Труд Стюарта Кастэра — это сочетание строгой академической точности и глубокой пасторской преданности тексту. Автор рассматривает книгу Деяний не просто как историческую хронику, а как динамичное «свидетельство о Христе», которое продолжается и сегодня через верующих. Кастэр уделяет большое внимание историческому фону и значению греческих терминов, помогая читателю понять контекст, в котором действовали апостолы. Книга вдохновляет на активную миссию, показывая, как горстка учеников, движимая Духом, смогла изменить облик тогдашнего мира. Это фундаментальное пособие для проповедников и студентов, стремящихся понять принципы роста и жизни истинной библейской церкви.

Стюарт Кастэр – Свидетельство о Христе – Толкование книги Деяния Апостолов

Перевод с английского. - Книга подготовлена к печати Международной миссией “Фронтлайн”. – Taylors, SC: Frontline Missions International, 2006. – Greenville, SC: BJU Press, 2006. – 296 с.

ISBN 1-57924-355-X

Стюарт Кастэр – Свидетельство о Христе – Содержание

Общее предисловие

Предисловие для читателя

Глубокое исследование книги Деяния Апостолов

Примечание к русскому переводу

Список сокращений

План книги Деяния Апостолов

Введение в книгу Деяния Апостолов

Глава 1: Вознесение Иисуса Христа и пребывание апостолов в горнице - Глава 2: Петр в день Пятидесятницы - Глава 3: Петр и Иоанн - Глава 4: Гонения и духовная сила - Глава 5: Разложение изнутри - Глава 6: Диаконы - Глава 7: Служение Стефана - Глава 8: Благовестие Филиппа - Глава 9: Обращение Павла - Глава 10: Служение Петра Корнилию - Глава 11: Защита Петром обращения Корнилия - Глава 12: Провидение: Бог все контролирует - Глава 13: Павел и Варнава: первое миссионерское путешествие - Глава 14: Павел и Варнава: Икония, Листра, Дервия - Глава 15: Иерусалимский собор - Глава 16: Второе миссионерское путешествие - Глава 17: Миссионерское служение в Греции - Глава 18: Путешествие Павла - Глава 19: Павел в Ефесе - Глава 20: Павел в Троаде - Глава 21: Павел в Иерусалиме: арест - Глава 22: Защита Павла перед толпой иудеев - Глава 23: Защита Павла перед синедрионом - Глава 24: Защита Павла перед Феликсом - Глава 25: Защита Павла перед Фестом - Глава 26: Слушание Павла перед Агриппой II - Глава 27: Путешествие Павла в Рим - Глава 28: Павел на острове Мелит и в Риме

Библиография