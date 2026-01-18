После возникновения Коалиции Евангелия члены ее Совета упорно трудились над созданием так называемых Вероучительных документов. Они состоят из одностраничной преамбулы, Исповедания веры и Богословского видения служения. Мы надеемся, что эти документы преисполнены радости, в центре которой находится Бог, и ликующего упования на Евангелие Иисуса Христа и его воздействие на наш образ мышления и жизни.

Текст Вероучительных документов можно скачать на разных языках с сайта Коалиции Евангелия (thegospelcoalition.org), а в переводе на русский язык он приведен в конце этой книги.

Вскоре разные поместные общины и организации стали обращаться к нам с просьбой использовать эти материалы в качестве своих вероучительных документов, чему мы всегда рады. Нам также часто предлагали расширить Вероучительные документы, чтобы распространять их в виде брошюр или электронных файлов через Интернет, а в дальнейшем издать под одной обложкой.

Тогда мы попросили членов нашего совета и нескольких других объединить усилия и написать четырнадцать глав, в которых объясняется богословие, положенное в основу Вероучительных документов.

Плод их труда вы держите в своих руках - главы, которые издавались в виде брошюр и электронных файлов, вышли отдельной книгой. Допуская относительное многообразие форм, мы постарались придерживаться более или менее единого стандарта в доступности текстов для понимания. На пленарных сессиях национальных конференций мы привыкли к проповедникам, которые существенно отличаются друг от друга в том, как они излагают Божье Слово; что и говорить, мы радуемся такому многообразию.

К нашему удовольствию, в некотором смысле оно отражено и в главах этой книги. В очередной раз я остаюсь в неоплатном долгу перед Энди Населли: он помог отредактировать текст и составить указатели. А участие издательства Crossway в этом труде было, как всегда, терпеливым, компетентным и учтивым.

Карсон - Келлер — Евангелие как центр: Обновление веры и реформирование служения

Пер. с англ. - Чернигов: In Lumine Media, 2014. - 336 с.

ISBN 978-617-7168-08-8

Карсон - Келлер — Евангелие как центр — Содержание