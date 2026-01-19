Рудольф Касснер — одна из самых глубоких и недооцененных фигур европейского интеллектуального ландшафта XX века. Близкий друг Рильке и Гофмансталя, он создал уникальную систему «физиогномики», где облик человека, его жесты и маски становятся ключом к пониманию метафизических глубин бытия.

В сборник «Смерть и маска» вошла избранная философская проза, в которой автор исследует пограничные состояния человеческого существования. Касснер видит мир как пространство символов, где за каждой «маской» скрывается подлинное лицо вечности, а смерть выступает не концом, а высшим проявлением формы. Его эссе — это изысканная смесь философии, теологии и литературной критики, написанная блестящим, почти поэтическим языком. Эта книга станет открытием для тех, кто ищет ответы на вечные вопросы в пространстве между эстетикой и мистикой.

Рудольф Касснер - Смерть и маска - Избранная философская проза

«Касталия», 2024. — 154 с.

ISBN 978-5-521-23966-5

Рудольф Касснер - Смерть и маска - Избранная философская проза - Содержание

Содержание

От переводчика

Смерть и маска - Притчи

Индийская мысль - История

Греческое лицо

Гоголь

Глубочайший смысл поэзии (По поводу «Цветов зла» Бодлера)

Богочеловечество и одиночка

Дзен, Рильке и я