Карсон Дональд - Крест и христианское служение
Дональд А. Карсон - Крест и христианское служение - Уроки о руководстве из Первого послания к Коринфянам
Перевод: С. Омельченко. - Издание на русском языке, Славянское Евангельское Общество, 2013
ISBN 1-978-56773-191-5
Originally produced in the English language as The Cross and Christian Ministry: An Exposition of Passages from 1 Corinthians by D. A. Carson
Дональд Карсон - Крест и христианское служение - Содержание
Крест и проповедь (1 Коринфянам 1:18-2:5)
Крест и Святой Дух (1 Коринфянам 2:6-16)
Крест и фракционность (1 Коринфянам 3)
Крест и христианское руководство (1 Коринфянам 4)
Крест и христианин мира (1 Коринфянам 9:19-27)
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