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Карсон Дональд - Крест и христианское служение

Карсон - Крест и христианское служение
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Bible Commentaries, Biblical Studies, Theology

Дональд А. Карсон - Крест и христианское служение - Уроки о руководстве из Первого послания к Коринфянам

Перевод: С. Омельченко. - Издание на русском языке, Славянское Евангельское Общество, 2013

ISBN 1-978-56773-191-5

Originally produced in the English language as The Cross and Christian Ministry: An Exposition of Passages from 1 Corinthians by D. A. Carson

Дональд Карсон - Крест и христианское служение - Содержание

  • Крест и проповедь (1 Коринфянам 1:18-2:5)

  • Крест и Святой Дух (1 Коринфянам 2:6-16)

  • Крест и фракционность (1 Коринфянам 3)

  • Крест и христианское руководство (1 Коринфянам 4)

  • Крест и христианин мира (1 Коринфянам 9:19-27)

Views 249
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Added 19.01.2026
Author esxatos
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