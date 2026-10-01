Каструп - Значение абсурда

Книга объединяет две работы Бернардо Каструпа, связанные общей задачей — критикой привычного материалистического представления о реальности и поиском метафизической модели, в которой сознание не является случайным побочным продуктом материи. В первой работе, «Значение абсурда», автор начинает с феноменов, плохо укладывающихся в буквальную картину мира: наблюдений НЛО, религиозных чудес, психоделического опыта, сновидений, юнгианских видений и фольклорных мотивов. Его интересует не доказательство конкретных паранормальных интерпретаций, а повторяющееся сочетание физической или интерсубъективной наблюдаемости, психологического символизма, логической противоречивости и принципиальной неуловимости подобных явлений. Отсюда Каструп переходит к философии науки, квантовой механике, проблеме реализма, интуиционистской логике, конструктивизму и глубинной психологии, чтобы сформулировать модель реальности как ментального процесса, в котором различие между субъективным и объективным не является фундаментальным.

Вторая работа, «Краткое введение в аналитический идеализм», дает более систематическое изложение метафизики Каструпа. Автор последовательно противопоставляет аналитический идеализм физикализму и панпсихизму, рассматривает проблему сознания, соотношение восприятия и внешнего мира, значение квантовой физики и нейронауки, а затем формулирует собственную концепцию единого поля субъективности. Индивидуальные сознания в ней понимаются как диссоциированные «альтеры» универсального сознания природы, а физический мир — как внешнее проявление ментальных процессов этого единого поля. Книга адресована читателю, интересующемуся метафизикой, философией сознания, аналитической и глубинной психологией, философскими основаниями науки и вопросом о том, насколько современная научная картина мира действительно требует материализма.

Каструп Бернардо – Значение абсурда – Что нам говорят странные явления о природе реальности; Краткое введение в аналитический идеализм – Простое изложение самой убедительной метафизической концепции XXI века

Каструп Бернардо. Значение абсурда : Что нам говорят странные явления о природе реальности ; Краткое введение в аналитический идеализм : Простое изложение самой убедительной метафизической концепции XXI века / Бернардо Каструп ; пер. Светланы Кабановой ; ред. София Черная. — Касталия, 2026. — 276 с.

ISBN 978-5-908110-92-1

Каструп Бернардо – Значение абсурда. Краткое введение в аналитический идеализм – Содержание