Будильник звонит как-то особенно безжалостно. Первые солнечные лучи пробиваются сквозь неплотно задернутые занавески. Сусанна, еще не вполне проснувшись, повернулась в постели; ее рука тянется к подушке мужа. Пусто. Постепенно приходя в себя, она ощупывает постель. Его нет рядом. Еще не до конца проснувшись, она понимает, что это не сон. Тильмана нет рядом; и не будет.

Жизнь Сусанны Бойтер была нелегкой. Когда ей исполнилось пять лет, родители развелись и поделили детей между собой. Родители с трудом справлялись с ситуацией, и время от времени Сусанне приходилось жить в приемной семье. Однако мать Сусанны хотела сохранить свое влияние на дочь и не отказывалась от материнских прав. В результате Сусанна жила в подвешенном состоянии. Как и многие дети из разведенных семей, она не знала, кому, собственно, принадлежит. И только в двадцатилетием возрасте она обрела некоторую независимость и постоянное место жительства. Не передать словами, как много это значило для нее.

В жизни как родных, так и приемных родителей христианская вера не играла никакой роли. Вопрос о религии не стоял и тогда, когда, окончив школу, Сусанна переехала в Бойрен (Германия), чтобы начать обучение гончарному делу. Ей нравилось это ремесло, и она решила, что оно станет ее профессией.

Сусанна никогда не унывает. Она достаточно бойкая, чтобы самоутвердиться, и одевается так, чтобы обратить на себя внимание. Ее уважают, у нее достойный круг друзей.

Был обычный рабочий день. Сусанна уже несколько часов провела в мастерской за гончарным кругом, как вдруг услышала стук в дверь. Она открыла дверь и увидела перед собой прилично одетого человека. Сусанна подумала, что он хочет что-то продать. Однако незнакомец представился пастором евангелической церкви. Этого Сусанна не ожидала и с любопытством приготовилась слушать, что он ей скажет. Она никак не думала, что пастор может одеваться так модно.

- Я слышал, что вы принадлежите к евангелическому вероисповеданию и прибыли сюда недавно. Это так?

Чем дольше этот незнакомец стоял перед Сусанной, тем более озадаченной она себя чувствовала. «Во- первых,- думала она,- я никогда раньше этого типа не видела. Откуда ему известно, что я только недавно приехала сюда: он что, следит за мной, что ли? Ну ладно, возможно, он просто видел меня на улице. В конце концов, здесь проживает не больше шестисот человек, и каждое новое лицо просто бросается в глаза. Во-вторых, и это гораздо важнее: как он мог узнать, что я евангеличка, а не католичка? Этот парень пугает меня!»

Джонатан Карсвел, Джоанна Райт - Я не хочу мстить - Драма в Малатье

Биография Сусанны Геске. - Пер. с немецкого. – Meinerzhagen: Missionswerk FriedensBote, 2009. – 156 с.

ISBN 978-3-937032-41-2

Джонатан Карсвел, Джоанна Райт - Я не хочу мстить – Содержание

Предисловие к немецкому изданию

Вступление

«Если исповедуешь грехи и уверуешь...»

Целиком и полностью Божья

Библейская школа

Любая исламская страна

Подготовка в Линдау

Невозможный тип

«Могу я тебя о чем-то спросить?»

Турция зовет

Первые трудности

Начинается обучение

В путь с тяжелым багажом

Темное и светлое в Адане

Успешная работа

Утомительный поиск

«Вы получите эту квартиру!»

В Малатье

«Мы не ожидали, что что-то случится»

Встреча с «ищущими»

«Скажите мне, что вы знаете!»

«Твой папа мертв»

Так много людей - и такое одиночество!

Что теперь?

Слухи и ложь

Факты

Похороны

Луч света

Реакция мировой общественности

Закон и прощение

Он был замечательным человеком

Не конец

Послесловие

Благодарность

Примечания