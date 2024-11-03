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Карнеро - Пазолини - Умереть за идеи

Роберто Карнеро - Пазолини - Умереть за идеи
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Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, History, *Biographies Memoirs
Пьер Паоло Пазолини - фигура огромной значимости в истории второй половины ХХ века. Он смог овладеть, в гораздо более значительной степени, чем его современники, самыми разными формами художественного самовыражения: был поэтом, прозаиком, драматургом, режиссером кино, литературным критиком и журналистом, хотя сам предпочитал именовать себя просто «писателем».
В своих трудах он из раза в раз затрагивая важнейшие социальные, культурные и гражданские проблемы Италии прошлого века: фашизм и Сопротивление, послевоенную политику, развитие неокапитализма в стадии экономического бума, социальные перемены в жизни буржуазии и пролетариата, революцию 1968 года и драматизм «стратегии напряженности».
Пазолини, провокатор в жизни и в искусстве, занял центральное место в культуре современной Италии. В каждом своем произведении он выражал волю к борьбе, пусть и в одиночку, против институций и тех консенсусных механизмов, которые лишают человека его сути. Его творчество - приглашение исследовать окружающую реальность, познать ее теневые стороны, не удовлетворяться простыми объяснениями конформистского толка.

Роберто Карнеро - Пазолини - Умереть за идеи

- Москва : Издательство АСТ, 2024. - 416 с.
ISBN: 978-5-17-154913-8

Роберто Карнеро - Пазолини - Умереть за идеи - Содержание

  • Пазолини и бесстрашие правды
  • Несколько слов о Пазолини
  • Жизнь Пьера Паоло Пазолини
  • Призвание поэта, фриульский «миф» и открытие собственной сексуальности
  • Две церкви: Христос и Маркс
  • Римская жизнь
  • Против и буржуазии, и протестов
  • Ностальгия по традициям и побег в Третий мир
  • Апокалиптическая фаза
  • Убийство идеи: тайна смерти
  • Примечания
  • Литературные произведения Пазолини
  • Фильмография
  • Библиография
Views 372
Rating 5.0 / 5
Added 03.11.2024
Author brat Vasil
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5.0/5 (2)

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