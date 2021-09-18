Христос и первое христианское поколение - епископ Кассиан

В 2001 г. в Православном Свято-Тихоновском богословском институте вышло первое нерепринтное издание (после появления книги в Париже в 1950 г.) учебника епископа Кассиана (Безобразова) «Христос и первое христианское поколение». За истекшее с тех пор время востребованность этого пособия не уменьшилась, о чем свидетельствуют его разошедшиеся в продаже неоднократные тиражи.

Опыт преподавания в ПСТГУ показал, что учебник помогает обучающимся усвоить основные темы новозаветного учения, дает ясную перспективу Священной истории, выявляет при этом ее внутреннюю логику, позволяет выработать навык общего сравнительного анализа текста с уяснением смысловых связей внутри Нового Завета в целом. Поскольку в первоначальном издании учебника было минимальное число разделов, что затрудняло его использование в учебном процессе, преподаватели кафедры библеистики ПСТГУ разработали подробную рубрикацию авторского текста. Рубрики облегчают усвоение материала, изложенного епископом Кассианом очень емко и сжато. А также они акцентируют внимание читателя на существенных положениях, помогают выделить главную идею соответствующего раздела в тексте.

В этом издании устранены опечатки и неточности, произведена унификация ссылок в соответствии с современными нормами.

Протоиерей Алексей Емельянову

заведующий кафедрой библеистики ПСТГУ