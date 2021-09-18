Христос и первое христианское поколение - епископ Кассиан

Кассиан - Безобразов - Христос и первое христианское поколение
В 2001 г. в Православном Свято-Тихоновском богословском институте вышло первое нерепринтное издание (после появления книги в Париже в 1950 г.) учебника епископа Кассиана (Безобразова) «Христос и первое христианское поколение». За истекшее с тех пор время востребованность этого пособия не уменьшилась, о чем свидетельствуют его разошедшиеся в продаже неоднократные тиражи.
Опыт преподавания в ПСТГУ показал, что учебник помогает обучающимся усвоить основные темы новозаветного учения, дает ясную перспективу Священной истории, выявляет при этом ее внутреннюю логику, позволяет выработать навык общего сравнительного анализа текста с уяснением смысловых связей внутри Нового Завета в целом. Поскольку в первоначальном издании учебника было минимальное число разделов, что затрудняло его использование в учебном процессе, преподаватели кафедры библеистики ПСТГУ разработали подробную рубрикацию авторского текста. Рубрики облегчают усвоение материала, изложенного епископом Кассианом очень емко и сжато. А также они акцентируют внимание читателя на существенных положениях, помогают выделить главную идею соответствующего раздела в тексте.
В этом издании устранены опечатки и неточности, произведена унификация ссылок в соответствии с современными нормами.
Протоиерей Алексей Емельянову
заведующий кафедрой библеистики ПСТГУ
Кассиан (Безобразов), еп - Христос и первое христианское поколение
5-е изд., испр. и перераб. - М.: Изд-во ПСТГУ, 2019. - 632 с.
ISBN 978-5-7429-1171-5
Также прежнее издание
4-е изд., испр., и доп. — М.: Православный Свято-Тихоновский Богословский институт; Русский путь, 2001. — 560 с.
ISBN 5-7429-0106-2
ISBN 5-85887-057-0
ISBN 5-7429-0106-2
ISBN 5-85887-057-0
Кассиан (Безобразов), еп - Христос и первое христианское поколение - Содержание
От редакции
Предисловие
Предисловие
Часть I. ИСТОРИЯ ЕВАНГЕЛЬСКАЯ
I. Предварительные замечания
II. Начало евангельской истории
II. Начало евангельской истории
- 1. Рождество и детство
- 2. Крещение и искушения
III. Общественное служение Христово
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1. Галилейский период евангельской истории
- Место и время
- Благовестие
- Ученики и внешняя среда
- 2. Явление Мессии
-
3. Путь на страсти
- Место и время
- Течение событий (история фактическая)
- Учение Христово во время пути
IV. Страсти и Воскресение
- 1. Вход Господень в Иерусалим
- 2. В Иерусалиме перед страстями
- 3. Синедрион и Иуда
- 4. Последняя Вечеря
- 5. Гефсимания
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6. Суд
- У первосвященников
- У Пилата
- 7. Распятие и погребение
- 8. Воскресение и Вознесение
V. Выводы
Часть II. ИСТОРИЯ АПОСТОЛЬСКОГО ВЕКА
I. Предварительные замечания
- 1. Источники истории апостольского века
- 2. Деление истории апостольского века
II. Первый период истории апостольского века
- 1. Состав Церкви
- 2. Пятидесятница
- 3. Жизнь Церкви во Святом Духе
- 4. Апостольская проповедь1
- 5. Строй Церкви
- 6. Церковь и внешняя иудейская среда
- 7. Общая характеристика периода
III. Второй период истории апостольского века
- 1. Дело Стефана
- 2. Распространения благовестия в Палестине и Сирии
- 3. Обращение Савла
- 4. Иерусалимский центр
IV. Третий период истории апостольского века
-
1. Служение апостола Павла
- Общие замечания
- Первое путешествие апостола Павла
- Иудейская проблема
- Второе путешествие апостола Павла
- Третье путешествие апостола Павла
- Узы апостола Павла
- Последние годы апостола Павла
-
2. Области христианского мира
- Общие замечания
- Иерусалим
- Антиохия
- Рим
-
3. Письменные памятники третьего периода истории апостольского века
-
А. Послания апостола Павла
- Послания к Фессалоникийцам
- Послания к Коринфянам
- Общие сведения
- Первое Послание к Коринфянам
- Коринфская смута
- Второое Послание к Коринфянам
- Послание к Галатам
- Послание к Римлянам
- Послания из уз
- Общие сведения
- Послание к Филлипийцам
- Послание к Колоссянам
- Послание к Ефесянам
- Послание к Филимону
- Пастырские Послания
- Общие сведения
- Послание к Титу
- Первое Послание к Тимофею
- Второе Послание к Тимофею
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Б. Послание к Евреям
- Историческая проблема Послания к Евреям
- Содержание Послания к Евреям
- Богословская проблема Послания к Евреям
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В. Письменные памятники Иерусалимской Церкви
- Внутреннее состояние Иерусалимской Церкви в шестидесятые годы
- Послание Иакова
- Евангелие от Матфея
- А. Послания апостола Павла
- 4. Конец иудеохристианства
V. Четвертый период истории апостольского века
- 1. Общие сведения
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2. Рим
- Римская церковь в шестидесятые годы
- Первое Послание апостола Петра
- Второе Послание апостола Петра
- Послание Иуды
- Евангелие от Марка
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3. Писания Луки
- Происхождение Евангелия от Луки и книги Деяний
- Евангелие от Луки
- Книга Деяний
- Значение писаний Луки
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4. Ефес
- Церковь Ефесская в конце I века
- Апостол Иоанн
- Место Иоанновских писаний в истории новозаветного откровения
- Апокалипсис
- Евангелие от Иоанна
- Три Послания апостола Иоанна
- Влияние Ефесского центра
ПРИЛОЖЕНИЯ
- Церковное предание и новозаветная наука
- Евангелисты как историки
- Славословие божественной любви
- Смерть пастыря
- Сыны Божий
- Памяти епископа Кассиана
Кассиан (Безобразов), еп - Христос и первое христианское поколение - Предварительные замечания
Западная наука весьма часто излагает евангельскую историю в форме «Жизни Иисуса». Эта форма изложения для православного историка недоступна. «Жизнь Иисуса», по самому своему заданию, есть изображение человеческой стороны в лице и служении Христа Спасителя. Но отделение человеческого от Божественного в лице и служении Богочеловека есть задача догматически неосуществимая, поскольку Халкидонское вероопределенне исповедует в Его лице соединение естеств не только неслиянное и неизменное, но и нераздельное и неразлучное. Человеческое от Божественного неотделимо.
Изображение только человеческого есть для православного историка задача невыполнимая. С другой стороны, опыт нас учит, что ни одна «Жизнь Иисуса» не может быть поставлена наравне с четырьмя евангельскими повествованиями в их раздельности. Это сознание все громче и громче звучит даже в протестантской среде.
Нашею задачею будет, не пересказывая Евангелия в тех частях, которые не вызывают недоумения, наметить основные линии евангельской истории, как они вытекают из наших Евангелий, поставить главные вехи в последовательной смене событий и показать постепенное раскрытие учения в благовестническом служении Христа Спасителя. Само собою разумеется, что эта книга не может иметь своею целью заменить Евангелие. Она должна быть не более, как скромное пособие при чтении Евангелия.
Благодарю!
Благодарю
Спасибо!
Большое спасибо!
Большое спасибо за ценную книгу!
Огромное спасибо за 5-е издание книги. А также за аудио формат.
Спасибо за книгу!
Спасибо!
Спасибо за новое издание очень нужной книги!