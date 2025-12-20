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Карп - Замиска - Технологическая республика

Александр Карп, Николас Замиска - Технологическая республика - Жесткая сила, гибкие убеждения и будущее Запада
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, History, Sociology Political Science

Кремниевая долина сбилась с пути. Американская IT-индустрия в первой половине XX века взлетела благодаря необычному союзу: сотрудничеству молодых технологических компаний с правительством США. Первые инновации создавали не гении-одиночки, а команды ученых и инженеров, которые стремились применить передовые технологии для решения важных государственных задач. Их мотивировало участие в масштабном национальном проекте, а не просто желание быстро разбогатеть.

В 1940-х годах правительство США начало финансировать исследования, которые привели к созданию новых лекарств, межконтинентальных ракет, спутников и первых разработок в области искусственного интеллекта. Когда-то Кремниевая долина была центром американской военной промышленности. Крупные компании, такие как Lockheed Missile & Space, Westinghouse и Ford Aerospace, имели здесь тысячи сотрудников, занятых на военных проектах вплоть до 1990-х годов.

Сотрудничество между наукой и государством стало результатом Второй мировой войны. В ноябре 1944 года президент Франклин Рузвельт написал письмо Ванневару Бушу, назвав использование науки в военных целях «уникальным экспериментом». Рузвельт собирался использовать государственные механизмы для поддержки научного сообщества в мирное время, помогая ученым вернуться к гражданским исследованиям в интересах национального благосостояния.

Александр Карп, Николас Замиска - Технологическая республика - Жесткая сила, гибкие убеждения и будущее Запада

Перевод с английского Ядвиги Войцеховской. — Ереван: Fortis Press, 2025. — 256 с.
ISBN 978-9939-9358-7-4

Александр Карп, Николас Замиска — Технологическая республика — Содержание

  • Благодарности
  • Предисловие
  • Глава 1. Затерянная долина
  • Глава 2. Проблески разума
  • Глава 3. Иллюзия победителя
  • Глава 4. Закат ядерной эры
  • Глава 5. Отказ от убеждений
  • Глава 6. Технологический скепсис
  • Глава 7. Утраченные ориентиры
  • Глава 8. «Цифровая революция»
  • Глава 9. В плену игрушечных амбиций
  • Глава 10. Танец медоносных пчел
  • Глава 11. Импровизация в стартапе
  • Глава 12. Конструктивный нонконформизм
  • Глава 13. Совершенствуя оружие
  • Глава 14. Облако или часы
  • Глава 15. В пустыню
  • Глава 16. Благочестие и его цена
  • Глава 17. Следующее тысячелетие
  • Глава 18. Эстетическая точка зрения
  • Библиографический список
  • Источники иллюстраций
Views 529
Rating 5.0 / 5
Added 20.12.2025
Author brat Vadim
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