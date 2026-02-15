Карнаухов - Евангелие не есть человеческое
В этой работе Николай Иванович Карнаухов, видный деятель евангельского движения, обращается к одной из центральных тем христианской апологетики — вопросу о сверхъестественном происхождении Нового Завета. Основной тезис автора вынесен в заглавие: идеи, заложенные в Евангелии, и сама личность Иисуса Христа настолько превосходят человеческие представления о морали, справедливости и религии, что они не могли быть плодом чисто человеческого разума или продуктом определенной исторической эпохи.
Карнаухов последовательно анализирует уникальность евангельского учения, указывая на то, что оно идет вразрез с естественными человеческими наклонностями (например, призыв любить врагов). Автор подчеркивает внутреннее единство Библии и чистоту нравственного идеала Христа как доказательства того, что за этим текстом стоит Божественное Откровение. Книга написана в форме глубокого духовного размышления, призванного помочь читателю осознать, что Евангелие — это не просто книга по истории или этике, а живое Слово, имеющее неземную природу и обладающее силой преображать человеческую жизнь.
38 бесед на основании Евангелия от Иоанна
Chicago, IL: Slavic Gospel Press, 1984. – 162 с.
Автобиография
Предисловие
Беседа 1. В начале. Бытие 1:1 - Беседа 2. Рождение от Бога. Иоан. 1:1-18 - Беседа 3. Крещение Духом Святым. Иоан. 1:19-34 - Беседа 4. Призвание учеников. Иоан. 1:35-51 - Беседа 5. Брак в Кане Галилейской. Иоан. 2:1-25 - Беседа 6. Беседа с Никодимом. Иоан. 3:1-8 - Беседа 7. Рождение свыше. Иоан. 3:9-34 - Беседа 8. Беседа с самарянкой. Иоан. 4:1-54 - Беседа 9. Исцеление расслабленного. Иоан. 5:1-17 - Беседа 10. Свидетельства о Богопознании. Иоан. 5:17-47 - Беседа 11. Насыщение 5000 человек. Иоан. 6:1-33 - Беседа 12. «Я есмь хлеб жизни». Иоан. 6:34-71 - Беседа 13. Результаты труда Иисуса Христа. Иоан. 7:1-58 - Беседа 14. Великое значение совести. Иоан. 8:1-12 - Беседа 15. Свобода от греха. Иоан. 8:13-59 - Беседа 16. Исцеление слепорождённого. Иоан. 9:1-41 - Беседа 17. Добрый Пастырь и Его овцы. Иоан. 10:1-42 - Беседа 18. Воскрешение Лазаря. Иоан. 11:1-57 - Беседа 19. Великое торжество в земной жизни Иисуса Христа. Иоан. 12:1-30 - Беседа 20. Суд миру. Иоан. 12:31-50 - Беседа 21. Пасха Иудейская и трапеза Господня. Иоан. 13:2-5 - Беседа 22. «Возлюбив Своих сущих в мире, до конца возлюбил их». Иоан. 13:1-38 - Беседа 23. Особенности Евангелия от Иоанна. 1 Кор. 2:13 - Беседа 24. Утешитель – Дух Истины. Иоан. 14:1-20 - Беседа 25. «Мы придём к Нему и обитель у Него сотворим». Иоан. 14:21-31 - Беседа 26. «Я есмь виноградная лоза». Иоан. 15:1-27 - Беседа 27. Великие дела Утешителя Духа Святого. Иоан. 16:1-15 - Беседа 28. Последние часы пребывания Господа с учениками. Иоан. 16:16-33 - Беседа 29. Последняя молитва Сына Божия. Иоан. 17:1-26 - Беседа 30. Гефсимания. Евр. 5:7 - Беседа 31. Последние события в земной жизни Иисуса Христа. Иоан. 18:1-27 - Беседа 32. Христос у Анны, Каиафы и у Пилата. Иоан. 18:13-24, 28-40; 19:1-18 - Беседа 33. Голгофа. Иоан. 19:19-30 - Беседа 34. «Совершилось!» Иоан. 19:30-42 - Беседа 35. Воскресение Иисуса Христа из мёртвых. Иоан. 20:1-18 - Беседа 36. Явление воскресшего Христа апостолам и ученикам. Иоан. 20:19-31; 21:1-25 - Беседа 37. Плоды победы воскресшего Господа Иисуса Христа. Флп. 2
