Каширский - Записки пастора
Эта повесть создана в виде записок ее главного героя — пастора небольшой протестантской церкви одного из провинциальных городов центральной России. Повесть не является хроникой жизни конкретной общины, хотя некоторые из описанных событий происходили в действительности. Также герои книги представляют собой плод вымысла автора с вкраплениями черт характера реальных людей. Короче говоря, дорогой читатель, перед вами — протестантская художественная литература.
Пастор, от имени которого ведется повествование, открывает вам свои мысли, радости и тревоги. Он пишет о себе просто, без пафоса. О многом рассказывает довольно откровенно, не скрывая своих проблем в работе с общиной. Вместе с тем видно, что он старается честно исполнить свой долг, не быть равнодушным наемником...
В повести читатель найдет немало других персонажей. Помимо членов общины, тут и местные бизнесмены, и выпивоха Юрий Иваныч, и молодые люди с патриотическим направлением ума, и местная шпана. Их разговоры составляют существенную часть повести. Из встреч пастора с этими людьми, изложенных в виде отдельных рассказов, складывается мозаичная картина жизни российских протестантов.
В отличие от российских СМИ, изображающих протестантов зачастую карикатурно, автор говорит о своих братьях по вере с любовью. Однако он отнюдь не идеализирует их. У протестантов, признает автор, немало проблем. Немало и недостатков. И живут они такой же трудной жизнью, как и большинство их соотечественников. В конце концов, члены общины — это рядовые жители областного центра, неразрывно связанные со своим родным городом. Вместе с тем, автор надеется, что проблемы общины города Т. будут близки и понятны любому российскому протестанту, где бы он ни жил.
Каширский, Евгений - Записки пастора
СПб.: Мирт, 2007. — 127 с. — (Серия «Русский автор»).
ISBN 978-5-88869-220-2.
Каширский, Евгений - Записки пастора – Содержание
Предисловие
- 1. Домик на окраине
- 2. Пример для окружающих
- 3. Новый народ. Меняется ли человек?
- 4. Юлиана. Проблема Саши Столярова
- 5. Виктор Петрович
- 6. Поселок. Библейский центр
- 7. Проверка из администрации. Глеб проповедует Евангелие своей матери
- 8. Анатолий. Поиск истины
- 9. Молитва Виктора Петровича
- 10. Размышления о приходящих людях и нашей вере
- 11. Храбрый Руслан. Правительственное письмо
- 12. Борис Иванович написал статью. Разговоры о политике
- 13. Преобразившийся Серега
- 14. Встреча с журналистами
- 15. Библейский центр: работа над анкетами
- 16. Дисциплина народа Божьего
- 17. Пастор Д
- 18. Гость из Голландии
- 19. Отсталое мышление
- 20. Женская комиссия. Мария Васильевна читает Евангелие
- 21. Возвращение Анатолия
- 22. Признание Юлианы
- 23. Мария Васильевна отпускает иконы
- 24. Два православных оппонента
- 25. Просьба Бориса Ивановича
- 26. Споры о России
- 27. Бизнесмен Олег Гусев
- 28. Встреча с иеговистом
- 29. Среди делового мира
- 30. Венгерская жизнь
- 31. Группа катехизации
- 32. Беспокойное заседание Библейского центра ....
- 33. В слободке
- 34. Пуританка Марина Львовна
- 35. Собрание молодежи
- 36. Отлучение Саши Столярова. Местные писатели ..
- 37. Посещение Юлианы
- 38. Альманах
- 39. Юлиана перестает ходить в общину. Крещение детей
- 40. Рождество
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