Карстенс - Миру нужен отец
Если быть внимательным, можно услышать, как стенает весь мир. Он кричит от огромного бремени зла, требуя нашего пристального внимания. Несмотря на то, что это бремя столь тяжело, а крик столь громкий, большинство из нас относятся к этому воплю как к белому шуму, игнорируя его. Наша проблема в том, что утверждение Эдмунда Берка ставит нас лицом к лицу с неудобной правдой. Если мы выбираем ничего не делать, то не следует удивляться, когда зло преобладает. И все же мы снова и снова выбираем наблюдать с безопасного расстояния, в конечном итоге поражаясь и возмущаясь, когда нечестивые добиваются своего. Нам это кажется таким несправедливым! Мы чувствуем себя на пределе уже только от того, что вынуждены справляться с локальными и личными кризисами, с которыми сталкиваемся каждый день. Но что, если путь к решению этого глобального кризиса лежит через встречу со своим личным кризисом?
Восстанавливая семейную жизнь, мы восстанавливаем цивилизацию. Это так просто и так невозможно. Мы обманываемся, думая, что общество будет восстановлено теми, кто имеет политическую или экономическую власть. Иисус учил нас молиться: «Как на небе, так и на земле». Что, если бы небо пришло в наш дом?
Мир стенает, потому что мы живем по низкосортным принципам: самое разрушительное явление - делать исключительно то, что нравится мне. Бог желает сойти на землю в нашем теле. Что было бы, если бы мы жили, всегда признавая, что Его принципы превосходят принципы тех, кто сейчас правит этим миром? Если бы мы жили с осознанием, что мир действительно вращается вокруг нас? Если бы мы жили, понимая, что мы можем переориентировать этот мир с эгоистического существования на самоотверженное служение? Что, если бы отцы могли принести Бога в свой дом?
Касси Карстенс - Миру нужен отец. Руководство для наставника
Москва.; ООО ИПК «Весть», 2016. - 360 с.
ISBN 978-5-93213-039-1
Касси Карстенс - Миру нужен отец. Руководство для наставника - Содержание
- Благодарности
- Предисловие
- Глава 1. На землю пришел сатана, сэр!
- Глава 2. Стенания детей
- Глава 3. Каждый период имеет свое значение
- Глава 4. Вскрытие и исцеление раны, нанесенной отцом
- Глава 5. Настоящий мужчина. Настоящий отец
- Глава 6. Отец устанавливает моральный авторитет
- Часть I. Моральный авторитет и власть
- Часть II. Ясность цели
- Часть III. Как развивать моральный авторитет
- Часть IV. Отец должен взять на себя дисциплинарную ответственность
- Глава 7. Отец наделяет идентичностью
- Часть I. Противоречивое понимание своей идентичности
- Часть II. Первичная идентичность
- Часть III. Вторичная идентичность
- Глава 8. Отец обеспечивает безопасность
- Глава 9. Отец утверждает потенциал
- Глава 10. Восстановление разрушенных отношений
- Глава 11. А как же мама?
- Глава 12. Мать-одиночка
- Глава 13. Движение «Миру нужен отец»
Приложения
Примечания
спасибо