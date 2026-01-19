Это просто феноменально - такой фундаментальнейший труд по библеистике выходит в переводе на русский язык.

Дональд Карсон - Комментарий на Евангелие от Иоанна

Пер. с англ. Я. Г. Вязовского, Е. А. Устиновича.

Минск : Полиграфкомбинат им. Я. Коласа, 2019. — 912 с.

ISBN 978-985-7101-53-5

Перевод осуществлен по изданию:

The Gospel according to John

by D. A. Carson

This translation of The Gospel according to John

first published in 1991 is published by arrangement with Inter-Varsity Press, Nottingham, United Kingdom

Дональд Карсон - Комментарий на Евангелие от Иоанна - Содержание

Предисловие

Список сокращений

ВВЕДЕНИЕ

I. Отличительные черты Евангелия от Иоанна

II. Краткая история-толкования Евангелия от Иоанна 1. Ранняя церковь 2. Исследования недалекого прошлого 3. Современная ситуация

III.Аутентичность Четвертого евангелия 1. Возможна ли полноценная критика источников Евангелия от Иоанна? 2. Стилистическая монолитность Евангелия от Иоанна 3. Связь между Четвертым евангелием и синоптическими евангелиями 4. Идейный контекст Евангелия от Иоанна 5. Оценка «новой критики»

IV. Авторство Четвертого евангелия

V. Дата и место происхождения Четвертого евангелия....

VI. Цель Евангелия от Иоанна

VII. Важные богословские темы в Евангелии от Иоанна....

VIII. Как проповедовать по Евангелию от Иоанна

IX. Композиция Евангелия от Иоанна

КОММЕНТАРИЙ

Именной указатель

Библейский указатель