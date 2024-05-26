Эта повесть создана в виде записок ее главного героя — пастора небольшой протестантской церкви одного из провинциальных городов центральной России. Повесть не является хроникой жизни конкретной общины, хотя некоторые из описанных событий происходили в действительности. Также герои книги представляют собой плод вымысла автора с вкраплениями черт характера реальных людей. Короче говоря, дорогой читатель, перед вами — протестантская художественная литература.

Пастор, от имени которого ведется повествование, открывает вам свои мысли, радости и тревоги. Он пишет о себе просто, без пафоса. О многом рассказывает довольно откровенно, не скрывая своих проблем в работе с общиной. Вместе с тем видно, что он старается честно исполнить свой долг, не быть равнодушным наемником...

В повести читатель найдет немало других персонажей. Помимо членов общины, тут и местные бизнесмены, и выпивоха Юрий Иваныч, и молодые люди с патриотическим направлением ума, и местная шпана. Их разговоры составляют существенную часть повести. Из встреч пастора с этими людьми, изложенных в виде отдельных рассказов, складывается мозаичная картина жизни российских протестантов.

В отличие от российских СМИ, изображающих протестантов зачастую карикатурно, автор говорит о своих братьях по вере с любовью. Однако он отнюдь не идеализирует их. У протестантов, признает автор, немало проблем. Немало и недостатков. И живут они такой же трудной жизнью, как и большинство их соотечественников. В конце концов, члены общины — это рядовые жители областного центра, неразрывно связанные со своим родным городом. Вместе с тем, автор надеется, что проблемы общины города Т. будут близки и понятны любому российскому протестанту, где бы он ни жил.

Каширский, Евгений - Записки пастора

СПб.: Мирт, 2007. — 127 с. — (Серия «Русский автор»).

ISBN 978-5-88869-220-2.

Каширский, Евгений - Записки пастора – Содержание

Предисловие