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Карсон Дональд - Комментарий на Евангелие от Иоанна

Дональд Карсон - Комментарий на Евангелие от Иоанна
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, PROTESTANTISM, Bible Commentaries, Biblical Studies, Theology

Это просто феноменально - такой фундаментальнейший труд по библеистике выходит в переводе на русский язык.

Дональд Карсон - Комментарий на Евангелие от Иоанна

  • Пер. с англ. Я. Г. Вязовского, Е. А. Устиновича.

  • Минск : Полиграфкомбинат им. Я. Коласа, 2019. — 912 с.

  • ISBN 978-985-7101-53-5

  • Перевод осуществлен по изданию:

  • The Gospel according to John

  • by D. A. Carson

  • This translation of The Gospel according to John

  • first published in 1991 is published by arrangement with Inter-Varsity Press, Nottingham, United Kingdom

Дональд Карсон - Комментарий на Евангелие от Иоанна - Содержание

Предисловие

Список сокращений

ВВЕДЕНИЕ

  • I. Отличительные черты Евангелия от Иоанна

  • II. Краткая история-толкования Евангелия от Иоанна

    • 1. Ранняя церковь

    • 2. Исследования недалекого прошлого

    • 3. Современная ситуация

  • III.Аутентичность Четвертого евангелия

    • 1. Возможна ли полноценная критика источников Евангелия от Иоанна?

    • 2. Стилистическая монолитность Евангелия от Иоанна

    • 3. Связь между Четвертым евангелием и синоптическими евангелиями

    • 4. Идейный контекст Евангелия от Иоанна

    • 5. Оценка «новой критики»

  • IV. Авторство Четвертого евангелия

  • V. Дата и место происхождения Четвертого евангелия....

  • VI. Цель Евангелия от Иоанна

  • VII. Важные богословские темы в Евангелии от Иоанна....

  • VIII. Как проповедовать по Евангелию от Иоанна

  • IX. Композиция Евангелия от Иоанна

КОММЕНТАРИЙ

Именной указатель

Библейский указатель

Views 4 814
Rating 4.5 / 5
Added 19.01.2026
Author otec Vyacheslav
Rate this publication:
4.5/5 (14)

Comments (7 comments)

A
Avel 1 year ago

Большое спасибо!
S
Sergey05 3 years ago

Огромное спасибо за подборку книг крупнейшего специалиста по Новому Завету!
P
palatinus 5 years ago

Замечательный комментарий от признанного специалиста!
T
tarasenko 6 years ago

Хороший комментарий, в бакалавриате - обязателеный для курса по Иоанну. В наши студенческие годы даже этого на русском не было!
A
Artur 6 years ago

Как же замечательно, что этот превосходнейший комментарий наконец вышел на русском и уже имеется на ЭСХАТОСЕ. Огромнейшее спасибо!
T
tarasenko 6 years ago

Вот бы кто анг. оригинал скинул, но в нормальном качестве, с полным отражением страниц!
P
pechevas 4 years ago

Это почти дословный перевод с английского PNTC. Если надо английский, то его можно купить в электронном виде на Амазоне, или в Логосе. Логос ставите базовый бесплатно, а книгу придется докупить, но зато это интерактивная библиотека, с автоматическим формированием ссылок.

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