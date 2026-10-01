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Каструп - Значение абсурда

Каструп - Значение абсурда
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, **Theology and Science, Science and Technology, Philosophy, **Analytical/Depth Psychology

Книга объединяет две работы Бернардо Каструпа, связанные общей задачей — критикой привычного материалистического представления о реальности и поиском метафизической модели, в которой сознание не является случайным побочным продуктом материи. В первой работе, «Значение абсурда», автор начинает с феноменов, плохо укладывающихся в буквальную картину мира: наблюдений НЛО, религиозных чудес, психоделического опыта, сновидений, юнгианских видений и фольклорных мотивов. Его интересует не доказательство конкретных паранормальных интерпретаций, а повторяющееся сочетание физической или интерсубъективной наблюдаемости, психологического символизма, логической противоречивости и принципиальной неуловимости подобных явлений. Отсюда Каструп переходит к философии науки, квантовой механике, проблеме реализма, интуиционистской логике, конструктивизму и глубинной психологии, чтобы сформулировать модель реальности как ментального процесса, в котором различие между субъективным и объективным не является фундаментальным.

Вторая работа, «Краткое введение в аналитический идеализм», дает более систематическое изложение метафизики Каструпа. Автор последовательно противопоставляет аналитический идеализм физикализму и панпсихизму, рассматривает проблему сознания, соотношение восприятия и внешнего мира, значение квантовой физики и нейронауки, а затем формулирует собственную концепцию единого поля субъективности. Индивидуальные сознания в ней понимаются как диссоциированные «альтеры» универсального сознания природы, а физический мир — как внешнее проявление ментальных процессов этого единого поля. Книга адресована читателю, интересующемуся метафизикой, философией сознания, аналитической и глубинной психологией, философскими основаниями науки и вопросом о том, насколько современная научная картина мира действительно требует материализма.

Каструп Бернардо – Значение абсурда – Что нам говорят странные явления о природе реальности; Краткое введение в аналитический идеализм – Простое изложение самой убедительной метафизической концепции XXI века

Каструп Бернардо. Значение абсурда : Что нам говорят странные явления о природе реальности ; Краткое введение в аналитический идеализм : Простое изложение самой убедительной метафизической концепции XXI века / Бернардо Каструп ; пер. Светланы Кабановой ; ред. София Черная. — Касталия, 2026. — 276 с.

ISBN 978-5-908110-92-1

Каструп Бернардо – Значение абсурда. Краткое введение в аналитический идеализм – Содержание

  • Значение абсурда

    • Пролог

    • Глава 1. «Сигналы абсурда», или истории странных явлений

    • Глава 2. Неуловимость абсурдного

    • Глава 3. Упадок реализма

    • Глава 4. Десакрализация логики

    • Глава 5. Когнитивное конструирование

    • Глава 6. Внутри реальности

    • Глава 7. Космология за пределами абсурда

    • Глава 8. Голос Бесформенного

    • Глава 9. Очертания будущего

    • Глава 10. Что же со всем этим делать?

    • Эпилог

  • Краткое введение в аналитический идеализм

    • От редакции

    • Глава 1. О чем эта книга?

    • Глава 2. То, что вы видите, не всегда соответствует действительности

    • Глава 3. В чем ошибка физикализма?

    • Глава 4. Как выживает физикализм?

    • Глава 5. Лекарство хуже, чем болезнь

    • Глава 6. Аналитический идеализм

    • Глава 7. «Циркумамбуляция»

    • Глава 8. Время, пространство, идентичность и структура

    • Глава 9. Подводим итоги и делаем прогнозы

Views 63
Rating 5.0 / 5
Added 01.10.2026
Author brat lexmak
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