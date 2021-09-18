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Кассиан - Безобразов - Христос и первое христианское поколение

Христос и первое христианское поколение - епископ Кассиан
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Category ESXATOS BOOKS, AUDIO, New Arrivals, ORTHODOXY, Biblical Studies, Theology, History, Educational
В 2001 г. в Православном Свято-Тихоновском богословском институте вышло первое нерепринтное издание (после появления книги в Париже в 1950 г.) учебника епископа Кассиана (Безобразова) «Христос и первое христианское поколение». За истекшее с тех пор время востребованность этого пособия не уменьшилась, о чем свидетельствуют его разошедшиеся в продаже неоднократные тиражи.
Опыт преподавания в ПСТГУ показал, что учебник помогает обучающимся усвоить основные темы новозаветного учения, дает ясную перспективу Священной истории, выявляет при этом ее внутреннюю логику, позволяет выработать навык общего сравнительного анализа текста с уяснением смысловых связей внутри Нового Завета в целом. Поскольку в первоначальном издании учебника было минимальное число разделов, что затрудняло его использование в учебном процессе, преподаватели кафедры библеистики ПСТГУ разработали подробную рубрикацию авторского текста. Рубрики облегчают усвоение материала, изложенного епископом Кассианом очень емко и сжато. А также они акцентируют внимание читателя на существенных положениях, помогают выделить главную идею соответствующего раздела в тексте.
В этом издании устранены опечатки и неточности, произведена унификация ссылок в соответствии с современными нормами.
Протоиерей Алексей Емельянову
заведующий кафедрой библеистики ПСТГУ

Кассиан (Безобразов), еп - Христос и первое христианское поколение

5-е изд., испр. и перераб. - М.: Изд-во ПСТГУ, 2019. - 632 с.
ISBN 978-5-7429-1171-5
Также прежнее издание
4-е изд., испр., и доп. — М.: Православный Свято-Тихоновский Богословский институт; Русский путь, 2001. — 560 с.
ISBN 5-7429-0106-2
ISBN 5-85887-057-0

Кассиан (Безобразов), еп - Христос и первое христианское поколение - Содержание

От редакции
Предисловие

Часть I. ИСТОРИЯ ЕВАНГЕЛЬСКАЯ

I. Предварительные замечания
II. Начало евангельской истории
  • 1. Рождество и детство
  • 2. Крещение и искушения
III. Общественное служение Христово
  • 1. Галилейский период евангельской истории
    • Место и время
    • Благовестие
    • Ученики и внешняя среда
  • 2. Явление Мессии
  • 3. Путь на страсти
    • Место и время
    • Течение событий (история фактическая)
    • Учение Христово во время пути
IV. Страсти и Воскресение
  • 1. Вход Господень в Иерусалим
  • 2. В Иерусалиме перед страстями
  • 3. Синедрион и Иуда
  • 4. Последняя Вечеря
  • 5. Гефсимания
  • 6. Суд
    • У первосвященников
    • У Пилата
  • 7. Распятие и погребение
  • 8. Воскресение и Вознесение
V. Выводы

Часть II. ИСТОРИЯ АПОСТОЛЬСКОГО ВЕКА

I. Предварительные замечания
  • 1. Источники истории апостольского века
  • 2. Деление истории апостольского века
II. Первый период истории апостольского века
  • 1. Состав Церкви
  • 2. Пятидесятница
  • 3. Жизнь Церкви во Святом Духе
  • 4. Апостольская проповедь1
  • 5. Строй Церкви
  • 6. Церковь и внешняя иудейская среда
  • 7. Общая характеристика периода
III. Второй период истории апостольского века
  • 1. Дело Стефана
  • 2. Распространения благовестия в Палестине и Сирии
  • 3. Обращение Савла
  • 4. Иерусалимский центр
IV. Третий период истории апостольского века
  • 1. Служение апостола Павла
    • Общие замечания
    • Первое путешествие апостола Павла
    • Иудейская проблема
    • Второе путешествие апостола Павла
    • Третье путешествие апостола Павла
    • Узы апостола Павла
    • Последние годы апостола Павла
  • 2. Области христианского мира
    • Общие замечания
    • Иерусалим
    • Антиохия
    • Рим
  • 3. Письменные памятники третьего периода истории апостольского века
    • А. Послания апостола Павла
      • Послания к Фессалоникийцам
      • Послания к Коринфянам
      • Общие сведения
      • Первое Послание к Коринфянам
      • Коринфская смута
      • Второое Послание к Коринфянам
      • Послание к Галатам
      • Послание к Римлянам
      • Послания из уз
      • Общие сведения
      • Послание к Филлипийцам
      • Послание к Колоссянам
      • Послание к Ефесянам
      • Послание к Филимону
      • Пастырские Послания
      • Общие сведения
      • Послание к Титу
      • Первое Послание к Тимофею
      • Второе Послание к Тимофею
    • Б. Послание к Евреям
      • Историческая проблема Послания к Евреям
      • Содержание Послания к Евреям
      • Богословская проблема Послания к Евреям
    • В. Письменные памятники Иерусалимской Церкви
      • Внутреннее состояние Иерусалимской Церкви в шестидесятые годы
      • Послание Иакова
      • Евангелие от Матфея
  • 4. Конец иудеохристианства
V. Четвертый период истории апостольского века
  • 1. Общие сведения
  • 2. Рим
    • Римская церковь в шестидесятые годы
    • Первое Послание апостола Петра
    • Второе Послание апостола Петра
    • Послание Иуды
    • Евангелие от Марка
  • 3. Писания Луки
    • Происхождение Евангелия от Луки и книги Деяний
    • Евангелие от Луки
    • Книга Деяний
    • Значение писаний Луки
  • 4. Ефес
    • Церковь Ефесская в конце I века
    • Апостол Иоанн
    • Место Иоанновских писаний в истории новозаветного откровения
    • Апокалипсис
    • Евангелие от Иоанна
    • Три Послания апостола Иоанна
    • Влияние Ефесского центра

ПРИЛОЖЕНИЯ

  • Церковное предание и новозаветная наука
  • Евангелисты как историки
  • Славословие божественной любви
  • Смерть пастыря
  • Сыны Божий
  • Памяти епископа Кассиана

Кассиан (Безобразов), еп - Христос и первое христианское поколение - Предварительные замечания

4 издание 2001 г.Западная наука весьма часто излагает евангельскую историю в форме «Жизни Иисуса». Эта форма изложения для православного историка недоступна. «Жизнь Иисуса», по самому своему заданию, есть изображение человеческой стороны в лице и служении Христа Спасителя. Но отделение человеческого от Божественного в лице и служении Богочеловека есть задача догматически неосуществимая, поскольку Халкидонское вероопределенне исповедует в Его лице соединение естеств не только неслиянное и неизменное, но и нераздельное и неразлучное. Человеческое от Божественного неотделимо.
Изображение только человеческого есть для православного историка задача невыполнимая. С другой стороны, опыт нас учит, что ни одна «Жизнь Иисуса» не может быть поставлена наравне с четырьмя евангельскими повествованиями в их раздельности. Это сознание все громче и громче звучит даже в протестантской среде.
Нашею задачею будет, не пересказывая Евангелия в тех частях, которые не вызывают недоумения, наметить основные линии евангельской истории, как они вытекают из наших Евангелий, поставить главные вехи в последовательной смене событий и показать постепенное раскрытие учения в благовестническом служении Христа Спасителя. Само собою разумеется, что эта книга не может иметь своею целью заменить Евангелие. Она должна быть не более, как скромное пособие при чтении Евангелия.

Views 2 600
Rating 5.0 / 5
Added 18.09.2021
Author Vars
Rate this publication:
5.0/5 (14)

Comments (10 comments)

E
eroxin 4 years ago

Благодарю!
Y
yuniy 4 years ago

Благодарю
S
Serg 4 years ago

Спасибо!
V
veberkam 4 years ago

Большое спасибо!
S
Sergey05 4 years ago

Большое спасибо за ценную книгу!
V
viktor_bn 4 years ago

Огромное спасибо за 5-е издание книги. А также за аудио формат.
Князев Сергей 5 years ago

Спасибо за книгу!
G
gios76 5 years ago

Спасибо!
E
esxatos 7 years ago

Спасибо за новое издание очень нужной книги!
P
pikalov 13 years ago
Отлично! Спасибо!

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