Последнее десятилетие XX в. явилось началом возрождения системы печати Русской Православной Церкви (РПЦ). Этот процесс проходил с использованием богатого опыта издательской деятельности РПЦ начала истекшего столетия. Чтобы понять, в каком направлении идет и, очевидно, будет происходить развитие церковной периодики, необходимо обратиться к изучению издательского опыта прошлого.

Формирование системы церковной печати относится к началу XIX в., и уже к его середине Русская Православная Церковь располагала широкой сетью периодических изданий, рассчитанных на самые широкие группы населения. Здесь были и сугубо научные издания, богословские, ориентированные на ученых богословов и на самую высшую церковную иерархию, и религиозно-назидательные, выполнявшие задачи религиозно-нравственного просвещения, и официально-хроникальные и пр.

Однако специальных исследований этого пласта отечественной журналистики фактически нет. Появившаяся в последнее время некоторая учебная литература, а также несколько научных работ, посвященных отдельным аспектам современной православной журналистики3, разумеется, не могут восполнить этого пробела в историографии отечественной журналистики.

Анатолий Николаевич Кашеваров - Печать Русской Православной Церкви в XX веке: Очерки истории

Санкт-Петербургский государственный университет

Факультет журналистики. Кафедра истории журналистики

СПб.: Роза мира, 2004. — 162 с.

ISBN 5-85574-134-6

Анатолий Николаевич Кашеваров - Печать Русской Православной Церкви в XX веке: Очерки истории - Содержание

Введение

Глава I. Состояние церковной периодики в начале XX века

Глава II. Судьба церковной печати в первые годы советской власти

Глава III. «Журнал Московской Патриархии» 1931-1935 годов

Глава IV. Частичное возрождение церковной печати и особенности ее функционирования в 1940-1980-е годы

Глава V. Издательская деятельность Московской Патриархии в 1990-е годы

Заключение