОВЕТСКО-ФИНСКАЯ ВОЙНА
  412. ОККУПАЦИЯ ГЕРМАНИЕЙ ДАНИИ И НОРВЕГИИ. КАПИТУЛЯЦИЯ ФРАНЦИИ
  413. НАПАДЕНИЕ ГЕРМАНИИ НА СССР
  414. БИТВА ЗА МОСКВУ
  415. НАПАДЕНИЕ ЯПОНЦЕВ НА ПЁРЛ-ХАРБОР
  416. БИТВА ПРИ ОСТРОВЕ МИДУЭЙ
  417. СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА
  418. СРАЖЕНИЕ У ЭЛЬ-АЛАМЕЙНА
  419. КУРСКАЯ БИТВА
  420. ТЕГЕРАНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
  421. ОПЕРАЦИЯ «ОВЕРЛОРД». ВЫСАДКА СОЮЗНОГО ДЕСАНТА В НОРМАНДИИ И ОТКРЫТИЕ ВТОРОГО ФРОНТА
  422. ЯЛТИНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
  423. ВЗЯТИЕ БЕРЛИНА И КАПИТУЛЯЦИЯ ГЕРМАНИИ ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ
  424. ПОТСДАМСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
  425. АТОМНАЯ БОМБАРДИРОВКА ХИРОСИМЫ И НАГАСАКИ
  426. КАПИТУЛЯЦИЯ ЯПОНИИ. ОКОНЧАНИЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
  427. НЮРНБЕРГСКИЙ ПРОЦЕСС
  428. ФУЛТОНСКАЯ РЕЧЬ ЧЕРЧИЛЛЯ. НАЧАЛО «ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ»
  429. ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ ДОКТРИНЫ ТРУМЭНА И ПРИНЯТИЕ ПЛАНА МАРШАЛЛА
  430. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ НЕЗАВИСИМОСТИ ИНДИИ И ПАКИСТАНУ
  431. ОБРАЗОВАНИЕ ГОСУДАРСТВА ИЗРАИЛЬ
  432. ОБРАЗОВАНИЕ ФРГ И ГДР
  433. ОБРАЗОВАНИЕ КНР
  434. ВЫСТУПЛЕНИЕ СЕНАТОРА МАККАРТИ
  435. КОРЕЙСКАЯ ВОЙНА
  436. ОТКРЫТИЕ СТРУКТУРЫ МОЛЕКУЛЫ ДНК
  437. ПОКОРЕНИЕ ЭВЕРЕСТА
  438. БЕРЛИНСКИЙ КРИЗИС 1953 г.
  439. ДОКЛАД ХРУЩЕВА НА XX СЪЕЗДЕ КПСС
  440. СИНАЙСКАЯ ВОЙНА
  441. ЗАПУСК ПЕРВОГО ИСКУССТВЕННОГО СПУТНИКА ЗЕМЛИ
  442. КУБИНСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
  443. ГОД АФРИКИ
  444. ПОЛЕТ ГАГАРИНА В КОСМОС
  445. ВОЗВЕДЕНИЕ БЕРЛИНСКОЙ СТЕНЫ
  446. КАРИБСКИЙ КРИЗИС
  447. УБИЙСТВО ДЖОНА КЕННЕДИ
  448. ВСТУПЛЕНИЕ США В ВОЙНУ ВО ВЬЕТНАМЕ
  449. НАЧАЛО «КУЛЬТУРНОЙ РЕВОЛЮЦИИ» МАО ЦЗЭДУНА
  450. ПЕРЕВОРОТ «ЧЕРНЫХ ПОЛКОВНИКОВ» В ГРЕЦИИ
  451. ШЕСТИДНЕВНАЯ АРАБО-ИЗРАИЛЬСКАЯ ВОЙНА
  452. УБИЙСТВО МАРТИНА ЛЮТЕРА КИНГА И РОБЕРТА КЕННЕДИ
  453. «КРАСНЫЙ МАЙ» ВО ФРАНЦИИ
  454. ПРАЖСКАЯ ВЕСНА
  455. «ПРЫЖОК В XXI ВЕК» БОБА БИМОНА
  456. ВЫСАДКА ЧЕЛОВЕКА НА ЛУНУ
  457. ВУДСТОКСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
  458. «ЧЕРНЫЙ СЕНТЯБРЬ» В ИОРДАНИИ
  459. ОКОНЧАНИЕ ВОЙНЫ ВО ВЬЕТНАМЕ
  460. ВОЙНА СУДНОГО ДНЯ
  461. ПУТЧ В ЧИЛИ
  462. «РЕВОЛЮЦИЯ ГВОЗДИК» В ПОРТУГАЛИИ
  463. УОТЕРГЕЙТСКИЙ ПРОЦЕСС
  464. ПОДПИСАНИЕ ХЕЛЬСИНКСКИХ СОГЛАШЕНИЙ
  465. КЕМП-ДЭВИДСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ
  466. ИСЛАМСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В ИРАНЕ
  467. ВВЕДЕНИЕ СОВЕТСКИХ ВОЙСК В АФГАНИСТАН
  468. НАЧАЛО ДВИЖЕНИЯ «СОЛИДАРНОСТИ» В ПОЛЬШЕ
  469. ИРАНО-ИРАКСКАЯ ВОЙНА
  470. УБИЙСТВО ДЖОНА ЛЕННОНА
  471. ФОЛКЛЕНДСКАЯ ВОЙНА
  472. ВОЙНА В ЛИВАНЕ
  473. ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ РЕЙГАНОМ ПРОГРАММЫ СОИ
  474. УБИЙСТВО ИНДИРЫ ГАНДИ
  475. НАЧАЛО ПЕРЕСТРОЙКИ
  476. АВАРИЯ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС
  477. ДОГОВОР О ЛИКВИДАЦИИ РАКЕТ СРЕДНЕЙ И МЕНЬШЕЙ ДАЛЬНОСТИ
  478. ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В АРМЕНИИ
  479. ВЫСТУПЛЕНИЕ СТУДЕНТОВ НА ПЛОЩАДИ ТЯНЬАНЬМЭНЬ В КИТАЕ
  480. ПАДЕНИЕ БЕРЛИНСКОЙ СТЕНЫ И ОБЪЕДИНЕНИЕ ГЕРМАНИИ
  481. «БАРХАТНАЯ» РЕВОЛЮЦИЯ В ЧЕХОСЛОВАКИИ
  482. СВЕРЖЕНИЕ РЕЖИМА ЧАУШЕСКУ В РУМЫНИИ
  483. «БУРЯ В ПУСТЫНЕ»
  484. ОТМЕНА АПАРТЕИДА В ЮАР
  485. АВГУСТОВСКИЙ ПУТЧ И РАСПАД СССР
  486. РАСПАД ЮГОСЛАВИИ. НАЧАЛО БАЛКАНСКИХ ВОЙН
  487. МААСТРИХТСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ
  488. ОПЕРАЦИЯ «ЧИСТЫЕ РУКИ» В ИТАЛИИ
  489. СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ИЗРАИЛЕМ И ООП 1993 г.
  490. ВОЙНА ХУТУ И ТУТСИ В РУАНДЕ
  491. ЗАРИНОВАЯ АТАКА В ТОКИЙСКОМ МЕТРО
  492. ПОЯВЛЕНИЕ WINDOWS 95
  493. КЛОНИРОВАНИЕ ОВЕЧКИ ДОЛЛИ
  494. ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС 1998 г.
  495. ВОЙНА В КОСОВО
  496. ТЕРАКТ В НЬЮ-ЙОРКЕ
  497. ВТОРЖЕНИЕ АМЕРИКАНСКИХ ВОЙСК В ИРАК. ОПЕРАЦИЯ «ШОК И ТРЕПЕТ»
  498. «ОРАНЖЕВАЯ» РЕВОЛЮЦИЯ
  499. ЦУНАМИ В ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ
  500. КАРИКАТУРНЫЙ СКАНДАЛ

Владислав Леонидович Карнацевич - 500 знаменитых исторических событий - "ОБЪЕДИНЕНИЕ ЕГИПТА"

В IV тысячелетии до н. э. на территории Египта возникают первые государственные образования. Первые не только для этой территории, но, вероятно, и во всем мире. Необходимость правильной эксплуатации водного потока, а именно самой длинной реки на земле — Нила, заставляла роды и племена объединяться, подчиняться центральному руководству.
В пользу этого руководства и подчиняющегося ему аппарата устанавливаются особые поборы — налоги, создается общая армия, общие законы. Начинается новая, уже не первобытная эпоха в истории человечества.

Древнеегипетская цивилизация просуществовала несколько тысячелетий. История только «набирала обороты», поэтому весь этот период не так насыщен разнообразными событиями, консервативный Восток в то время был еще более консервативным. Впрочем, небольшое количество ярких эпизодов может быть связано вовсе не с их отсутствием, а с отсутствием у нас достаточного количества источников.
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Added 27.07.2016
Author denpon
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