Книга «Архетипы в африканских мифах» Марии Кашиной-Каськович — это глубокое психологическое исследование, в котором древние сказания «колыбели человечества» становятся ключом к пониманию современной личности. Автор анализирует мифологические системы народов йоруба, зулу и акана сквозь призму юнгианской теории архетипов. В отличие от академических справочников, эта работа представляет собой «психоразбор»: каждый миф сопровождается теоретическим блоком, объясняющим, как сценарии богов и героев проявляются в нашей повседневной жизни, кризисах и поисках предназначения.
Исследование разделено на три части, охватывающие ключевые культурные ареалы Африки. Через истории воинственного Огуна, мудрого Обаталы и хитроумного Эшу (йоруба) автор раскрывает альтернативы «пути Героя», предлагая стратегии «веселого Мудреца» и «справедливого Правителя». Мифология зулу в книге отвечает за глубокую проработку «темной стороны» и признание человеческих пороков, а сказки народа акан о пауке Ананси иллюстрируют, как из хаоса случайностей плетется паутина судьбы каждого человека.
Издание 2026 года в серии «Архетипы в сказках и мифах» предназначено для широкого круга читателей: от профессиональных психологов до тех, кто ищет способы преодоления выгорания и депрессии через обращение к коллективному бессознательному. Книга помогает распознать «знаки судьбы» и обрести опору в древних сюжетах, которые, по мнению автора, являются базовым кодом человеческой психики.
М. А. Кашина-Каськович — Архетипы в африканских мифах
М.: АСТ, 2026. — 256 с. (Архетипы в сказках и мифах. Психоразборы)
ISBN 978-5-17-174107-5
М. А. Кашина-Каськович — Архетипы в африканских мифах - Содержание
Психология йоруба (Ориша): Архетипы Воина (Огун), Громовержца (Шанго) и Трикстера (Эшу). Разбор уровней развития личности через мифические конфликты богов.
Космогония зулу: Мать первого человечества и разрушитель За-ха-реллель. Психологический анализ мифа о создании и падении первых людей.
Хитрость Ананси: Паук как символ творческого интеллекта и адаптивности. Как «плести паутину» своей жизни в гармонии с контекстом.
Три уровня развития: Авторская методика классификации личностного роста на основе африканских инициаций и ролевых моделей.
Женские архетипы: От заботливой материнственности Йемонджи до сокрушительной силы Ойи и жертвенности Морими.
Теневые аспекты: Работа с «темной стороной» души через деструктивные мифологические сюжеты (проклятия, войны, выгорание).
