Очередная книга из серии «Финансовые хроники профессора Катасонова». Это уже пятнадцатый выпуск. Он охватывает период примерно в три месяца (с третьей декады января по третью декаду апреля 2020 года). Указанный отрезок времени оказался как никогда насыщен событиями.

Самое главное из них — эпидемия коронавируса (COVID-19), которая началась в январе в Китае, а уже в феврале стала распространяться на многие другие страны. Более того, в марте Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) придала этой заразе статус «пандемии», т. е. эпидемии повышенной опасности и глобального масштаба. С моей точки зрения, указанная пандемия COVID-19 лишь на 10 процентов имеет вирусную природу, на 90 процентов она информационная. Нет сомнения, что пандемия искусственная, ее заказчиками и ожидаемыми бенефициарами являются те, кого я называю «хозяевами денег». Искусственно раздуваемая в мире истерия под названием «COVID-19» призвана создать атмосферу ужаса и страха. Это глобальная террористическая операция, рассчитанная на то, что парализованные страхом люди не смогут сопротивляться реализации планов «хозяев денег». А в их планы, прежде всего, входит резкое сокращение численности населения планеты. Т. е., если все называть своими именами, то речь идет о запланированном убийстве миллиардов людей на планете. Это никакая ни конспирология. Эти планы озвучены в докладах Римского клуба, созданного в 1968 году одним из «хозяев денег» — Дэвидом Рокфеллером.

Также в этих докладах мы узнаем о такой цели, как уничтожение значительной части экономики, проведение деиндустриализации (под прикрытием разглагольствований о «постиндустриальном обществе»). Приоритетной задачей является создание системы жесткого, тоталитарного контроля над населением. Оставшиеся после массового уничтожения люди (предположительно один миллиард) будут находиться в так называемом «электронном концлагере». Должно происходить дальнейшее размывание национальных суверенитетов, ослабление государств. В конечном счете, они должны исчезнуть, на их место должно прийти мировое правительство, которое будет безраздельно править в мире и держать в жесткой узде оставшийся миллиард людей в электронном концлагере. Таковы в самом общем виде преступные планы «хозяев денег», мечтающих стать «хозяевами мира». Эти планы цинично прикрываются «дымовой завесой» борьбы с пандемией коронавируса.

Уже сегодня завершается тот период мировой истории, который принято называть «капитализмом». Человечество вступает в эпоху пост-капитализма. Сейчас имеет место переходный период к той модели, которую можно назвать «новым феодализмом» или «новым рабовладельческим строем». Это будет совершенно другое общество. Некоторые особенности такого общества были достаточно точно изображены в романах-антиутопиях Евгения Замятина «Мы», Олдоса Хаксли «Дивный новый мир», Джорджа Оруэлла «1984», Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту».

Средствами достижения указанных выше целей, по замыслу «хозяев денег», должна стать всеобщая вакцинация населения, которая на самом деле окажется убийством с пролонгированным действием. Также всеобщая чипизация людей (под видом заботы об их здоровье). Билл Гейтс, который поставлен «хозяевами денег» на решение конкретных задач под прикрытием дымовой завесы COVID-19, рассчитывает одним махом убить двух зайцев. А именно провести глобальную вакцинацию человечества, загнав одновременно под кожу каждого человека нано-микрочип. Я такие вакцины называю «троянским конем»: нано-микрочип находится уже в препарате, а жертва, получающая смертельную прививку, даже не подозревает о том, что одновременно на него одевают «электронный ошейник».

COVID-19 спровоцировал во многих странах серьезный экономический кризис (под предлогом карантина и чрезвычайного положения работа многих предприятий и даже целые отраслей экономики была остановлена). В апреле кризис уже стал всеобщим, мировым. Видно невооруженным глазом, что в 2020 году мировая экономика окажется в такой «яме», в какой она еще ни разу не была с окончания Второй мировой войны. Экономические прогнозы делать сейчас сложно, т. к., по мнению экспертов, они зависят от прогнозов вирусологов и медиков. Но мне кажется, что окончание так называемой «пандемии» произойдет тогда, когда дадут «отмашку» «хозяева денег». А «отбой» они могут дать лишь тогда, когда будут достигнуты их цели, не имеющие ничего общего с вирусно-медицинской ситуацией в мире. Если карантинные ограничения сохранятся в мае, то можно уверенно сказать, что нынешний экономический кризис по своей глубине окажется сопоставимым с тем кризисом, который начался в октябре 1929 года и который в 1932-1933 гг. перешел в экономическую депрессию, продолжавшуюся до начала Второй мировой войны.

Валентин Катасонов – Коронавирус. От вируса к диктатуре

М.: Книжный мир, 2020. - 480 с.

ISBN 978-5-6043989-9-9

Валентин Катасонов – Коронавирус. От вируса к диктатуре – Содержание

Введение

РАЗДЕЛ I. Международная финансовая панорама

Давос как ритуал. О юбилейном саммите ВЭФ

Борьба с «дорогими» купюрами в мире. У Швейцарии особое мнение

Запад сопротивляется введению «безналичного рая»

«Аргумент коронавируса» и ключевые ставки Центробанков

Чиновники ЕАЭС решили помочь валютным контрабандистам

Коронавирус заставил вспомнить о национализации

РАЗДЕЛ II. США

На борьбу с коронавирусом в США будут мобилизованы... «вертолеты с деньгами»

О продуктовых карточках в богатой Америке

Для спасения Америки решили провести «национализацию» Федерального резерва и «приватизацию» Казначейства

Мексиканский миллиардер-интеллектуал: против Америки ведется подлая война под кодовым названием COVID-19

РАЗДЕЛ III. Китай

Коронавирус стал угрозой американо-китайскому торговому соглашению

Народный банк Китая на фронте борьбы с коронавирусом

РАЗДЕЛ IV. Россия до коронавируса

Международные резервы России: странное и небезопасное накопительство

Перестройка государственного управления в РФ. А между тем, Центробанк остается в тени

Российская статистика глазами Джорджа Оруэлла

Конституция России: нужна радикальная переделка, а не косметические корректировки

Россиянам предлагают играть на бирже

Шокирующий ответ Президента

РАЗДЕЛ V. Россия в условиях вирусно-экономической «пандемии»

Вакханалия коронавируса в России заставила вспомнить об офшорах

На фронте войны с коронавирусом. Можно ли постричь лысого?

Парадоксы борьбы с вирусно-экономическим кризисом в России

Пандемия как способ списать на вирус уже давно начавшуюся убыль населения

Народ и малый бизнес оказались в одной тонущей лодке

Коронавирус создал прецедент: государство впервые дерзнуло вмешаться в жизнь банков

Российская власть в условиях вирусно-экономического кризиса: «Денег нет, но вы держитесь»

«Подушечные» иллюзии рассеиваются как утренний туман

Россия в 2020 году может побить все рекорды экономического падения

У России есть гигантские ресурсы для борьбы с вирусно-экономическим кризисом

РАЗДЕЛ VI. Коронавирус как инструмент установления мировой диктатуры «хозяев денег»

На борьбу с коронавирусом должен выйти «троянский конь» «хозяев денег» под названием «нано-вакцина»

Борьба с коронавирусом: Большой Брат готов приступить к тотальной чипизации человечества

Коронавирус вместо «горячей» войны

Где родился коронавирус? Не в Китае, а в сознании бесноватых «хозяев денег»

К нам пришел коронавирус, или Предпоследний акт мировой истории

Мировая экономическая рецессия под прикрытием пандемии

Вирусные паники. «СПИД» как «пилотный проект»

Коронавирус и «троянский конь» Билла Гейтса

За дымовой завесой коронавируса власти России в спешном порядке строят электронный концлагерь

РАЗДЕЛ VII. Нефтяной апокалипсис

Выход из соглашения с ОПЕК: Россия исправляет свою ошибку?

«Экономика трубы» в отражении квартального платежного баланса РФ

Соглашение ОПЕК: можно ли его назвать «сделкой века»?

Нефтяная «сделка века», или Как Вашингтон и Эр-Рияд согласованно действуют против Москвы

Проигравших нет. А где выигравшие? О сделке ОПЕК

РАЗДЕЛ VIII. Ренессанс золота

Золотой реванш и интересы России

Свет и тени китайского золота

Доллар США проигрывает золоту

Международные резервы Российской Федерации: ставка должна быть на золото, а не иностранную валюту

Вирусно-экономический кризис: что происходит в мире золота?

Раздел IX. За гранью экономики и видимого мира