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Каширский - Записки пастора

Каширский, Евгений - Записки пастора
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, *Biographies Memoirs
Эта повесть создана в виде записок ее главного героя — пастора небольшой протестантской церкви одного из провинциальных городов центральной России. Повесть не является хроникой жизни конкретной общины, хотя некоторые из описанных событий происходили в действительности. Также герои книги представляют собой плод вымысла автора с вкраплениями черт характера реальных людей. Короче говоря, дорогой читатель, перед вами — протестантская художественная литература.
Пастор, от имени которого ведется повествование, открывает вам свои мысли, радости и тревоги. Он пишет о себе просто, без пафоса. О многом рассказывает довольно откровенно, не скрывая своих проблем в работе с общиной. Вместе с тем видно, что он старается честно исполнить свой долг, не быть равнодушным наемником...
В повести читатель найдет немало других персонажей. Помимо членов общины, тут и местные бизнесмены, и выпивоха Юрий Иваныч, и молодые люди с патриотическим направлением ума, и местная шпана. Их разговоры составляют существенную часть повести. Из встреч пастора с этими людьми, изложенных в виде отдельных рассказов, складывается мозаичная картина жизни российских протестантов.
В отличие от российских СМИ, изображающих протестантов зачастую карикатурно, автор говорит о своих братьях по вере с любовью. Однако он отнюдь не идеализирует их. У протестантов, признает автор, немало проблем. Немало и недостатков. И живут они такой же трудной жизнью, как и большинство их соотечественников. В конце концов, члены общины — это рядовые жители областного центра, неразрывно связанные со своим родным городом. Вместе с тем, автор надеется, что проблемы общины города Т. будут близки и понятны любому российскому протестанту, где бы он ни жил.

Каширский, Евгений - Записки пастора

СПб.: Мирт, 2007. — 127 с. — (Серия «Русский автор»).
ISBN 978-5-88869-220-2.

Каширский, Евгений - Записки пастора – Содержание

Предисловие
  • 1. Домик на окраине
  • 2. Пример для окружающих
  • 3. Новый народ. Меняется ли человек?
  • 4. Юлиана. Проблема Саши Столярова
  • 5. Виктор Петрович
  • 6. Поселок. Библейский центр
  • 7. Проверка из администрации. Глеб проповедует Евангелие своей матери
  • 8. Анатолий. Поиск истины
  • 9. Молитва Виктора Петровича
  • 10. Размышления о приходящих людях и нашей вере
  • 11. Храбрый Руслан. Правительственное письмо
  • 12. Борис Иванович написал статью. Разговоры о политике
  • 13. Преобразившийся Серега
  • 14. Встреча с журналистами
  • 15. Библейский центр: работа над анкетами
  • 16. Дисциплина народа Божьего
  • 17. Пастор Д
  • 18. Гость из Голландии
  • 19. Отсталое мышление
  • 20. Женская комиссия. Мария Васильевна читает Евангелие
  • 21. Возвращение Анатолия
  • 22. Признание Юлианы
  • 23. Мария Васильевна отпускает иконы
  • 24. Два православных оппонента
  • 25. Просьба Бориса Ивановича
  • 26. Споры о России
  • 27. Бизнесмен Олег Гусев
  • 28. Встреча с иеговистом
  • 29. Среди делового мира
  • 30. Венгерская жизнь
  • 31. Группа катехизации
  • 32. Беспокойное заседание Библейского центра ....
  • 33. В слободке
  • 34. Пуританка Марина Львовна
  • 35. Собрание молодежи
  • 36. Отлучение Саши Столярова. Местные писатели ..
  • 37. Посещение Юлианы
  • 38. Альманах
  • 39. Юлиана перестает ходить в общину. Крещение детей
  • 40. Рождество
Views 222
Rating 5.0 / 5
Added 26.05.2024
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (2)

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