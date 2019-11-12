Книга известного русского ученого Валентина Юрьевича Катасонова, которую вы держите в руках, выходит в канун вековой годовщины событий 1917 года – года, понять который в двумерной системе координат, вне уровня метафизического, совершенно невозможно. Как получилось, что огромная, полная жизненных сил Российская империя неожиданно исчезла, а вместо нее возникло невиданное доселе в человеческой истории государственное образование под названием СССР? Почему к власти пришли именно большевики, как смогли они удержать эту власть и построить новое государство, не менее могущественное, чем его предшественник? Почему Бог попустил это, использовав большевиков как скальпель для удаления из тела Святой Руси раковой опухоли разлагающегося общества, обратившегося на службу Мамоне? Неужели все оказалось уже настолько плохо, что была попущена власть безбожников, не боящихся убивать? Валентин Катасонов - Метафизика истории Отв. ред. О. А. Платонов. — М.: Институт русской цивилизации, 2017. — 400 с. УДК 930.1 ББК 87.252 + 63 К 29 ISBN 978-5-4261-0166-1

Валентин Катасонов - Метафизика истории - Содержание

Предисловие

Введение

Каинитская цивилизация и современный капитализм

Книга Бытия: об экономике и Каине

О Нимроде и Евере

Башни до небес, или Вавилон в нашей жизни

Конец истории: Третий Рим против третьего Вавилона

Третья мировая. Ближний и Средний

Заключение

Валентин Катасонов - Метафизика истории - Конец истории: Третий Рим против третьего Вавилона

«Свет в конце туннеля»: неистребимое желание человечества. На протяжении многих тысячелетий люди мучились вопросом: «Что будет в конце?» Не только Конец истории: Третий Рим против третьего Вавилона в плане «личного конца» (физическая смерть человека), но также в плане земной истории человечества как процесса смены поколений. Думающие и чувствующие люди во все века понимали, что та общественная жизнь, свидетелями и участниками которой они являлись, не может быть бесконечной. Подспудно сохранялось ощущение, что крайне несовершенная, тяжелая, несправедливая, опасная, а порой и трагическая жизнь общества и составляющих его людей не может быть «дурной бесконечностью».

Оборотная сторона неверия в «дурную бесконечность» – вера в «свет» (счастье) «в конце тоннеля». При этом существовали и продолжают существовать две разновидности такой веры. Первая (материалистическая) разновидность выражается в уверенности, что рано или поздно человечество сумеет создать земной рай. Может быть, бессмертия в таком раю и не будет, но уж справедливость, материальный достаток и комфорт там будут гарантированы всем. Наиболее яркий пример такой веры – упование на построение «светлого» будущего в виде коммунизма на нашей планете. Причем сначала в виде социализма (первая фаза коммунизма) и в отдельно взятых странах, а потом в виде «зрелого», или «полного», коммунизма и в масштабах всего земного шара. Вера эта исключительно религиозная, хотя ее разработчики (Карл Маркс и другие идеологи марксизма-ленинизма) постарались ей придать вид «науки», а себя упорно называют атеистами.