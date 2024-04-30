Тиберий был хорошо образованным патрици­ем, но имел особенную природу. Он никогда не позволял тому, чего желал, проявиться в разговоре, и если говорил, что к чему-то стремится, обычно вовсе этого не хотел. На­оборот, его слова указывали на прямо противоположное его действительным целям, он отрицал всякий интерес к тому, чего жаждал, и убеждал, что требует того, что нена­видел. Он мог проявить гнев по поводу вещей, очень дале­ких от того, чтобы вызвать его раздражение, и оказывать любезности, когда был более всего раздосадован.

Он мог изображать милость к тем, кого сурово карал, и проявлять недовольство но поводу тех, кого миловал. Иногда он об­ходился со злейшими врагами как с самыми близкими то­варищами, и вместе с тем обращался с самыми дорогими друзьями как с совершенно чужими. Короче говоря, он по­лагал, что для государя — негодный образ действий обна­руживать свои мысли; это часто бывало, говаривал он, при­чиной больших неудач, тогда как противоположным путем быстрее достигались многие и великие успехи.

Однако, если бы он просто последовательно поступал таким образом, было бы легко тем, кто уже знал его, быть настороже относительно его, так как они могли бы по­нимать все вещи как прямо противоположные, рассмат­ривая его кажущееся безразличие к чему-либо как соот­ветствие его горячему желанию этого, и его стремление к чему-нибудь как тождественное отсутствию у него вся­кого интереса к этому. Но, на самом деле он приходил в гнев на всякого, кто обнаруживал понимание его, и мно­гих приговорил к смерти за ту лишь обиду, что они по­стигли его. Тогда было опасно недостаточно понимать его — ибо люди часто попадали в беду, одобряя то, что он говорил, вместо того, что он желал — и было еще опаснее понимать его, ибо тогда люди подозревались в том, что разоблачили его способ действий и, соответственно, были недовольны им.

Дион Кассий - История кесарей - Тайны Древнего Рима

- М.: Родина, 2024. - 256 с.

ISBN: 978-5-00222-233-9

Дион Кассий - История кесарей - Содержание