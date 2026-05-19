Кашина-Каськович - Архетипы в скандинавских мифах

В сегодняшнем изменчивом мире людям очень сложно найти жизненные ориентиры, особенно тем, кто родился и вырос в периоды кризисов и больших социальных перемен. Меняются политические убеждения, нормы морали, даже русский язык — один из главнейших индикаторов нашей культуры — претерпевает большие нормативные изменения за последние годы. Новые технологии появляются как грибы после дождя и порождают новые культурные коды.

Вновь подрастающие поколения формируются уже в абсолютно других реалиях, более старшие пытаются их догнать, чтобы соответствовать современным трендам и быть в топе. В этой бешеной гонке за технологиями, трендами, рынками и монетизацией своей профессиональной экспертности в современном обществе за последние десятилетия возник массовый дефицит — проблема самоидентификации.

Москва: Издательство АСТ, 2025, 256 с. - Серия "Архетипы в сказках и мифах. Психоразборы"

ISBN 978-5-17-168890-5

Кашина-Каськович Мария Александровна - Архетипы в скандинавских мифах - Содержание

БЛАГОДАРНОСТЬ

ВСТУПЛЕНИЕ

ГЛАВА 1 ОДИН — ПУТЬ ГЕРОЯ — ИДЕАЛИСТ — РЕАЛИСТ — ВОИН — ЗАБОТЛИВЫЙ

ГЛАВА 2 ОДИН — ОТ РАЗРУШЕНИЯ К СОЗИД АНИЮ — ИСКАТЕЛЬ — ВЛЮБЛЕННЫЙ — РАЗРУШИТЕЛЬ — СОЗДАТЕЛЬ

ГЛАВА 3 ТОР — ДОМИНАНТНЫЙ АРХЕТИП ВОИНА

ГЛАВА 4 ОДИН — ПРАВИТЕЛЬ, МАГ И МУДРЕЦ

ГЛАВА 5 ЛОКИ — АРХЕТИП ШУТА

ГЛАВА 6 ЛОКИ — МАГ И СОЗДАТЕЛЬ

ГЛАВА 7 ФРИГГ — ЗАБОТЛИВЫЙ, ПРАВИТЕЛЬ И МУДРЕЦ

ГЛАВА 8 РАГНАРЁК — РАЗРУШИТЕЛЬ. БАЛЬДР — ИДЕАЛИСТ И ВЛЮБЛЕННЫЙ

