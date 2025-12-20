Карп - Замиска - Технологическая республика
Кремниевая долина сбилась с пути. Американская IT-индустрия в первой половине XX века взлетела благодаря необычному союзу: сотрудничеству молодых технологических компаний с правительством США. Первые инновации создавали не гении-одиночки, а команды ученых и инженеров, которые стремились применить передовые технологии для решения важных государственных задач. Их мотивировало участие в масштабном национальном проекте, а не просто желание быстро разбогатеть.
В 1940-х годах правительство США начало финансировать исследования, которые привели к созданию новых лекарств, межконтинентальных ракет, спутников и первых разработок в области искусственного интеллекта. Когда-то Кремниевая долина была центром американской военной промышленности. Крупные компании, такие как Lockheed Missile & Space, Westinghouse и Ford Aerospace, имели здесь тысячи сотрудников, занятых на военных проектах вплоть до 1990-х годов.
Сотрудничество между наукой и государством стало результатом Второй мировой войны. В ноябре 1944 года президент Франклин Рузвельт написал письмо Ванневару Бушу, назвав использование науки в военных целях «уникальным экспериментом». Рузвельт собирался использовать государственные механизмы для поддержки научного сообщества в мирное время, помогая ученым вернуться к гражданским исследованиям в интересах национального благосостояния.
Александр Карп, Николас Замиска - Технологическая республика - Жесткая сила, гибкие убеждения и будущее Запада
Перевод с английского Ядвиги Войцеховской. — Ереван: Fortis Press, 2025. — 256 с.
ISBN 978-9939-9358-7-4
Александр Карп, Николас Замиска — Технологическая республика — Содержание
- Благодарности
- Предисловие
- Глава 1. Затерянная долина
- Глава 2. Проблески разума
- Глава 3. Иллюзия победителя
- Глава 4. Закат ядерной эры
- Глава 5. Отказ от убеждений
- Глава 6. Технологический скепсис
- Глава 7. Утраченные ориентиры
- Глава 8. «Цифровая революция»
- Глава 9. В плену игрушечных амбиций
- Глава 10. Танец медоносных пчел
- Глава 11. Импровизация в стартапе
- Глава 12. Конструктивный нонконформизм
- Глава 13. Совершенствуя оружие
- Глава 14. Облако или часы
- Глава 15. В пустыню
- Глава 16. Благочестие и его цена
- Глава 17. Следующее тысячелетие
- Глава 18. Эстетическая точка зрения
- Библиографический список
- Источники иллюстраций
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