О. Хулиан Каррон - Жизнь становится памятью о Нем - Христианство перед лицом вызовов современности

Природа христианства — это встреча. «Именно через встречу в нашу жизнь входит что-то новое: непредвиденное, ранее немыслимое, <...> и при этом — точное, видимое, конкретное, осязаемое, уловимое в момент свершения. <...> И непредвиденное случилось. Бог — судьба, тайна — стал фактом нашего повседневного существования. Вот что значит христианство. И именно в таком событии проясняется наше “я”. Именно это событие заставляет нас в полноте понять и почувствовать, что такое наше “я”, — и вдруг мы чувствуем себя дома, в своей обители, и видим все на своих местах, и наслаждаемся этим. Подобное событие было совершенно невозможно предвидеть. Но все человечество до Христа ожидало этого события. <...> Все ожидали “чего-то”. Бог — судьба, тайна, исток всего сущего — обрел человеческий лик. Реальная новизна, истинная новизна, чтобы быть человечной, соответствующей и подходящей сердцу, должна стать лицом, ликом или — говоря по-другому — словом. <...> В начале Евангелия от Иоанна говорится: “Слово стало плотью”. Лик нового человека: таким Бог явился в мир».

Кьеркегор блистательно очертил истинный вызов, стоящий перед христианством, воспринимаемым как событие: «В отношении к Абсолюту существует лишь одно время: настоящее; кто не современен Абсолюту, для того Абсолют и не существует вовсе. А так как Христос — Абсолют, то нетрудно увидеть, что по отношению к Нему остается занять лишь одно положение — положение Его современника». Каким образом современность Христа продолжается в истории? Вот ответ, данный Иоанном Павлом II: «Постоянное присутствие Христа рядом с человеком каждой эпохи осуществляется в Его Теле, которым является Церковь». Христос пребывает в Своей Церкви и тем самым позволяет людям различных эпох войти в непосредственное отношение с Ним таинственным методом — тем самым, каким Он Сам воспользовался две тысячи лет назад, чтобы открыть Себя. Только так христианство — на Западе и на Востоке — может ответить на стоящий перед ним вызов. В самом деле, «отличительной чертой православнокатолического подхода является верность христианскому событию в том виде, в каком оно явилось в истории». Отец Джуссани называет такой подход «православно-католическим», будучи убежден, что «как православие, так и католицизм живут одинаковыми представлениями по данному вопросу. Этот подход вобрал в себя всю христианскую традицию».

О. Хулиан Каррон - Жизнь становится памятью о Нем - Христианство перед лицом вызовов современности

Москва, Культурный центр «Духовная библиотека», 2012, 80 с.

О. Хулиан Каррон - Жизнь становится памятью о Нем - Христианство перед лицом вызовов современности - Содержание

О. Хулиан Каррон. «Слава Божия есть человек живущий»: Христианство перед лицом вызовов современности

1. Вопрос, не теряющий актуальности

2. Кризис человечности

3. Человеческое «я» пробуждается во встрече

4. Природа христианства

Мирянин в храме или христианин в миру

Жизнь - это память обо Мне