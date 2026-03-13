Карсавин - Католичество
Книга Льва Платоновича Карсавина «Католичество», вышедшая в 1918 году, представляет собой не традиционный учебник по догматике, а глубокий культурно-философский очерк, исследующий феномен римского католицизма как целостного миросозерцания. Автор, будучи выдающимся медиевистом и религиозным мыслителем, ставит задачу раскрыть внутреннюю логику католической системы, её дух и способы проявления в истории, искусстве и повседневной жизни. Основная идея произведения заключается в том, что католичество — это величайшая попытка воплощения божественного начала в земных формах, стремящаяся охватить и дисциплинировать все сферы человеческого бытия через авторитет и стройную иерархию.
Содержательная часть работы сосредоточена на анализе основных принципов католической веры и их исторической реализации. Карсавин подробно рассматривает концепцию церкви как «тела Христова», обосновывает догмат о папском примате и анализирует специфику католической мистики, которая, в отличие от восточно-христианской, часто принимает более конкретные, чувственные и дисциплинированные формы. Автор уделяет значительное внимание тому, как католицизм сформировал европейскую цивилизацию, создав уникальный синтез античного наследия и христианского откровения. В книге прослеживается эволюция католической мысли от схоластики Фомы Аквинского до ответов церкви на вызовы Нового времени, при этом автор мастерски вскрывает психологические основы латинского благочестия.
Текст написан в характерном для Карсавина блестящем эссеистическом стиле, сочетающем строгую научную эрудицию с глубокой интуицией и парадоксальностью мышления. Автор не скрывает своего восхищения мощью и стройностью католической системы, но при этом сохраняет позицию объективного исследователя, стремящегося понять «чужое» сознание изнутри. Работа служит важным вкладом в русское религиоведение и философию истории, помогая читателю осознать глубинные различия и точки соприкосновения между восточной и западной христианскими традициями. Это чтение, необходимое для понимания генезиса европейской культуры и основ межцерковного диалога.
Карсавин Лев - Католичество
под ред. Л. М. Суриса
М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. 150 с.
ISBN 978-5-4475-9029-1
Карсавин Лев - Католичество - Содержание
I. Христианство, как абсолютная религия. Христианство и наука. Христианство, христианские исповедания и другие религии
II. Католическая церковь, как единая и вселенская. Единство живых и усопших. Приятие в единство плоти. Расширение его на мир и католическая идея. Единство любви, правды (закона) и истины (знания). Единство теоретической и практической Истины
III. Проблема видимой церкви. Церковь, как «corpus permixtum». Знание и вера. Писание и Предание. Церковь – хранительница их и fides implicita
IV. Осуществление видимого единства в развитии церкви. Соборно-епископальная и папская теории. Папская непогрешимость
V. Претворение теоретической Истины в жизнь, как характерная черта католичества. Общий характер католического богословия
VI. Католическая догматика. Христология, сотериология, мариология. Учение о спасении. Августинство и Пелагианство
VII. Идея Божества и учение о спасении
VIII. Учение о состоянии прародителей в раю и грехопадении. Единство всех в Адаме и Христе. Свободная воля, благодать и греховность. Греховность, грехи и спасение
IX. Отрицательная и положительная стороны религиозно-морального процесса. Казуистическая мораль. Религиозно-моральный идеал католичества в двух своих проявлениях
XI. Благодать, таинства и иерархия. Сакраменталии и свободные обнаружения благодати. Молитвы и добрые дела
XII. Пастырствующая и правящая церковь. Проникновения в жизнь. Проблема принуждения. Цензура. Инквизиция
No comments yet. Be the first!