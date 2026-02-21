Труд Кассиодора Сенатора «Наставления в науках божественных и светских» (Institutiones divinarum et saecularium litterarum) — это одно из важнейших сочинений раннего Средневековья, ставшее фундаментом европейской системы образования и монастырской культуры. Написанная в VI веке для монахов основанного им монастыря Виварий, книга представляет собой своего рода энциклопедию и библиографический путеводитель, призванный сохранить античную образованность для христианского мира.

Первая часть посвящена «божественным наукам»: Кассиодор дает подробный обзор Священного Писания, трудов отцов Церкви и церковной истории. Он наставляет монахов в искусстве переписывания и сохранения рукописей, превращая монастырь в интеллектуальный центр. Вторая часть — «о светских науках» — содержит краткое изложение системы семи свободных искусств (septem artes liberales), разделенных на тривиум (грамматика, риторика, диалектика) и квадривиум (арифметика, геометрия, музыка, астрономия).

Значение этого труда трудно переоценить: именно благодаря Кассиодору изучение светских наук стало рассматриваться как необходимая подготовительная ступень к постижению богословия. Книга на многие столетия определила облик средневековой школы и спасла множество античных текстов от забвения, заложив традицию монастырского скриптория как главного хранителя знаний.

Кассиодор Сенатор - Наставления в науках божественных и светских

(Корпус христианских текстов и исследований: Приложение к журналу «Библия и христианская древность»; т. 5. Латинские тексты и исследования; т. 1)

Сергиев Посад: Издательство Московской духовной академии, 2022.- 544 с.

ISBN 978-5-907449-14-5

Кассиодор Сенатор - Наставления в науках божественных и светских - Содержание

Список сокращений

В. М. Тюленев. Кассиодор и его «Наставления в науках божественных и светских»

М. Р. Ненарокова. Кассиодор как христианский мыслитель

ФЛАВИЙ КАССИОДОР. «НАСТАВЛЕНИЯ В НАУКАХ БОЖЕСТВЕННЫХ И СВЕТСКИХ». ТЕКСТ И РУССКИЙ ПЕРЕВОД

Кассиодора Сенатора книга первая о божественных науках

Предисловие - Перечень глав - 1. О Восьмикнижии - 2. О книгах Царств - 3. О Пророках - 4. О Псалтири - 5. О Соломоне - 6. Об Агиографах - 7. О Евангелиях - 8. О посланиях апостолов - 9. О Деяниях апостолов и Апокалипсисе - 10. О способах понимания - 11. О четырёх общепризнанных Соборах - 12. Деление Божественного Писания, по святому Иерониму - 13. Деление Божественного Писания, по святому Августину - 14. Деление Божественного Писания, по Септуагинте - 15. С какой осмотрительностью должно читать Небесные Писания - 16. О силе Божественного Писания - 17. О христианских историках - 18. О святом Иларии - 19. 0 святом Киприане - 20. О святом Амвросии - 21. О святом Иерониме - 22. О святом Августине - 23. Об авве Евгиппии и авве Дионисии - 24. Краткое повторение того, с каким усердием следует читать Священные Писания - 25. О космографах, которые должны читаться монахами - 26. О сделанных пометах - 27. Об иносказаниях и дисциплинах - 28. Что следует прочесть тем, кто не в состоянии проникнуть в глубь умозрительных сочинений - 29. Об установлении Виварийского, или Кастелленского, монастыря - 30. О переписчиках и замечание по поводу орфографии - 31. О медиках - 32. Предупреждение для аввы и общины монахов - 33. Молитва

Кассиодора Сенатора книга вторая «Наставлений в светских науках»

Предисловие - 1. О грамматике - 2. О риторике - 3. О диалектике - 4. Об арифметике - 5. О музыке - 6. О геометрии - 7. Об астрономии - Заключение

Источники

Исследования и литература

Указатель мест Священного Писания

Общий указатель

Указатель сочинений, упоминаемых Кассиодором

Предметный указатель

Словарь богословских понятий, употребляемый в «Наставлениях» Кассиодора