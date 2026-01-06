Каструп - Расшифровывая метафизику Юнга
Я имел честь провести долгие часы, приятные во всех отношениях, с Бернардо Каструпом, изучая равно как его проницательные суждения по вопросам метафизической философии, так и совершённые им погружения в области активного воображения и мифов. Я наблюдал всё это с расстояния в тысячи миль, на видео, записанных для YouTube канала New Thinking Allowed. Так что, хотя мы никогда не встречались лицом к лицу, я считаю, что у меня есть основания полагать, что я побывал в разуме Бернардо. Я подозреваю, что многие зрители и читатели по всему миру также разделяют со мной это чувство.
Бернардо Каструп - Расшифровывая метафизику Юнга
М: «Касталия», 2021. — 174 с.
ISBN 978-5-521-16284-0
Бернардо Каструп - Расшифровывая метафизику Юнга - Содержание
Предисловие Джеффри Мишлава
Глава первая. Прелюдия
Глава вторая. Психе
Глава третья. Архетипы
Глава четвертая. Синхроничность
Глава пятая. Метафизика
Глава шестая. Религия
Глава седьмая. Финал
Послесловие Джеймса Холлиса
Приложение: Грехопадение
Библиография
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