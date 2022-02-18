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Кашеваров - Печать РПЦ в XX веке

Анатолий Николаевич Кашеваров - Печать Русской Православной Церкви в XX веке: Очерки истории
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Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, History, Reference, Cultural Studies Art
Последнее десятилетие XX в. явилось началом возрождения системы печати Русской Православной Церкви (РПЦ). Этот процесс проходил с использованием богатого опыта издательской деятельности РПЦ начала истекшего столетия. Чтобы понять, в каком направлении идет и, очевидно, будет происходить развитие церковной периодики, необходимо обратиться к изучению издательского опыта прошлого.
Формирование системы церковной печати относится к началу XIX в., и уже к его середине Русская Православная Церковь располагала широкой сетью периодических изданий, рассчитанных на самые широкие группы населения. Здесь были и сугубо научные издания, богословские, ориентированные на ученых богословов и на самую высшую церковную иерархию, и религиозно-назидательные, выполнявшие задачи религиозно-нравственного просвещения, и официально-хроникальные и пр.
Однако специальных исследований этого пласта отечественной журналистики фактически нет. Появившаяся в последнее время некоторая учебная литература, а также несколько научных работ, посвященных отдельным аспектам современной православной журналистики3, разумеется, не могут восполнить этого пробела в историографии отечественной журналистики.

Анатолий Николаевич Кашеваров - Печать Русской Православной Церкви в XX веке: Очерки истории

Санкт-Петербургский государственный университет
Факультет журналистики. Кафедра истории журналистики
СПб.: Роза мира, 2004. — 162 с.
ISBN 5-85574-134-6

Анатолий Николаевич Кашеваров - Печать Русской Православной Церкви в XX веке: Очерки истории - Содержание

  • Введение
  • Глава I. Состояние церковной периодики в начале XX века
  • Глава II. Судьба церковной печати в первые годы советской власти
  • Глава III. «Журнал Московской Патриархии» 1931-1935 годов
  • Глава IV. Частичное возрождение церковной печати и особенности ее функционирования в 1940-1980-е годы
  • Глава V. Издательская деятельность Московской Патриархии в 1990-е годы
Заключение
  • Приложение 1. Доклад Комиссии по делам Петроградской синодальной типографии, представленный Поместному Собору вконце ноября 1917 г.
  • Приложение 2. Церковная печать начала XXI века (на русском языке)
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Added 18.02.2022
Author professor Dmitry
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