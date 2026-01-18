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Карсон - Келлер - Евангелие как центр

Карсон - Евангелие как центр: Обновление веры и реформирование служения
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience

После возникновения Коалиции Евангелия члены ее Совета упорно трудились над созданием так называемых Вероучительных документов. Они состоят из одностраничной преамбулы, Исповедания веры и Богословского видения служения. Мы надеемся, что эти документы преисполнены радости, в центре которой находится Бог, и ликующего упования на Евангелие Иисуса Христа и его воздействие на наш образ мышления и жизни.

Текст Вероучительных документов можно скачать на разных языках с сайта Коалиции Евангелия (thegospelcoalition.org), а в переводе на русский язык он приведен в конце этой книги.

Вскоре разные поместные общины и организации стали обращаться к нам с просьбой использовать эти материалы в качестве своих вероучительных документов, чему мы всегда рады. Нам также часто предлагали расширить Вероучительные документы, чтобы распространять их в виде брошюр или электронных файлов через Интернет, а в дальнейшем издать под одной обложкой.

Тогда мы попросили членов нашего совета и нескольких других объединить усилия и написать четырнадцать глав, в которых объясняется богословие, положенное в основу Вероучительных документов.

Плод их труда вы держите в своих руках - главы, которые издавались в виде брошюр и электронных файлов, вышли отдельной книгой. Допуская относительное многообразие форм, мы постарались придерживаться более или менее единого стандарта в доступности текстов для понимания. На пленарных сессиях национальных конференций мы привыкли к проповедникам, которые существенно отличаются друг от друга в том, как они излагают Божье Слово; что и говорить, мы радуемся такому многообразию.

К нашему удовольствию, в некотором смысле оно отражено и в главах этой книги. В очередной раз я остаюсь в неоплатном долгу перед Энди Населли: он помог отредактировать текст и составить указатели. А участие издательства Crossway в этом труде было, как всегда, терпеливым, компетентным и учтивым.

Карсон - Келлер — Евангелие как центр: Обновление веры и реформирование служения

Пер. с англ. - Чернигов: In Lumine Media, 2014. - 336 с.

ISBN 978-617-7168-08-8

Карсон - Келлер — Евангелие как центр — Содержание

  • 1 Служение, в центре которого стоит Евангелие Д. А. Карсон и Тимоти Келлер

  • 2 Возможно ли знать истину? Ричард Д. Филлипс

  • 3 Евангелие и Писание: как читать Библию Майк Буллмор

  • 4 Творение Эндрю М. Дэвис

  • 5 Грех и грехопадение Реддит Эндрюс

  • 6 Замысел Божий Колин С. Смит

  • 7 Что такое Евангелие? Брайан Чапелл

  • 8 Искупление кровью Христа Сэнди Уилсон

  • 9 Оправдание Филипп Грэм Райкен

  • 10 Святой Дух Кевин Деянг

  • 11 Царство Божье Стивен Ам

  • 12 Церковь: новый народ Божий Тим Сэвидж

  • 13 Крещение и Вечеря Господня Табити Аньябуиле и Д. Лигон Дункан

  • 14 Восстановление творения Сэм Стормс

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Added 18.01.2026
Author esxatos
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