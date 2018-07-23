Мы живем в падшем мире, полном конфликтов. Его единство повреждено, он нуждается в исцелении и примирении. Библия недвусмысленно говорит, что евхаристия и единство, евхаристия и церковь - вещи взаимосвязанные. Поэтому то, что забота о сохранении истины не позволяет всем христианам сегодня собраться вместе для участия в общей трапезе Господней, - тяжкая рана на теле Господа и большой соблазн.

В торжество тела Христа в 2004 году папа Иоанн Павел II объявил о предстоящем Годе евхаристии. Он должен был начаться Международным евхаристическим конгрессом в октябре 2004 года в Мексике и завершиться в октябре 2005 года всемирной Ассамблеей Синода епископов, посвященной евхаристии. Эта книга, первое издание которой было приурочено к началу Года евхаристии, задумана как своего рода богословская и пастырская «первая помощь». Ее задача - как и Года евхаристии - способствовать более глубокому пониманию связи между евхаристией и церковью как в личной, так и в церковной жизни.

Книгу открывает очерк о значении евхаристии для литургической жизни общин. Этот текст основан на опыте, который я приобрел в бытность епископом епархии Роттенбург-Штутгартской; он посвящен вопросам, до сих пор остающимся открытыми.

Каспер Вальтер - Таинство единства. Евхаристия и церковь

Пер. с нем.

(Серия «Современное богословие»)

М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2007. 154 с.

ISBN 5-89647-152-1

Каспер Вальтер - Таинство единства. Евхаристия и церковь - Содержание

Предисловие к русскому изданию

Предисловие

I. Евхаристия и литургическая жизнь общины. Открытые вопросы - необходимые ответы

II. Узнать Христа в преломлении хлеба. Размышления о Евангелии от Луки 24:13-35

III. Присутствие Иисуса Христа в евхаристии. Размышления о шестой главе Евангелия от Иоанна

IV Экуменизм жизни и евхаристическое общение. Взгляд в будущее

V. Таинство единства - различные аспекты. Богословское осмысление евхаристии

VI. Евхаристия - таинство единства. О внутренней связи Евхаристии и Церкви

Список сокращений

Об авторе

Приложение I. Евхаристическая молитва, или римский канон Prex Eucharistica I seu Canon Romanus

Приложение ІІ. Византийский обряд.

Анафора Литургии св. Иоанна Златоуста

Анафора Литургии св. Василия Великого

Библейские ссылки

Церковные документы

Документы соборов

Документы понтификов

Труды святых и отцов церкви, сочинения древних и средневековых авторов

Каспер Вальтер - Таинство единства. Евхаристия и церковь - Предисловие к русскому изданию

Евхаристия - источник и вершина жизни и миссии церкви во всех ее измерениях (ср. LG 11; Иоанн Павел II, Ecclesia de Eucharistia 21-24, 26-28). Господь, установив это таинство, заповедовал постоянно возвращаться к нему, празднуя тем самым воспоминание Его искупительной Жертвы (ср. Лк 22:19-20). Человека, знакомого с учением Христа, относящегося с уважением к Нему, старающегося жить нравственно и внешне соблюдающего закон Евангелия, тем не менее трудно назвать учеником Христовым, если он не пребывает с Ним в таинственном единстве Его Тела и Крови, не уважает ценность этого дара, считает литургию «пережитком прошлого» или уделом малообразованных, сентиментальных, пожилых. Ибо сводить христианство к сумме благородных лозунгов и предписаний - значит, если можно так сказать, почитать пустой гроб Христов и отваленный камень, не проникая в истинный смысл того, что дано видеть нашим глазам: не камню мы поклоняемся, а воскресшему Христу, которого, не видя, знаем.

Кардинал Вальтер Каспер, председатель Папского совета по содействию христианскому единству, в своей книге напоминает, что «евхаристия и единство, евхаристия и Церковь взаимосвязаны». Вот почему в разговоре о евхаристии нет второстепенных проблем, но, наоборот, вопросы, которые могут показаться чисто бытовыми (например, о служителе евхаристии, об участии в литургии в воскресный день, допустимы ли самовольные нововведения и компромиссы), оказываются в действительности насущными. «Евхаристическая Тайна - Жертва, присутствие, Трапеза - не допускает приуменьшений и злоупотреблений», иначе под вопросом оказывается само существование Церкви (см. Ecclesia deEuchanstia 47-52), а значит, - наше спасение. Кардинал Вальтер Каспер сам называет свою книгу, на мой взгляд, удачно - «богословская и пастырская первая помощь». В ней представлены не только интересные рассуждения, но и рекомендации, довольно полезные для общин и приходов, существующих в условиях современной Европы. Выводы и предложения автора подкреплены опытом, приобретенным за годы пастырского служения на кафедре Роттенбург-Штутгартской и работы в Папском совете по содействию христианскому единству.

Он затрагивает вопросы участия мирян в евхаристической литургии, рассуждает о служении верующих мирян в тех общинах, которые лишены священника, затрагивает смысл и последствия литургической реформы II Ватиканского собора. Не спешите скептически отмахнуться, мол, Церковь на Западе давно пребывает в кризисе, а у нас переживает бурный процесс возрождения после долгих лет атеизма. Разве в России мало приходов и общин, лишенных даже еженедельной евхаристии из-за нехватки священников? Так ли много кандидатов в священство обучается в семинарии? Многие ли приходят на литургию всей семьей, от деда до внука и правнука, свидетельствуя тем самым о непрерывности традиции? Готовы ли миряне активно помогать священникам в подготовке к литургии, брать на себя ответственность за поддержание храма в достойном виде, участвовать в музыкальном сопровождении, исполнять служение чтецов и аколитов? Как мне кажется, в этом нам есть не только чему поучиться самим, но и поделиться опытом с западными общинами в духе взаимного обмена дарами. Не забудем, что десятилетиями католики в нашей стране были в силу политических причин лишены пастырского окормления и литургии, но смогли сохранить и передать веру потомкам, мужественно собираясь на чтение Слова Божьего, молитв Розария, литаний...

День воскресный выбрала не христианская община, не апостолы, а сам Христос, который в «первый день недели» воскрес и явился ученикам (см. Мф 28:1; Мк 16:9; Лк 24:1; Ин 20:1.19; Деян 20:7; ΙΚορ 16:2), «восемь дней спустя» (Ин 20:26) вновь предстал перед ними. Недавно папа Бенедикт XVI вновь призвал верующих глубже осознать значение «дня Господня» и назвал евхаристию «главным столпом воскресенья и всей церковной жизни». «Действительно, совершением воскресной евхаристии освящается христианский народ, вплоть до воскресенья незакатного, дня окончательной встречи Бога с творением в конце времен» (см. Бенедикт XVI. Послание к префекту Конгрегации богослужения и таинств по случаю годовщины обнародования конституции Sacrosanctum Concilium, 27 ноября 2006 года).

Немаловажными представляются размышления кардинала Вальтера Каспера о роли таинства евхаристии в экуменическом диалоге, о том, что объединяет и что, в силу отсутствия видимых уз церковного общения, может быть неприемлемо для христиан разных конфессий. Автор ставит перед собой задачу вернуть читателя к подлинному библейскому пониманию таинства. В приложении к настоящему изданию использованы отрывки из Римского канона и Анафоры Василия Великого, чтобы у читателей была возможность увидеть сходство и различия литургической традиции западного и восточного обрядов. Благодарю переводчика, издательство Библейско-богословского института св. апостола Андрея, спонсоров и выражаю надежду, что эта актуальная книга послужит лучшему пониманию и переживанию евхаристии, которой живет церковь (ср. Ecclesia de Eucharistia 1).

Архиепископ Тадеуш Кондрусевич Ординарий Архиепархии Божией Матери в Москве Москва, 6 декабря 2006 г.

Память св. Николая Мирликийского