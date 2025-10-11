Свято-Сергиевский Православный Богословский Институт в Париже предлагает курс толкования книг Нового Завета, принадлежащий перу покойного епископа Кассиана (Безобразова), профессора, а затем и ректора Богословского Института.

Милостью Божией, был недавно найден рукописный архив епископа Кассиана, затерявшийся после его кончины, и на его основании были пересмотрены и проверены машинописные лекции, которыми пользовались его слушатели.

Естественным образом, издание начинается с лекций по Четвероевангелию. Но уместно предварить толкование Евангелий общим введением в так называемую "Евангельскую проблему". В этом введении епископ Кассиан исследует сложный и коренной вопрос взаимоотношений "синоптических" Евангелий и Евангелия от Иоанна. В заключении этого введения епископ Кассиан оправдывает порядок разбора евангелистов, начиная с Евангелия от Марка.

Лекции по Новому Завету известного православного экзегета еп. Кассиана (Безобразова) печатаются впервые. Это плод преподавания в Свято-Сергиевском Православном Богословском Институте в Париже. Уникальность метода и подхода к разработке новозаветной проблематики делают их важным вкладом в развитие богословской науки. Книги предназначена для широкого круга читателей, занимающихся изучением Нового Завета.

Presses Saint-Serge - Institut de Théologie Orthodoxe 93, rue de Crimée 75019 Paris, 2003. - 144 c.

ISBN 2-914262-22-1

ISBN 966-7936-18-X

Епископ Кассиан - Безобразов - Лекции по Новому Завету - Евангелие от Марка - Евангельская проблема

1. Изучение Евангелий привело исследователей к сознанию сложного взаимоотношения, в котором они находятся.

Формулировка этого взаимоотношения и есть постановка евангельской проблемы. Евангельская проблема не есть изобретение новейшей критики. Она была поставлена со всей ясностью бл. Августином в его трактате "De consensu evangelistarum" (О согласии евангелистов), но ее видели и древнейшие отцы. Предание 2-го века о происхождении четвертого Евангелия как духовного восполнения первых трех Евангелий предполагает ясное сознание евангельской проблемы, во всяком случае, в той ее части, которая касается отношения первых трех Евангелий, с одной стороны, и Ин., с другой стороны.

В евангельской проблеме надо различать проблему Иоаннов-скую и проблему синоптическую. Синоптиками в науке условно называют первые три Евангелия в отличие от Ин. Это искусственное название стало общеупотребительным потому, что ясно выражает существо евангельской проблемы. Слово "синоптики" и производное от него прилагательное "синоптический" происходит от греческого слова σύνοψις, "обозрение". Название показывает, что первые три Евангелия, в существенных частях между собой совпадающие, могут быть расположены для обозрения в трех параллельных столбцах. Если бы в четвертом столбце было отведено место для Ин., то оказалось бы, что, за некоторыми исключениями, против совпадающих частей в первых трех столбцах, в четвертом столбце были бы пробелы, и наоборот, содержание четвертого столбца не имело бы параллели в первых трех столбцах. Эта графическая схема наглядно изображает существо евангельской проблемы, в частности, вопрос об отношении между синоптиками и Ин., иначе говоря, проблему Иоанновскую. Характер отношения, наблюдающегося между первыми тремя Евангелиями, составляет содержание синоптической проблемы.

К этим частным проблемам мы и должны перейти.

2. Обозрение евангельской проблемы удобно начинать с Иоанновской проблемы. Сравнение Ин. с Евангелиями синоптическими приводит нас к установлению существенных между ними различий как со стороны фактического содержания евангельской истории, так и со стороны учения.

В изложении евангельской истории нас, прежде всего, поражает различие в географической и хронологической раме евангельских событий. Синоптики относят служение Христа Спасителя к Галилее; Иоанн — к Иудее, а в Иудее — преимущественно к Иерусалиму. Сказанное имеет значение общей формулы. В четвертом Евангелии отрывки 2:1-12; 4:45-54; 6:1-7:9 относятся к Галилее. С другой стороны, события Страстной недели, смерть и Воскресение Христово, синоптики, согласно с Иоанном, помещают в Иерусалиме, а из таких указаний, как Лк. 13:34 = Мф. 23:37 (ποσάκις, "сколько раз"), с несомненностью вытекает, что Господь обращался с призывом к Иерусалиму и прежде Своего последнего путешествия в иудейскую столицу. Равным образом, нет основания думать, чтобы Он с наступлением зрелого возраста оставил благочестивый обычай, соблюдавшийся в Его семье в годы Его детства: ходить в Иерусалим на праздник Пасхи. Память об этом обычае сохранил евангелист Лука (ср. 2:41)'. Тем не менее, в смысле общего противоположения Ин. и синоптиков в плоскости географии, данная нами формула сохраняет свою силу.

С точки зрения хронологии можно указать различие в общем и в частностях. Общее различие: события евангельской истории, как о них повествуют синоптики, укладываются в рамках одного года; продолжительность земного служения Христа Спасителя в изложении четвертого Евангелия определяется сроком не менее двух лет. Восстановление Иоанновской хронологии опирается на повторные упоминания праздника Пасхи: 2:23 (ср. ст. 13); 6:4; 11:55. Пасха 11:55 (ср. 12:1; 13:1; 18:28; 19:14) есть Пасха страстей, которая упоминается и у синоптиков (ср. Мф. 26:2 и парал. и др.). Указания 2:23 и 6:4 к Пасхе страстей относиться не могут. Пасха есть праздник годового круга. Отсюда следует, что от 2:23 до 11:55, по мысли евангелиста, должно было пройти не менее двух лет. Если указание 5:1 (εορτή, или, в других рукописях, с членом, ή εορτή) относится также к Пасхе (ср. Лк. 2:41), то вышеустановленный минимальный срок должен быть увеличен до трех лет. Традиционное представление о трех с половиной годах земного служения Христа Спасителя опирается на хронологию четвертого Евангелия. Значение этого противоположения также не должно быть преувеличиваемо. Синоптическая история в рамках одного года умещается, но нельзя сказать, чтобы она этих рамок непременно требовала. Напротив. По свидетельству Мк. 2:23 и сл., ученики, проходя полями, срывали колосья. Дело, очевидно, было летом. В том же Мк. немного дальше (6:39) упоминается зеленая трава. О зеленой траве может быть речь только весной. Если в Мк. события рассказаны в хронологическом порядке, мы вынуждены согласиться с теми толкователями, которые события Мк. гл. 6 относят к следующему году земного служения Христова. В науке было указано, что приблизительное определение возраста Иисуса, когда Он начинал Свое служение, в Лк. 3:23, было бы совершенно непонятно, если бы, по мнению евангелиста, это служение должно было закончиться до истечения года.

Тем не менее, непосредственное впечатление, возникающее при сравнении Ин. и Евангелий синоптических, данная нами формула передает точно: у синоптиков — год, у Иоанна — два и даже больше.

Это общее различие осложняется различиями в частностях. Вопрос возникает о датах отдельных событий евангельской истории, как они устанавливаются у синоптиков и у Иоанна. Нескольких примеров будет достаточно. Начало общественного служения Христа Спасителя синоптики (Мк. 1:14; ср. Мф. 4:12 и сл.) относят к тому моменту, когда Иоанн Креститель был заключен в узы. Из четвертого Евангелия (3:22 и сл., ср. 4:1) вытекает, что Иоанн пребывал еще на свободе, когда Господь уже проходил Свое служение. Другой пример. По свидетельству синоптиков, последняя трапеза Господа с учениками была трапеза пасхальная (ср. Мф. 26:17 и сл., Мк. 14:12 и сл., Лк. 22:7 и сл.), иными словами, распятие Его совершилось 15-го Нисана, на другой день после иудейской Пасхи. По свидетельству Ин. (18:28), иудейские начальники, предавая Иисуса Пилату, не вошли в Преторию во избежание осквернения, которое не позволило бы им вкушать пасху. Пасха — предстояла. С другой стороны, тот факт, что воины застали Иисуса умершим и не перебили у Него голеней, наводит евангелиста на мысль о пасхальном агнце, кость которого не сокрушалась (19:36). Смысл сопоставления: Иисус как Агнец Божий (ср. 1:29, 36) приял смерть в день вкушения иудеями пасхального агнца, т.е. 14-го Нисана, а не 15-го, как вытекает из синоптиков. Можно указать и другие противоречия. Изгнание торгующих из храма, которое синоптики ставят в преддверии страстей (Мф. гл. 21; Мк. гл. 11; Лк. гл. 19) Ин. относит к началу служения Христа Спасителя (Ин. гл. 2). Вифанское помазание, по синоптикам, имело место за два дня до Пасхи (Мф. 26:2, 6 и сл., Мк. 14:1, 3 и сл.); по Ин. — за шесть дней (12:1 и сл.).

Суждение о противоречии принадлежит к толкованию Евангелий. Значение их также не следует преувеличивать. Одновременное служение Иисуса и Предтечи Иоанн помещает в Иудее (3:22). По свидетельству синоптиков, Иисус, по заключении Предтечи, начал Свое служение в Галилее (Мк. 1:14). По вопросу о дате крестной смерти существует целая литература. Общепризнанного решения нет. Но принципиальная возможность такового отнюдь не исключается. Надо думать, что и для Вифанского помазания мы имеем точную дату у Иоанна, а противоречащее указание синоптиков есть косвенный вывод, к которому приходим мы, отправляясь от контекста. "Два дня" (Мф. 26:2; Мк. 14:1) относятся к соглашению начальников, не к помазанию в доме Симона прокаженного. Очищение храма, по самому смыслу этого революционного акта и тем последствиям, к которым оно привело, могло иметь место только в конце земного служения Иисуса, как его и помещают синоптики. По этой же причине невозможно говорить о двукратном очищении. В начале земного служения Христа Спасителя очищение храма непредставимо. Если Иоанн, поставив его после чуда в Кане (2:1-11) и перед беседой Иисуса с Никодимом (гл. 3), хотел показать историческую последовательность событий, — мы должны допустить с его стороны явное отступление от хронологической точности. Но в том-то и дело, что поставленное нами условие требует доказательства. План Ин. отличается значительной сложностью, и начало хронологического ряда может быть определяемо по-разному. Тем не менее, непосредственное впечатление остается в силе. Несовпадение Иоанновской хронологии с хронологией синоптической, наблюдающееся в построении целого, распространяется и на частности.