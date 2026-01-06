Я имел честь провести долгие часы, приятные во всех отношениях, с Бернардо Каструпом, изучая равно как его проницательные суждения по вопросам метафизической философии, так и совершённые им погружения в области активного воображения и мифов. Я наблюдал всё это с расстояния в тысячи миль, на видео, записанных для YouTube канала New Thinking Allowed. Так что, хотя мы никогда не встречались лицом к лицу, я считаю, что у меня есть основания полагать, что я побывал в разуме Бернардо. Я подозреваю, что многие зрители и читатели по всему миру также разделяют со мной это чувство.

Бернардо Каструп - Расшифровывая метафизику Юнга

М: «Касталия», 2021. — 174 с.

ISBN 978-5-521-16284-0

Бернардо Каструп - Расшифровывая метафизику Юнга - Содержание

Предисловие Джеффри Мишлава

Глава первая. Прелюдия

Глава вторая. Психе

Глава третья. Архетипы

Глава четвертая. Синхроничность

Глава пятая. Метафизика

Глава шестая. Религия

Глава седьмая. Финал

Послесловие Джеймса Холлиса

Приложение: Грехопадение

Библиография