Карус Пол - История Зла - Замысел дьявола

Мы живем в мире противоположностей. В нем равно существуют свет и тень, жар и холод, добро и зло, Бог и дьявол. Дуалистическая концепция природы - необходимая составляющая эволюции человеческого сознания. Мы видим, что представления о добрых и злых духах присутствуют у всех народов Земли на той стадии развития, которая во фразеологии Тейлора относится к анимизму. Однако над развитием мысли доминирует принцип единства. Человек пытается объединить свои представления в гармоничном и последовательном монизме. Соответственно, вера в добрых духов привела к формированию доктрины монотеизма, а вера в злых духов, естественно, - к созданию одного образа верховного божества зла, олицетворяющего все плохое, разрушительное и аморальное. Монотеизм и монодьяволизм возникли одновременно в монистических тенденциях умственного развития человека. Вместе они представляют собой дуализм, который до сих пор является наиболее известной концепцией мира. Тем не менее, это не конечная цель человеческой философии. Как только мыслители человечества узнают о дуализме, примененном в данной интерпретации мира, тут же появляется тенденция к более высокой концепции, что и есть истинно монистическое представление. Монизм уничтожит понятие «Демон», чтобы Бог стал Единым и Всемогущим? Или он отменит и Бога, и дьявола, чтобы освободить место для материального мира? Уступит ли в будущем, согласно пророчеству Μ. Гуяу, религия место неверию?

Те, кто недооценивают значение дуализма в процессе эволюции человеческого сознания и считают его доктрины несостоятельными, естественно, полагают, что будущее человечества будет иррелигиозным. Среди них есть вольнодумцы, утверждающие, что атеизм заменит все различные концепции Бога. Однако это невозможно. Монистические тенденции времени не разрушат религию, но очистят ее и поднимут на другой уровень. Анимизм дикаря - необходимый этап ментальной эволюции человека. Для человека более высокого уровня развития - полуцивилизованного периода - это кажется ошибкой, однако в ошибке содержится истина, которая естественным образом преобразуется в более совершенное понятие окружающего мира. Точно такие же сегодняшние религиозные идеи-символы. В буквальном смысле они несостоятельны, но с точки зрения их символической природы - это семена, из которых прорастет более ясная концепция правды. Тенденции философской мысли, доминирующие сегодня, ведут к позитивной концепции мира, которая замещает символы констатациями факта и несет в себе не отрицание религиозных аллегорий, а более глубокое и правильное их понимание.

Карус Пол - История Зла - Замысел дьявола

пер. с англ. Ретинская О. С., Н. Новгород: А. Г. Москвичев, 2016, 392 с.

ISBN 978-5-9907323-1-5

Карус Пол - История Зла - Замысел дьявола - Содержание

ДОБРО И ЗЛО КАК РЕЛИГИОЗНЫЕ ИДЕИ

ПОКЛОНЕНИЕ ДЬЯВОЛУ

ДРЕВНИЙ ЕГИПЕТ

АККАД И РАННИЕ СЕМИТЫ

ПЕРСИДСКИЙ ДУАЛИЗМ

ИЗРАИЛЬ

Азазель, бог пустыни

Суеверия

Сатана

БРАХМАНИЗМ И ИНДУИЗМ

БУДДИЗМ

Мара, зло

Мара, враг Будды

Образ Мары в буддистском искусстве

Двенадцать ниданас

Колесо жизни

Северный буддизм

ВОСХОД НОВОЙ ЭРЫ

Гностические общества и конгрегации

Апокрифические книги Ветхого Завета

Книга мудрости и гностическая идея Троицы

Современный гностик

РАННЕЕ ХРИСТИАНСТВО

Иисус и Новый Завет

Еврейско-христианская эсхатология

Спуск в Ад

Ад

ИДЕЯ СПАСЕНИЯ В ГРЕЦИИ И ИТАЛИИ

ДЕМОНОЛОГИЯ СЕВЕРНОЙ ЕВРОПЫ

Тевтонизированное христианство

Великаны

Захоронение заживо

Власть обманутого зла

НАЧАЛО ДЬЯВОЛА

Чудеса и магия

Экзорцизм

Вера в колдовство

Родственные суеверия

ИНКВИЗИЦИЯ

Еретики вне закона

Молот ведьм

Пытки

Ангел Аугсбурга

ЭПОХА РЕФОРМАЦИИ

Лютер

Последователи Лютера

Шекспир

Мильтон

Дьявол в сердце человека

Возрождение охоты на ведьм

Чувствительные прелаты

Урбан Грандье (Urban Grandier)

Протестантская охота на ведьм

Охота на ведьм в Америке

ЗАПРЕЩЕНИЕ ОХОТЫ НА ВЕДЬМ

Молитор и Эразм

Вейер (Weier), Мейфарт (Meyfart), и Луз (Loos)

Три благородных иезуита

Сокращение судебных процессов против ведьм

Последние следы

Описания Ада

Швентер (Schwenter) и Кирхер (Kircher)

Дьяволизм, развивающийся в патологию

Демонология девятнадцатого века

Современность

Вклад науки в религию

В СТИХАХ И ПРОЗЕ

Истории о Дьяволе

Договор с Дьяволом

Легенда о Фаусте

Фауст Гете

Юмористы

ФИЛОСОФСКАЯ ПРОБЛЕМА ДОБРА И ЗЛА

Мифология зла

Эра субъективизма

Зло положительно?

Есть ли объективный стандарт хорошего?

Идея Бога

Концепция Дьявола в отношении к концепции Бога

ЗАКЛЮЧЕНИЕ