Карнацевич - 500 знаменитых исторических событий
Возможно, именно такой формат — собранные под одним корешком рассказы об отдельных событиях, происходивших с древнейших времен и до наших дней, — позволит читателям систематизировать свои знания по истории, разложить их по полкам, которыми в данном случае являются страны и века.
Эта книга поможет вам провести некую условную нить через эпохи. Точнее, не нить, а цепь со звеньями.
Каждое звено — эпизод. Как правило, известный читателям хотя бы понаслышке. Так же, как прилежный школяр подчеркивает в конспекте основные понятия, мы подчеркнули для вас основные, наиболее известные исторические события.
В книге они расставлены не так, как принято делать в учебной литературе. Там события излагаются хронологически, но сначала для одной страны, затем для другой. Это не лишено оснований.
Но и наш подход имеет право на жизнь и может быть интересен и полезен. Здесь события идут в строго хронологическом порядке.
Это дает возможность проводить параллели, понять, что происходило в разных местах одновременно. Ведь не секрет, что после изучения истории в школе многие так и не уясняют для себя, что Иван Грозный — современник Елизаветы I, а Пугачев громил города в тот самый момент, когда корабли капитана Кука бороздили бескрайние просторы Тихого океана.
Владислав Леонидович Карнацевич -500 знаменитых исторических событий
«Фолио», Харьков, 2007 г
ISBN 978-966-03-3802-9
Владислав Леонидович Карнацевич - 500 знаменитых исторических событий - Содержание
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ОБЪЕДИНЕНИЕ ЕГИПТА
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ИЗДАНИЕ ЗАКОНОВ ХАММУРАПИ
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БИТВА ПРИ МЕГИДДО
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ВЗРЫВ НА ОСТРОВЕ САНТОРИН
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РЕЛИГИОЗНАЯ РЕФОРМА ЭХНАТОНА
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ЕГИПЕТСКО-ХЕТТСКАЯ ВОЙНА
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УЧРЕЖДЕНИЕ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР
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ОСНОВАНИЕ РИМА
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РЕФОРМЫ ТИГЛАТПАЛАСАРА III
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ЗАКОНЫ ДРАКОНТА
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РЕФОРМЫ СОЛОНА
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ПЛЕНЕНИЕ ЕВРЕЕВ НАВУХОДОНОСОРОМ
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ЗАХВАТ ВЛАСТИ ПИСИСТРАТОМ
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ОБРАЗОВАНИЕ ПЕРСИДСКОЙ ДЕРЖАВЫ
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УСТАНОВЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ В РИМЕ
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РЕФОРМЫ КЛИСФЕНА
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МАРАФОНСКАЯ БИТВА
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ФЕРМОПИЛЬСКОЕ И САЛАМИНСКОЕ СРАЖЕНИЯ
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СОЗДАНИЕ ПЕРВОГО АФИНСКОГО МОРСКОГО СОЮЗА
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ПРИХОД К ВЛАСТИ ПЕРИКЛА
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СОСТАВЛЕНИЕ ЗАКОНОВ XII ТАБЛИЦ
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ПЕЛОПОННЕССКАЯ ВОЙНА
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РАЗРУШЕНИЕ РИМА ГАЛЛАМИ
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ОСНОВАНИЕ АКАДЕМИИ ПЛАТОНОМ
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СРАЖЕНИЕ ПРИ ЛЕВКТРАХ. КОНЕЦ ГЕГЕМОНИИ СПАРТЫ
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ОБЪЕДИНЕНИЕ ГРЕЦИИ ПОД ВЛАСТЬЮ МАКЕДОНИИ. КОРИНФСКИЙ КОНГРЕСС
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БИТВА ПРИ ГАВГАМЕЛАХ
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СМЕРТЬ АЛЕКСАНДРА МАКЕДОНСКОГО
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РАЗДЕЛ ДЕРЖАВЫ АЛЕКСАНДРА. БИТВА ПРИ ИПСЕ
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ПРИХОД К ВЛАСТИ ЦИНЬ ШИ-ХУАНДИ. СТРОИТЕЛЬСТВО ВЕЛИКОЙ КИТАЙСКОЙ СТЕНЫ
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БИТВА ПРИ КАННАХ
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КОНЕЦ ТРЕТЬЕЙ ПУНИЧЕСКОЙ ВОЙНЫ. РАЗРУШЕНИЕ КАРФАГЕНА
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ПОКОРЕНИЕ ГРЕЦИИ РИМОМ
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РЕФОРМЫ ТИБЕРИЯ И ГАЯ ГРАКХОВ
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УСТАНОВЛЕНИЕ ДИКТАТУРЫ СУЛЛЫ
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ВОССТАНИЕ СПАРТАКА
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ОБРАЗОВАНИЕ ПЕРВОГО ТРИУМВИРАТА
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ПРИХОД К ВЛАСТИ ЮЛИЯ ЦЕЗАРЯ
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УБИЙСТВО ЮЛИЯ ЦЕЗАРЯ
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ПОБЕДА ОКТАВИАНА НАД МАРКОМ АНТОНИЕМ
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СОЗДАНИЕ ПРИНЦИПАТА АВГУСТА
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ОТЪЕЗД ТИБЕРИЯ НА КАПРИ
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КАЗНЬ ИИСУСА ХРИСТА
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БОЛЕЗНЬ КАЛИГУЛЫ
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УБИЙСТВО КЛАВДИЯ
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ПОЖАР В РИМЕ
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ЗАГОВОР ПИЗОНА. ГРЕЧЕСКОЕ ТУРНЕ НЕРОНА
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ВОССТАНИЕ В ИУДЕЕ
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ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ ИМПЕРАТОРОМ ВЕСПАСИАНА
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ГИБЕЛЬ ПОМПЕЙ
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УБИЙСТВО ДОМИЦИАНА
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ЗАВОЕВАНИЕ ДАКИИ ТРАЯНОМ
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СООРУЖЕНИЕ АДРИАНОВА ВАЛА
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ВОССТАНИЕ БАР-КОХБЫ
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НАЧАЛО МАРКОМАНСКИХ ВОЙН
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ВОССТАНИЕ «ЖЕЛТЫХ ПОВЯЗОК»
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ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА 193–197 гг. И ПРИХОД К ВЛАСТИ СЕПТИМИЯ СЕВЕРА
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ЭДИКТ КАРАКАЛЛЫ
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ОБРАЗОВАНИЕ ГАЛЛЬСКОЙ ИМПЕРИИ
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УЧРЕЖДЕНИЕ ТЕТРАРХИИ
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ГОНЕНИЯ НА ХРИСТИАН ПРИ ДИОКЛЕТИАНЕ
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СЪЕЗД ШЕСТИ ИМПЕРАТОРОВ И БИТВА НА МУЛЬВИЙСКОМ МОСТУ
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МЕДИОЛАНСКИЙ (МИЛАНСКИЙ) ЭДИКТ
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НИКЕЙСКИЙ СОБОР
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ПЕРЕНОС СТОЛИЦЫ ИМПЕРИИ В КОНСТАНТИНОПОЛЬ
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ПОПЫТКА РЕСТАВРАЦИИ ЯЗЫЧЕСТВА ПРИ ЮЛИАНЕ ОТСТУПНИКЕ
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АДРИАНОПОЛЬСКАЯ БИТВА
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РАЗДЕЛЕНИЕ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ НА ЗАПАДНУЮ И ВОСТОЧНУЮ
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ЗАХВАТ АЛАРИХОМ РИМА
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ОБРАЗОВАНИЕ ВЕСТГОТСКОГО КОРОЛЕВСТВА
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ВЫСАДКА ВАНДАЛОВ В АФРИКЕ И РАЗРУШЕНИЕ ИМИ РИМА
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БИТВА НА КАТАЛАУНСКИХ ПОЛЯХ
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ХАЛКИДОНСКИЙ СОБОР
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ПАДЕНИЕ ЗАПАДНОЙ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ
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ОБРАЗОВАНИЕ ДЕРЖАВЫ ОСТГОТОВ В ИТАЛИИ
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КРЕЩЕНИЕ ХЛОДВИГА. ОБРАЗОВАНИЕ ФРАНКСКОГО КОРОЛЕВСТВА
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ВОССТАНИЕ «НИКА»
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ПОКОРЕНИЕ ИТАЛИИ ВИЗАНТИЕЙ
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ВТОРЖЕНИЕ В ИТАЛИЮ ЛАНГОБАРДОВ
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СВЕРЖЕНИЕ ИМПЕРАТОРА МАВРИКИЯ В ВИЗАНТИИ
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ОБЪЕДИНЕНИЕ ФРАНКСКОГО КОРОЛЕВСТВА ХЛОТАРЕМ II
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БЕГСТВО МУХАММЕДА ИЗ МЕККИ В МЕДИНУ
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ПРИХОД К ВЛАСТИ ОМЕЙЯДОВ
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ПЕРЕХОД АСПАРУХА ЧЕРЕЗ ДУНАЙ И ОБРАЗОВАНИЕ БОЛГАРСКОГО ЦАРСТВА
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ПРИХОД К ВЛАСТИ КАРЛА МАРТЕЛЛА И БИТВА ПРИ ПУАТЬЕ
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ОТРАЖЕНИЕ АТАКИ АРАБОВ В ВИЗАНТИИ. ЭДИКТ ПРОТИВ ИКОНОПОЧИТАНИЯ ЛЬВА III
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БИТВА У КОВАДОНГИ. НАЧАЛО РЕКОНКИСТЫ
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ОБРАЗОВАНИЕ ХАЛИФАТА АББАСИДОВ
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КОРОНАЦИЯ ПИПИНА КОРОТКОГО И ОБРАЗОВАНИЕ ПАПСКОЙ ОБЛАСТИ
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ВОССТАНИЕ ВИДУКИНДА
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ОСУЖДЕНИЕ ИКОНОБОРЧЕСТВА НА VII ВСЕЛЕНСКОМ СОБОРЕ
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ПАДЕНИЕ АВАРСКОГО КАГАНАТА
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КАРЛ ВЕЛИКИЙ СТАНОВИТСЯ ИМПЕРАТОРОМ
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ВЕРДЕНСКИЙ ДОГОВОР
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ПРИЗВАНИЕ ВАРЯГОВ НА РУСЬ
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МИССИЯ КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ
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УЭДМОРСКИЙ ДОГОВОР. ОБРАЗОВАНИЕ «ОБЛАСТИ ДАТСКОГО ПРАВА»
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ОСАДА НОРМАННАМИ ПАРИЖА
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ОБРАЗОВАНИЕ ГЕРЦОГСТВА НОРМАНДИИ ВО ФРАНЦИИ
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БИТВА НА РЕКЕ ЛЕХ. КОНЕЦ МАДЬЯРСКИХ НАБЕГОВ
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ОБРАЗОВАНИЕ СВЯЩЕННОЙ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ. КОРОНАЦИЯ ОТТОНА I
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ВИЗАНТИЙСКИЙ ПОХОД СВЯТОСЛАВА
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КРЕЩЕНИЕ РУСИ
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СОЗДАНИЕ «РУССКОЙ ПРАВДЫ»
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РАСКОЛ ХРИСТИАНСКОЙ ЦЕРКВИ
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УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫБОРНОСТИ ПАПЫ КАРДИНАЛАМИ
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ВТОРЖЕНИЕ В АНГЛИЮ ВИЛЬГЕЛЬМА ЗАВОЕВАТЕЛЯ
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ХОЖДЕНИЕ ГЕНРИХА IV В КАНОССУ
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СОСТАВЛЕНИЕ «КНИГИ СТРАШНОГО СУДА»
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РЕЧЬ УРБАНА II. НАЧАЛО КРЕСТОВЫХ ПОХОДОВ
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ЛЮБЕЧСКИЙ СЪЕЗД
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ВЗЯТИЕ КРЕСТОНОСЦАМИ ИЕРУСАЛИМА
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БОРЬБА ЗА ИНВЕСТИТУРУ. ВОРМСКИЙ КОНКОРДАТ
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ВТОРОЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД
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НАЧАЛО ПРАВЛЕНИЯ ГЕНРИХА II ПЛАНТАГЕНЕТА
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ПОХОД АНДРЕЯ БОГОЛЮБСКОГО НА КИЕВ
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УБИЙСТВО ТОМАСА БЕКЕТА
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ИТАЛЬЯНСКИЕ ПОХОДЫ ФРИДРИХА БАРБАРОССЫ. БИТВА ПРИ ЛЕНЬЯНО
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ТРЕТИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД
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ЧЕТВЕРТЫЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД. РАЗГРАБЛЕНИЕ КОНСТАНТИНОПОЛЯ
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ОБРАЗОВАНИЕ МОНГОЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВА. НАЧАЛО МОНГОЛЬСКИХ ЗАВОЕВАНИЙ
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НАЛОЖЕНИЕ ИНТЕРДИКТА НА АНГЛИЮ
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АЛЬБИГОЙСКИЕ ВОЙНЫ
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КРЕСТОВЫЙ ПОХОД ДЕТЕЙ
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СРАЖЕНИЕ ПРИ ЛАС-НАВАС-ДЕ-ТОЛОСА
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БИТВА ПРИ БУВИНЕ
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ВЕЛИКАЯ ХАРТИЯ ВОЛЬНОСТЕЙ
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БИТВА НА КАЛКЕ
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УЧРЕЖДЕНИЕ ИНКВИЗИЦИИ
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ОБЪЕДИНЕНИЕ ТЕВТОНСКОГО ОРДЕНА И ОРДЕНА МЕЧЕНОСЦЕВ
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ВЗЯТИЕ ТАТАРО-МОНГОЛАМИ КИЕВА
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ЛЕДОВОЕ ПОБОИЩЕ
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ОТЛУЧЕНИЕ ОТ ЦЕРКВИ ФРИДРИХА II
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СЕДЬМОЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД
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ПАДЕНИЕ ЛАТИНСКОЙ ИМПЕРИИ
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПАРЛАМЕНТА В АНГЛИИ
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ПУТЕШЕСТВИЕ МАРКО ПОЛО
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СИЦИЛИЙСКАЯ ВЕЧЕРНЯ
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БРЮГГСКАЯ ЗАУТРЕНЯ И «БИТВА ШПОР»
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РАЗГРОМ ОРДЕНА ТАМПЛИЕРОВ
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АВИНЬОНСКОЕ ПЛЕНЕНИЕ ПАП
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НАЧАЛО СТОЛЕТНЕЙ ВОЙНЫ. БИТВА ПРИ КРЕСИ
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ЭПИДЕМИЯ ЧУМЫ
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ЗОЛОТАЯ БУЛЛА
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ЖАКЕРИЯ
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БИТВА НА СИНИХ ВОДАХ. ПОКОРЕНИЕ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РУСИ ЛИТВОЙ
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НАЧАЛО ВЕЛИКОЙ СХИЗМЫ
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КУЛИКОВСКАЯ БИТВА
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ВОССТАНИЕ УОТА ТАЙЛЕРА
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КРЕВСКАЯ УНИЯ
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БИТВА НА КОСОВОМ ПОЛЕ
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ПОКОРЕНИЕ ТАМЕРЛАНОМ АЗИИ
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ВОЙНА БУРГИНЬОНОВ И АРМАНЬЯКОВ
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БИТВА ПРИ ГРЮНВАЛЬДЕ
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КОНСТАНЦСКИЙ СОБОР И ОСУЖДЕНИЕ ЯНА ГУСА
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БИТВА ПРИ АЗЕНКУРЕ
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ГУСИТСКИЕ ВОЙНЫ
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СНЯТИЕ ОСАДЫ С ОРЛЕАНА
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РУАНСКИЙ ПРОЦЕСС. КАЗНЬ ЖАННЫ Д’АРК
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ФЛОРЕНТИЙСКАЯ ЦЕРКОВНАЯ УНИЯ
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ИЗОБРЕТЕНИЕ КНИГОПЕЧАТАНИЯ
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ВЗЯТИЕ КОНСТАНТИНОПОЛЯ ТУРКАМИ. КОНЕЦ ВИЗАНТИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
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ОКОНЧАНИЕ СТОЛЕТНЕЙ ВОЙНЫ
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ДВА ПРИХОДА К ВЛАСТИ ЭДУАРДА IV ЙОРКА
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БИТВА ПРИ НАНСИ
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ПОКОРЕНИЕ ИВАНОМ III НОВГОРОДСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
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ЖЕНИТЬБА ФЕРДИНАНДА И ИЗАБЕЛЛЫ. КОНЕЦ РЕКОНКИСТЫ
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УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОЙ ИНКВИЗИЦИИ В ИСПАНИИ. ТОРКВЕМАДА
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«СТОЯНИЕ НА УГРЕ»
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БИТВА ПРИ БОСВОРТЕ. КОНЕЦ ВОЙНЫ АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ
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ИЗГНАНИЕ ЕВРЕЕВ ИЗ ИСПАНИИ
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ОТКРЫТИЕ АМЕРИКИ
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УСТАНОВЛЕНИЕ ВЛАСТИ САВОНАРОЛЫ ВО ФЛОРЕНЦИИ
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ТОРДЕСИЛЬЯССКИЙ ДОГОВОР
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ПЛАВАНИЕ ВАСКО ДА ГАМА
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95 ТЕЗИСОВ МАРТИНА ЛЮТЕРА
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ПОКОРЕНИЕ КОРТЕСОМ АЦТЕКОВ
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КРУГОСВЕТНОЕ ПЛАВАНИЕ МАГЕЛЛАНА
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ОБЪЕДИНЕНИЕ ВЛАДЕНИЙ ГАБСБУРГОВ ПРИ КАРЛЕ V
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КРЕСТЬЯНСКАЯ ВОЙНА В ГЕРМАНИИ
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ИТАЛЬЯНСКИЕ ВОЙНЫ. БИТВА ПРИ ПАВИИ
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ОБРАЗОВАНИЕ ИМПЕРИИ ВЕЛИКИХ МОГОЛОВ
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БИТВА ПРИ МОХАЧЕ И ОСАДА ТУРКАМИ ВЕНЫ
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СОСТАВЛЕНИЕ АУГСБУРГСКОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ
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ПАДЕНИЕ ИМПЕРИИ ИНКОВ
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АКТ О СУПРЕМАТИИ. СОЗДАНИЕ АНГЛИКАНСКОЙ ЦЕРКВИ
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УЧРЕЖДЕНИЕ ОРДЕНА ИЕЗУИТОВ
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МЮНСТЕРСКАЯ КОММУНА
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ДОГОВОР ФРАНЦИСКА I С ТУРЕЦКИМ СУЛТАНОМ
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РЕФОРМА КАЛЬВИНА В ЖЕНЕВЕ
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ПУБЛИКАЦИЯ КНИГИ КОПЕРНИКА «О ВРАЩЕНИЯХ НЕБЕСНЫХ СФЕР»
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АУГСБУРГСКИЙ РЕЛИГИОЗНЫЙ МИР
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ОКОНЧАНИЕ ИТАЛЬЯНСКИХ ВОЙН. МИР В КАТО-КАМБРЕЗИ
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УЧРЕЖДЕНИЕ ОПРИЧНИНЫ
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НАЧАЛО НИДЕРЛАНДСКОЙ БУРЖУАЗНОЙ РЕВОЛЮЦИИ
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СВЕРЖЕНИЕ МАРИИ СТЮАРТ В ШОТЛАНДИИ
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УСТАНОВЛЕНИЕ РЕЖИМА ГЕРЦОГА АЛЬБЫ
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ЛЮБЛИНСКАЯ УНИЯ
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БИТВА ПРИ ЛЕПАНТО
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ВАРФОЛОМЕЕВСКАЯ НОЧЬ
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ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА ВО ФРАНЦИИ И ПОБЕДА В НЕЙ ГЕНРИХА IV
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КРУГОСВЕТНОЕ ПЛАВАНИЕ ФРЕНСИСА ДРЕЙКА
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ГРИГОРИАНСКАЯ РЕФОРМА КАЛЕНДАРЯ
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ГИБЕЛЬ «НЕПОБЕДИМОЙ АРМАДЫ»
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УБИЙСТВО ЦАРЕВИЧА ДМИТРИЯ В УГЛИЧЕ
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БРЕСТСКАЯ УНИЯ
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КАЗНЬ ДЖОРДАНО БРУНО
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УСТАНОВЛЕНИЕ СЁГУНАТА ТОКУГАВА
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ОСНОВАНИЕ ОСТ-ИНДСКИХ КОМПАНИЙ
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ВСТУПЛЕНИЕ В МОСКВУ ЛЖЕДМИТРИЯ I
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ПОРОХОВОЙ ЗАГОВОР
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ПРИХОД НА РУСЬ ЛЖЕДМИТРИЯ II
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ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ НЕЗАВИСИМОСТИ НИДЕРЛАНДОВ ОТ ИСПАНИИ. ЗАВЕРШЕНИЕ РЕВОЛЮЦИИ
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УБИЙСТВО ГЕНРИХА IV
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ПОБЕДА НАД ПОЛЬСКИМИ ИНТЕРВЕНТАМИ. ОСНОВАНИЕ ДИНАСТИИ РОМАНОВЫХ
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ПРАЖСКАЯ ДЕФЕНЕСТРАЦИЯ. НАЧАЛО ТРИДЦАТИЛЕТНЕЙ ВОЙНЫ. ДАТСКИЙ ПЕРИОД
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ПЛАВАНИЕ «МЭЙФЛАУЭРА»
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ПРИХОД К ВЛАСТИ РИШЕЛЬЕ
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ШВЕДСКИЙ ПЕРИОД ТРИДЦАТИЛЕТНЕЙ ВОЙНЫ
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ОПУБЛИКОВАНИЕ «РАССУЖДЕНИЯ О МЕТОДЕ» ДЕКАРТА
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ДОЛГИЙ И КОРОТКИЙ ПАРЛАМЕНТЫ. НАЧАЛО АНГЛИЙСКОЙ БУРЖУАЗНОЙ РЕВОЛЮЦИИ
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ПЕРВАЯ ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В АНГЛИИ
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НАЧАЛО ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ ВОЙНЫ В УКРАИНЕ. БИТВА НА ЖЕЛТЫХ ВОДАХ
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ФРОНДА ВО ФРАНЦИИ
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ОКОНЧАНИЕ ТРИДЦАТИЛЕТНЕЙ ВОЙНЫ. ВЕСТФАЛЬСКИЙ МИР
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ВТОРАЯ ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В АНГЛИИ И КАЗНЬ КАРЛА I. УЧРЕЖДЕНИЕ ПРОТЕКТОРАТА
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ВОССОЕДИНЕНИЕ УКРАИНЫ С РОССИЕЙ
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ПРИНЯТИЕ СОБОРНОГО УЛОЖЕНИЯ
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РЕСТАВРАЦИЯ В АНГЛИИ
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ПРИХОД К ВЛАСТИ ЛЮДОВИКА XIV
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КРЕСТЬЯНСКАЯ ВОЙНА ПОД ПРЕДВОДИТЕЛЬСТВОМ СТЕПАНА РАЗИНА
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ОСАДА ВЕНЫ
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ПУБЛИКАЦИЯ НЬЮТОНОМ «МАТЕМАТИЧЕСКИХ НАЧАЛ»
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«СЛАВНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ» В АНГЛИИ
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ПРИХОД К ВЛАСТИ ПЕТРА I
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НАЧАЛО СЕВЕРНОЙ ВОЙНЫ. БИТВА ПРИ НАРВЕ
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ВОЙНА ЗА ИСПАНСКОЕ НАСЛЕДСТВО
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ОСНОВАНИЕ ПЕТЕРБУРГА
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ПОЛТАВСКАЯ БИТВА
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УЧРЕЖДЕНИЕ СЕНАТА И КОЛЛЕГИЙ В РОССИИ
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ВОЗВЫШЕНИЕ И ПАДЕНИЕ МЕНШИКОВА ПОСЛЕ СМЕРТИ ПЕТРА I
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ВОЙНА ЗА АВСТРИЙСКОЕ НАСЛЕДСТВО
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ДВОРЦОВЫЙ ПЕРЕВОРОТ В ПОЛЬЗУ ЕЛИЗАВЕТЫ ПЕТРОВНЫ
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ОСНОВАНИЕ МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
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НАЧАЛО СЕМИЛЕТНЕЙ ВОЙНЫ
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СЕМИЛЕТНЯЯ ВОЙНА И ЕЕ ОКОНЧАНИЕ
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ПУБЛИКАЦИЯ «ОБЩЕСТВЕННОГО ДОГОВОРА» РУССО
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СВЕРЖЕНИЕ ПЕТРА III. ПРИХОД К ВЛАСТИ ЕКАТЕРИНЫ II
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ЧЕСМЕНСКИЙ БОЙ
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ПЕРВЫЙ РАЗДЕЛ ПОЛЬШИ
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ПУГАЧЕВСКИЙ БУНТ
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«БОСТОНСКОЕ ЧАЕПИТИЕ»
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КЮЧУК-КАЙНАРДЖИЙСКИЙ МИР И ЛИКВИДАЦИЯ КРЫМСКОГО ХАНСТВА
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ВОЙНА ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ В СЕВЕРНОЙ АМЕРИКЕ
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ГУБЕРНСКАЯ РЕФОРМА В РОССИИ
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ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ДЖЕЙМСА КУКА
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ИЗОБРЕТЕНИЕ ПАРОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
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ПОЕЗДКА ЕКАТЕРИНЫ II НА ЮГ
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ПРИНЯТИЕ КОНСТИТУЦИИ США
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НАЧАЛО ВЕЛИКОЙ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ. ВЗЯТИЕ БАСТИЛИИ
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БИТВА ПРИ РЫМНИКЕ
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ЛИКВИДАЦИЯ МОНАРХИИ ВО ФРАНЦИИ
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ПОБЕДА МОНТАНЬЯРОВ НАД ЖИРОНДИСТАМИ
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ТЕРМИДОРИАНСКИЙ ПЕРЕВОРОТ
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ТРЕТИЙ РАЗДЕЛ ПОЛЬШИ. ПОТЕРЯ ПОЛЬШЕЙ НЕЗАВИСИМОСТИ
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ЕГИПЕТСКИЙ ПОХОД НАПОЛЕОНА
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ВЗЯТИЕ РУССКИМИ КОРФУ
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ПЕРЕХОД СУВОРОВА ЧЕРЕЗ АЛЬПЫ
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ПЕРЕВОРОТ 18 БРЮМЕРА. ПРИХОД НАПОЛЕОНА К ВЛАСТИ ВО ФРАНЦИИ
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УБИЙСТВО ПАВЛА I
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КОРОНАЦИЯ НАПОЛЕОНА
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ТРАФАЛЬГАРСКАЯ БИТВА
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БИТВА ПРИ АУСТЕРЛИЦЕ
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ТИЛЬЗИТСКИЙ ДОГОВОР
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ПОБЕДА НАПОЛЕОНА НАД АВСТРИЕЙ
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ОКОНЧАНИЕ РУССКО-ТУРЕЦКОЙ ВОЙНЫ 1806–1812 гг. БУХАРЕСТСКИЙ ДОГОВОР
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БОРОДИНСКОЕ СРАЖЕНИЕ
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ИЗГНАНИЕ НАПОЛЕОНА ИЗ РОССИИ
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«БИТВА НАРОДОВ» ПРИ ЛЕЙПЦИГЕ
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ВЕНСКИЙ КОНГРЕСС. ОБРАЗОВАНИЕ СВЯЩЕННОГО СОЮЗА
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ВОЗВРАЩЕНИЕ НАПОЛЕОНА С ОСТРОВА ЭЛЬБА. БИТВА ПРИ ВАТЕРЛОО
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СОЗДАНИЕ ВОЕННЫХ ПОСЕЛЕНИЙ В РОССИИ
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ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ БОЛИВАРА ПРЕЗИДЕНТОМ ВЕЛИКОЙ КОЛУМБИИ
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ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ ДОКТРИНЫ МОНРО В США
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ВОССТАНИЕ ДЕКАБРИСТОВ
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НАЧАЛО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО СООБЩЕНИЯ «СТОКТОН-ДАРЛИНГТОН»
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УЧРЕЖДЕНИЕ III ОТДЕЛЕНИЯ
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ПОЛУЧЕНИЕ ГРЕЦИЕЙ НЕЗАВИСИМОСТИ ОТ ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ
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ИЮЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ ВО ФРАНЦИИ
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ОБРЕТЕНИЕ НЕЗАВИСИМОСТИ БЕЛЬГИЕЙ
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ВОССТАНИЕ ЛИОНСКИХ ТКАЧЕЙ
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ПАРЛАМЕНТСКАЯ РЕФОРМА В ВЕЛИКОБРИТАНИИ
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«ВЕЛИКИЙ ТРЕК» БУРОВ
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УБИЙСТВО ПУШКИНА НА ДУЭЛИ
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ПЕРВАЯ ОПИУМНАЯ ВОЙНА
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ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ ВТОРОЙ РЕСПУБЛИКИ ВО ФРАНЦИИ
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РЕВОЛЮЦИЯ 1848 г. В ГЕРМАНИИ. ФРАНКФУРТСКИЙ ПАРЛАМЕНТ
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РЕВОЛЮЦИЯ 1848 г. В АВСТРИИ. НИЗЛОЖЕНИЕ МЕТТЕРНИХА
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«ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА» В КАЛИФОРНИИ
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ПЕРВАЯ ВСЕМИРНАЯ ВЫСТАВКА
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ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ НАПОЛЕОНОМ III ВТОРОЙ ИМПЕРИИ
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НАЧАЛО КРЫМСКОЙ ВОЙНЫ
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КРЫМСКАЯ ВОЙНА. ПАРИЖСКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР
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ВОССТАНИЕ СИПАЕВ В ИНДИИ
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ИТАЛЬЯНСКАЯ ВОЙНА НАПОЛЕОНА III
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ОПУБЛИКОВАНИЕ «ПРОИСХОЖДЕНИЯ ВИДОВ» ДАРВИНА
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ВЫСАДКА ГАРИБАЛЬДИЙЦЕВ НА СИЦИЛИИ. ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ КОРОЛЕВСТВА ИТАЛИЯ
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ОСВОБОЖДЕНИЕ КРЕПОСТНЫХ КРЕСТЬЯН В РОССИИ
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ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В США
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МЕКСИКАНСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
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ПРИХОД К ВЛАСТИ БИСМАРКА. ПРУССКО-АВСТРО-ДАТСКАЯ ВОЙНА
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ПОЛЬСКОЕ ВОССТАНИЕ 1863 г.
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СОЗДАНИЕ ПЕРВОГО ИНТЕРНАЦИОНАЛА
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УБИЙСТВО АВРААМА ЛИНКОЛЬНА
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«СЕМИНЕДЕЛЬНАЯ ВОЙНА» ПРУССИИ С АВСТРИЕЙ
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РЕВОЛЮЦИЯ МЭЙДЗИ
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ОТКРЫТИЕ СУЭЦКОГО КАНАЛА
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ФРАНКО-ПРУССКАЯ ВОЙНА
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ПАРИЖСКАЯ КОММУНА. УСТАНОВЛЕНИЕ III РЕСПУБЛИКИ ВО ФРАНЦИИ
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ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ ГЕРМАНСКОЙ ИМПЕРИИ
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ОТМЕНА НЕЙТРАЛИЗАЦИИ ЧЕРНОГО МОРЯ И ФОРМИРОВАНИЕ ЛИГИ ТРЕХ ИМПЕРАТОРОВ
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ИЗОБРЕТЕНИЕ ТЕЛЕФОНА
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РУССКО-ТУРЕЦКАЯ ВОЙНА 1877–1878 гг.
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ОКОНЧАНИЕ РУССКО-ТУРЕЦКОЙ ВОЙНЫ. БЕРЛИНСКИЙ КОНГРЕСС
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ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЗАКОН ПРОТИВ СОЦИАЛИСТОВ В ГЕРМАНИИ
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ИЗОБРЕТЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ
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УБИЙСТВО АЛЕКСАНДРА II
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ОБРАЗОВАНИЕ ТРОЙСТВЕННОГО СОЮЗА
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БЕРЛИНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 1884–1885 гг.
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СОЗДАНИЕ II ИНТЕРНАЦИОНАЛА
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ПАНАМСКИЙ СКАНДАЛ
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ФРАНКО-РУССКОГО СОЮЗА
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«ДЕЛО ДРЕЙФУСА»
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ИЗОБРЕТЕНИЕ РАДИО
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ПЕРВЫЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ СОВРЕМЕННОСТИ
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ХОДЫНСКАЯ ТРАГЕДИЯ
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ИСПАНО-АМЕРИКАНСКАЯ ВОЙНА
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ФАШОДСКИЙ ИНЦИДЕНТ
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АНГЛО-БУРСКАЯ ВОИНА
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС 1900–1903 гг.
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«БОКСЕРСКОЕ ВОССТАНИЕ»
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ВРУЧЕНИЕ ПЕРВЫХ НОБЕЛЕВСКИХ ПРЕМИЙ
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РАСКОЛ В РСДРП
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ПОЛЕТ БРАТЬЕВ РАЙТ
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НАЧАЛО РУССКО-ЯПОНСКОЙ ВОЙНЫ
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СОЗДАНИЕ АНТАНТЫ
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ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ ПОЛИТИКИ «БОЛЬШОЙ ДУБИНКИ» В США
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КРОВАВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ. НАЧАЛО РЕВОЛЮЦИИ 1905 г. В РОССИИ
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СРАЖЕНИЯ ПРИ МУКДЕНЕ И ЦУСИМЕ
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ПОРТСМУТСКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР
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СОЗДАНИЕ ЭЙНШТЕЙНОМ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ
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МАНИФЕСТ 17 ОКТЯБРЯ 1905 г.
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ДЕКАБРЬСКОЕ ВООРУЖЕННОЕ ВОССТАНИЕ В РОССИИ
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НАЧАЛО РАБОТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ В РОССИИ
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СТОЛЫПИНСКАЯ РЕФОРМА. УБИЙСТВО СТОЛЫПИНА
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ОБРАЗОВАНИЕ ТРОЙСТВЕННОГО СОГЛАСИЯ — СОЮЗА АНГЛИИ, ФРАНЦИИ И РОССИИ
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БОСНИЙСКИЙ КРИЗИС
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МЕКСИКАНСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
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ВТОРОЙ МАРОККАНСКИЙ КРИЗИС
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ИТАЛО-ТУРЕЦКАЯ ВОЙНА 1911–1912 гг.
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ЭКСПЕДИЦИИ АМУНДСЕНА И СКОТТА К ЮЖНОМУ ПОЛЮСУ
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ГИБЕЛЬ «ТИТАНИКА»
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БАЛКАНСКИЕ ВОЙНЫ 1912–1913 гг.
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УБИЙСТВО ЭРЦГЕРЦОГА ФЕРДИНАНДА И НАЧАЛО ПЕРВОЙ МИРОВОИ ВОЙНЫ
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ВОСТОЧНО-ПРУССКАЯ ОПЕРАЦИЯ РУССКИХ ВОЙСК
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БИТВА НА МАРНЕ
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ИПРСКАЯ БИТВА. ПРИМЕНЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ
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ГЕНОЦИД АРМЯН В ТУРЦИИ
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ГИБЕЛЬ «ЛУЗИТАНИИ»
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ВСТУПЛЕНИЕ В ПЕРВУЮ МИРОВУЮ ВОЙНУ ИТАЛИИ
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«ВЕРДЕНСКАЯ МЯСОРУБКА»
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СРАЖЕНИЕ ПРИ ЮТЛАНДИИ
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БРУСИЛОВСКИЙ ПРОРЫВ
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БИТВА НА СОММЕ
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УБИЙСТВО РАСПУТИНА
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ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В РОССИИ
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КРИЗИСЫ ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА И КОРНИЛОВСКИЙ МЯТЕЖ
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ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В РОССИИ
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ЧЕТЫРНАДЦАТЬ ПУНКТОВ ВУДРО ВИЛЬСОНА
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ИЗДАНИЕ IV УНИВЕРСАЛА ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАДЫ
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БРЕСТСКИИ МИР
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РЕВОЛЮЦИЯ В ГЕРМАНИИ И СОЗДАНИЕ ВЕЙМАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
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КОНЕЦ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ВЕРСАЛЬСКОГО МИРНОГО ДОГОВОРА
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ВЗЯТИЕ КРАСНОЙ АРМИЕЙ КРЫМА. ПОБЕДА НАД БЕЛЫМИ
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ВВЕДЕНИЕ НЭПА
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ВАШИНГТОНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
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ПРИХОД К ВЛАСТИ МУССОЛИНИ
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ОБРАЗОВАНИЕ СССР
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РУРСКИЙ КРИЗИС И ПЛАН ДАУЭСА
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ПРИХОД К ВЛАСТИ В ТУРЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА АТАТЮРКА
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ПИВНОЙ ПУТЧ
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ПОБЕДА ГОМИНЬДАНА. УСТАНОВЛЕНИЕ НАНКИНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
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ПАКТ БРИАНА-КЕЛЛОГА
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ГОД ВЕЛИКОГО ПЕРЕЛОМА
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ВСЕМИРНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС 1929–1933 гг.
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ПЛАН ЮНГА
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«СОЛЯНОЙ ПОХОД» В ИНДИИ
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«НОВЫЙ КУРС» ФРАНКЛИНА РУЗВЕЛЬТА
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ГОЛОДОМОР В УКРАИНЕ
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ПРИХОД К ВЛАСТИ В ГЕРМАНИИ ГИТЛЕРА
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УБИЙСТВО КИРОВА И НАЧАЛО ШИРОКОМАСШТАБНЫХ РЕПРЕССИЙ В СССР
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ВТОРЖЕНИЕ ИТАЛЬЯНСКИХ ВОЙСК В ЭФИОПИЮ
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ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В ИСПАНИИ
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ «АНТИКОМИНТЕРНОВСКОГО ПАКТА»
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АНШЛЮС АВСТРИИ
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МЮНХЕНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
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«ХРУСТАЛЬНАЯ НОЧЬ»
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ПАКТ МОЛОТОВА-РИББЕНТРОПА
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ВТОРЖЕНИЕ ГЕРМАНИИ В ПОЛЬШУ. НАЧАЛО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
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СОВЕТСКО-ФИНСКАЯ ВОЙНА
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ОККУПАЦИЯ ГЕРМАНИЕЙ ДАНИИ И НОРВЕГИИ. КАПИТУЛЯЦИЯ ФРАНЦИИ
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НАПАДЕНИЕ ГЕРМАНИИ НА СССР
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БИТВА ЗА МОСКВУ
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НАПАДЕНИЕ ЯПОНЦЕВ НА ПЁРЛ-ХАРБОР
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БИТВА ПРИ ОСТРОВЕ МИДУЭЙ
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СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА
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СРАЖЕНИЕ У ЭЛЬ-АЛАМЕЙНА
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КУРСКАЯ БИТВА
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ТЕГЕРАНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
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ОПЕРАЦИЯ «ОВЕРЛОРД». ВЫСАДКА СОЮЗНОГО ДЕСАНТА В НОРМАНДИИ И ОТКРЫТИЕ ВТОРОГО ФРОНТА
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ЯЛТИНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
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ВЗЯТИЕ БЕРЛИНА И КАПИТУЛЯЦИЯ ГЕРМАНИИ ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ
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ПОТСДАМСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
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АТОМНАЯ БОМБАРДИРОВКА ХИРОСИМЫ И НАГАСАКИ
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КАПИТУЛЯЦИЯ ЯПОНИИ. ОКОНЧАНИЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
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НЮРНБЕРГСКИЙ ПРОЦЕСС
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ФУЛТОНСКАЯ РЕЧЬ ЧЕРЧИЛЛЯ. НАЧАЛО «ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ»
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ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ ДОКТРИНЫ ТРУМЭНА И ПРИНЯТИЕ ПЛАНА МАРШАЛЛА
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ НЕЗАВИСИМОСТИ ИНДИИ И ПАКИСТАНУ
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ОБРАЗОВАНИЕ ГОСУДАРСТВА ИЗРАИЛЬ
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ОБРАЗОВАНИЕ ФРГ И ГДР
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ОБРАЗОВАНИЕ КНР
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ВЫСТУПЛЕНИЕ СЕНАТОРА МАККАРТИ
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КОРЕЙСКАЯ ВОЙНА
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ОТКРЫТИЕ СТРУКТУРЫ МОЛЕКУЛЫ ДНК
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ПОКОРЕНИЕ ЭВЕРЕСТА
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БЕРЛИНСКИЙ КРИЗИС 1953 г.
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ДОКЛАД ХРУЩЕВА НА XX СЪЕЗДЕ КПСС
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СИНАЙСКАЯ ВОЙНА
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ЗАПУСК ПЕРВОГО ИСКУССТВЕННОГО СПУТНИКА ЗЕМЛИ
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КУБИНСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
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ГОД АФРИКИ
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ПОЛЕТ ГАГАРИНА В КОСМОС
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ВОЗВЕДЕНИЕ БЕРЛИНСКОЙ СТЕНЫ
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КАРИБСКИЙ КРИЗИС
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УБИЙСТВО ДЖОНА КЕННЕДИ
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ВСТУПЛЕНИЕ США В ВОЙНУ ВО ВЬЕТНАМЕ
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НАЧАЛО «КУЛЬТУРНОЙ РЕВОЛЮЦИИ» МАО ЦЗЭДУНА
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ПЕРЕВОРОТ «ЧЕРНЫХ ПОЛКОВНИКОВ» В ГРЕЦИИ
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ШЕСТИДНЕВНАЯ АРАБО-ИЗРАИЛЬСКАЯ ВОЙНА
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УБИЙСТВО МАРТИНА ЛЮТЕРА КИНГА И РОБЕРТА КЕННЕДИ
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«КРАСНЫЙ МАЙ» ВО ФРАНЦИИ
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ПРАЖСКАЯ ВЕСНА
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«ПРЫЖОК В XXI ВЕК» БОБА БИМОНА
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ВЫСАДКА ЧЕЛОВЕКА НА ЛУНУ
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ВУДСТОКСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
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«ЧЕРНЫЙ СЕНТЯБРЬ» В ИОРДАНИИ
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ОКОНЧАНИЕ ВОЙНЫ ВО ВЬЕТНАМЕ
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ВОЙНА СУДНОГО ДНЯ
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ПУТЧ В ЧИЛИ
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«РЕВОЛЮЦИЯ ГВОЗДИК» В ПОРТУГАЛИИ
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УОТЕРГЕЙТСКИЙ ПРОЦЕСС
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ПОДПИСАНИЕ ХЕЛЬСИНКСКИХ СОГЛАШЕНИЙ
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КЕМП-ДЭВИДСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ
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ИСЛАМСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В ИРАНЕ
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ВВЕДЕНИЕ СОВЕТСКИХ ВОЙСК В АФГАНИСТАН
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НАЧАЛО ДВИЖЕНИЯ «СОЛИДАРНОСТИ» В ПОЛЬШЕ
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ИРАНО-ИРАКСКАЯ ВОЙНА
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УБИЙСТВО ДЖОНА ЛЕННОНА
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ФОЛКЛЕНДСКАЯ ВОЙНА
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ВОЙНА В ЛИВАНЕ
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ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ РЕЙГАНОМ ПРОГРАММЫ СОИ
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УБИЙСТВО ИНДИРЫ ГАНДИ
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НАЧАЛО ПЕРЕСТРОЙКИ
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АВАРИЯ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС
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ДОГОВОР О ЛИКВИДАЦИИ РАКЕТ СРЕДНЕЙ И МЕНЬШЕЙ ДАЛЬНОСТИ
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ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В АРМЕНИИ
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ВЫСТУПЛЕНИЕ СТУДЕНТОВ НА ПЛОЩАДИ ТЯНЬАНЬМЭНЬ В КИТАЕ
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ПАДЕНИЕ БЕРЛИНСКОЙ СТЕНЫ И ОБЪЕДИНЕНИЕ ГЕРМАНИИ
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«БАРХАТНАЯ» РЕВОЛЮЦИЯ В ЧЕХОСЛОВАКИИ
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СВЕРЖЕНИЕ РЕЖИМА ЧАУШЕСКУ В РУМЫНИИ
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«БУРЯ В ПУСТЫНЕ»
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ОТМЕНА АПАРТЕИДА В ЮАР
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АВГУСТОВСКИЙ ПУТЧ И РАСПАД СССР
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РАСПАД ЮГОСЛАВИИ. НАЧАЛО БАЛКАНСКИХ ВОЙН
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МААСТРИХТСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ
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ОПЕРАЦИЯ «ЧИСТЫЕ РУКИ» В ИТАЛИИ
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СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ИЗРАИЛЕМ И ООП 1993 г.
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ВОЙНА ХУТУ И ТУТСИ В РУАНДЕ
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ЗАРИНОВАЯ АТАКА В ТОКИЙСКОМ МЕТРО
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ПОЯВЛЕНИЕ WINDOWS 95
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КЛОНИРОВАНИЕ ОВЕЧКИ ДОЛЛИ
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ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС 1998 г.
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ВОЙНА В КОСОВО
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ТЕРАКТ В НЬЮ-ЙОРКЕ
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ВТОРЖЕНИЕ АМЕРИКАНСКИХ ВОЙСК В ИРАК. ОПЕРАЦИЯ «ШОК И ТРЕПЕТ»
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«ОРАНЖЕВАЯ» РЕВОЛЮЦИЯ
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ЦУНАМИ В ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ
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КАРИКАТУРНЫЙ СКАНДАЛ
Владислав Леонидович Карнацевич - 500 знаменитых исторических событий - "ОБЪЕДИНЕНИЕ ЕГИПТА"
В IV тысячелетии до н. э. на территории Египта возникают первые государственные образования. Первые не только для этой территории, но, вероятно, и во всем мире. Необходимость правильной эксплуатации водного потока, а именно самой длинной реки на земле — Нила, заставляла роды и племена объединяться, подчиняться центральному руководству.
В пользу этого руководства и подчиняющегося ему аппарата устанавливаются особые поборы — налоги, создается общая армия, общие законы. Начинается новая, уже не первобытная эпоха в истории человечества.
Древнеегипетская цивилизация просуществовала несколько тысячелетий. История только «набирала обороты», поэтому весь этот период не так насыщен разнообразными событиями, консервативный Восток в то время был еще более консервативным. Впрочем, небольшое количество ярких эпизодов может быть связано вовсе не с их отсутствием, а с отсутствием у нас достаточного количества источников.
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