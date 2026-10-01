Каструп - Значение абсурда
Книга объединяет две работы Бернардо Каструпа, связанные общей задачей — критикой привычного материалистического представления о реальности и поиском метафизической модели, в которой сознание не является случайным побочным продуктом материи. В первой работе, «Значение абсурда», автор начинает с феноменов, плохо укладывающихся в буквальную картину мира: наблюдений НЛО, религиозных чудес, психоделического опыта, сновидений, юнгианских видений и фольклорных мотивов. Его интересует не доказательство конкретных паранормальных интерпретаций, а повторяющееся сочетание физической или интерсубъективной наблюдаемости, психологического символизма, логической противоречивости и принципиальной неуловимости подобных явлений. Отсюда Каструп переходит к философии науки, квантовой механике, проблеме реализма, интуиционистской логике, конструктивизму и глубинной психологии, чтобы сформулировать модель реальности как ментального процесса, в котором различие между субъективным и объективным не является фундаментальным.
Вторая работа, «Краткое введение в аналитический идеализм», дает более систематическое изложение метафизики Каструпа. Автор последовательно противопоставляет аналитический идеализм физикализму и панпсихизму, рассматривает проблему сознания, соотношение восприятия и внешнего мира, значение квантовой физики и нейронауки, а затем формулирует собственную концепцию единого поля субъективности. Индивидуальные сознания в ней понимаются как диссоциированные «альтеры» универсального сознания природы, а физический мир — как внешнее проявление ментальных процессов этого единого поля. Книга адресована читателю, интересующемуся метафизикой, философией сознания, аналитической и глубинной психологией, философскими основаниями науки и вопросом о том, насколько современная научная картина мира действительно требует материализма.
Каструп Бернардо – Значение абсурда – Что нам говорят странные явления о природе реальности; Краткое введение в аналитический идеализм – Простое изложение самой убедительной метафизической концепции XXI века
Каструп Бернардо. Значение абсурда : Что нам говорят странные явления о природе реальности ; Краткое введение в аналитический идеализм : Простое изложение самой убедительной метафизической концепции XXI века / Бернардо Каструп ; пер. Светланы Кабановой ; ред. София Черная. — Касталия, 2026. — 276 с.
ISBN 978-5-908110-92-1
Каструп Бернардо – Значение абсурда. Краткое введение в аналитический идеализм – Содержание
Значение абсурда
Пролог
Глава 1. «Сигналы абсурда», или истории странных явлений
Глава 2. Неуловимость абсурдного
Глава 3. Упадок реализма
Глава 4. Десакрализация логики
Глава 5. Когнитивное конструирование
Глава 6. Внутри реальности
Глава 7. Космология за пределами абсурда
Глава 8. Голос Бесформенного
Глава 9. Очертания будущего
Глава 10. Что же со всем этим делать?
Эпилог
Краткое введение в аналитический идеализм
От редакции
Глава 1. О чем эта книга?
Глава 2. То, что вы видите, не всегда соответствует действительности
Глава 3. В чем ошибка физикализма?
Глава 4. Как выживает физикализм?
Глава 5. Лекарство хуже, чем болезнь
Глава 6. Аналитический идеализм
Глава 7. «Циркумамбуляция»
Глава 8. Время, пространство, идентичность и структура
Глава 9. Подводим итоги и делаем прогнозы
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