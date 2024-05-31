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Карсвел - Райт Джоанна - Я не хочу мстить

Джонатан Карсвел, Джоанна Райт - Я не хочу мстить - Драма в Малатье
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, *Biographies Memoirs
Будильник звонит как-то особенно безжалостно. Первые солнечные лучи пробиваются сквозь неплотно задернутые занавески. Сусанна, еще не вполне проснувшись, повернулась в постели; ее рука тянется к подушке мужа. Пусто. Постепенно приходя в себя, она ощупывает постель. Его нет рядом. Еще не до конца проснувшись, она понимает, что это не сон. Тильмана нет рядом; и не будет.
Жизнь Сусанны Бойтер была нелегкой. Когда ей исполнилось пять лет, родители развелись и поделили детей между собой. Родители с трудом справлялись с ситуацией, и время от времени Сусанне приходилось жить в приемной семье. Однако мать Сусанны хотела сохранить свое влияние на дочь и не отказывалась от материнских прав. В результате Сусанна жила в подвешенном состоянии. Как и многие дети из разведенных семей, она не знала, кому, собственно, принадлежит. И только в двадцатилетием возрасте она обрела некоторую независимость и постоянное место жительства. Не передать словами, как много это значило для нее.
В жизни как родных, так и приемных родителей христианская вера не играла никакой роли. Вопрос о религии не стоял и тогда, когда, окончив школу, Сусанна переехала в Бойрен (Германия), чтобы начать обучение гончарному делу. Ей нравилось это ремесло, и она решила, что оно станет ее профессией.
Сусанна никогда не унывает. Она достаточно бойкая, чтобы самоутвердиться, и одевается так, чтобы обратить на себя внимание. Ее уважают, у нее достойный круг друзей.
Был обычный рабочий день. Сусанна уже несколько часов провела в мастерской за гончарным кругом, как вдруг услышала стук в дверь. Она открыла дверь и увидела перед собой прилично одетого человека. Сусанна подумала, что он хочет что-то продать. Однако незнакомец представился пастором евангелической церкви. Этого Сусанна не ожидала и с любопытством приготовилась слушать, что он ей скажет. Она никак не думала, что пастор может одеваться так модно.
- Я слышал, что вы принадлежите к евангелическому вероисповеданию и прибыли сюда недавно. Это так?
Чем дольше этот незнакомец стоял перед Сусанной, тем более озадаченной она себя чувствовала. «Во- первых,- думала она,- я никогда раньше этого типа не видела. Откуда ему известно, что я только недавно приехала сюда: он что, следит за мной, что ли? Ну ладно, возможно, он просто видел меня на улице. В конце концов, здесь проживает не больше шестисот человек, и каждое новое лицо просто бросается в глаза. Во-вторых, и это гораздо важнее: как он мог узнать, что я евангеличка, а не католичка? Этот парень пугает меня!»

Джонатан Карсвел, Джоанна Райт - Я не хочу мстить - Драма в Малатье

Биография Сусанны Геске. - Пер. с немецкого. – Meinerzhagen: Missionswerk FriedensBote, 2009. – 156 с.
ISBN 978-3-937032-41-2

Джонатан Карсвел, Джоанна Райт - Я не хочу мстить – Содержание

Предисловие к немецкому изданию
  • Вступление
  • «Если исповедуешь грехи и уверуешь...»
  • Целиком и полностью Божья
  • Библейская школа
  • Любая исламская страна
  • Подготовка в Линдау
  • Невозможный тип
  • «Могу я тебя о чем-то спросить?»
  • Турция зовет
  • Первые трудности
  • Начинается обучение
  • В путь с тяжелым багажом
  • Темное и светлое в Адане
  • Успешная работа
  • Утомительный поиск
  • «Вы получите эту квартиру!»
  • В Малатье
  • «Мы не ожидали, что что-то случится»
  • Встреча с «ищущими»
  • «Скажите мне, что вы знаете!»
  • «Твой папа мертв»
  • Так много людей - и такое одиночество!
  • Что теперь?
  • Слухи и ложь
  • Факты
  • Похороны
  • Луч света
  • Реакция мировой общественности
  • Закон и прощение
  • Он был замечательным человеком
  • Не конец
  • Послесловие
Благодарность
Примечания
Views 192
Rating 5.0 / 5
Added 31.05.2024
Author brat Vadim
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5.0/5 (3)

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