Если быть внимательным, можно услышать, как стенает весь мир. Он кричит от огромного бремени зла, требуя нашего пристального внимания. Несмотря на то, что это бремя столь тяжело, а крик столь громкий, большинство из нас относятся к этому воплю как к белому шуму, игнорируя его. Наша проблема в том, что утверждение Эдмунда Берка ставит нас лицом к лицу с неудобной правдой. Если мы выбираем ничего не делать, то не следует удивляться, когда зло преобладает. И все же мы снова и снова выбираем наблюдать с безопасного расстояния, в конечном итоге поражаясь и возмущаясь, когда нечестивые добиваются своего. Нам это кажется таким несправедливым! Мы чувствуем себя на пределе уже только от того, что вынуждены справляться с локальными и личными кризисами, с которыми сталкиваемся каждый день. Но что, если путь к решению этого глобального кризиса лежит через встречу со своим личным кризисом?

Восстанавливая семейную жизнь, мы восстанавливаем цивилизацию. Это так просто и так невозможно. Мы обманываемся, думая, что общество будет восстановлено теми, кто имеет политическую или экономическую власть. Иисус учил нас молиться: «Как на небе, так и на земле». Что, если бы небо пришло в наш дом?

Мир стенает, потому что мы живем по низкосортным принципам: самое разрушительное явление - делать исключительно то, что нравится мне. Бог желает сойти на землю в нашем теле. Что было бы, если бы мы жили, всегда признавая, что Его принципы превосходят принципы тех, кто сейчас правит этим миром? Если бы мы жили с осознанием, что мир действительно вращается вокруг нас? Если бы мы жили, понимая, что мы можем переориентировать этот мир с эгоистического существования на самоотверженное служение? Что, если бы отцы могли принести Бога в свой дом?

Касси Карстенс - Миру нужен отец. Руководство для наставника

Москва.; ООО ИПК «Весть», 2016. - 360 с.

ISBN 978-5-93213-039-1

Касси Карстенс - Миру нужен отец. Руководство для наставника - Содержание

Благодарности

Предисловие

Глава 1. На землю пришел сатана, сэр!

Глава 2. Стенания детей

Глава 3. Каждый период имеет свое значение

Глава 4. Вскрытие и исцеление раны, нанесенной отцом

Глава 5. Настоящий мужчина. Настоящий отец

Глава 6. Отец устанавливает моральный авторитет

Часть I. Моральный авторитет и власть

Часть II. Ясность цели

Часть III. Как развивать моральный авторитет

Часть IV. Отец должен взять на себя дисциплинарную ответственность

Глава 7. Отец наделяет идентичностью

Часть I. Противоречивое понимание своей идентичности

Часть II. Первичная идентичность

Часть III. Вторичная идентичность

Глава 8. Отец обеспечивает безопасность

Отец обеспечивает безопасность Глава 9. Отец утверждает потенциал

Отец утверждает потенциал Глава 10. Восстановление разрушенных отношений

Восстановление разрушенных отношений Глава 11. А как же мама?

А как же мама? Глава 12. Мать-одиночка

Мать-одиночка Глава 13. Движение «Миру нужен отец»

Приложения

Примечания