Карсон Дональд - Комментарий на Евангелие от Иоанна
Это просто феноменально - такой фундаментальнейший труд по библеистике выходит в переводе на русский язык.
Дональд Карсон - Комментарий на Евангелие от Иоанна
Пер. с англ. Я. Г. Вязовского, Е. А. Устиновича.
Минск : Полиграфкомбинат им. Я. Коласа, 2019. — 912 с.
ISBN 978-985-7101-53-5
Перевод осуществлен по изданию:
The Gospel according to John
by D. A. Carson
This translation of The Gospel according to John
first published in 1991 is published by arrangement with Inter-Varsity Press, Nottingham, United Kingdom
Дональд Карсон - Комментарий на Евангелие от Иоанна - Содержание
Предисловие
Список сокращений
ВВЕДЕНИЕ
I. Отличительные черты Евангелия от Иоанна
II. Краткая история-толкования Евангелия от Иоанна
1. Ранняя церковь
2. Исследования недалекого прошлого
3. Современная ситуация
III.Аутентичность Четвертого евангелия
1. Возможна ли полноценная критика источников Евангелия от Иоанна?
2. Стилистическая монолитность Евангелия от Иоанна
3. Связь между Четвертым евангелием и синоптическими евангелиями
4. Идейный контекст Евангелия от Иоанна
5. Оценка «новой критики»
IV. Авторство Четвертого евангелия
V. Дата и место происхождения Четвертого евангелия....
VI. Цель Евангелия от Иоанна
VII. Важные богословские темы в Евангелии от Иоанна....
VIII. Как проповедовать по Евангелию от Иоанна
IX. Композиция Евангелия от Иоанна
КОММЕНТАРИЙ
Именной указатель
Библейский указатель
Большое спасибо!
Огромное спасибо за подборку книг крупнейшего специалиста по Новому Завету!
Замечательный комментарий от признанного специалиста!
Хороший комментарий, в бакалавриате - обязателеный для курса по Иоанну. В наши студенческие годы даже этого на русском не было!
Как же замечательно, что этот превосходнейший комментарий наконец вышел на русском и уже имеется на ЭСХАТОСЕ. Огромнейшее спасибо!
Вот бы кто анг. оригинал скинул, но в нормальном качестве, с полным отражением страниц!
Это почти дословный перевод с английского PNTC. Если надо английский, то его можно купить в электронном виде на Амазоне, или в Логосе. Логос ставите базовый бесплатно, а книгу придется докупить, но зато это интерактивная библиотека, с автоматическим формированием ссылок.