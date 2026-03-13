Катасонов - Философская феноменология, экзистенциализм, христианство

Книга философа и богослова Владимир Николаевич Катасонов посвящена исследованию взаимоотношения современной философии и христианского мировоззрения.
Автор рассматривает основные идеи философской феноменологии и экзистенциализма, анализируя труды таких мыслителей, как Эдмунд Гуссерль, Мартин Хайдеггер и Карл Ясперс. В книге исследуется, каким образом эти философские направления ставят вопросы о человеческом существовании, свободе, смысле жизни и переживании бытия.
Особое внимание уделяется сопоставлению этих философских идей с христианским пониманием человека, личности и духовного опыта. Катасонов показывает, что многие проблемы, поднятые экзистенциалистами — тревога, одиночество, выбор, ответственность — могут быть глубже осмыслены в свете христианского богословия.
Книга представляет собой философско-богословское исследование, раскрывающее диалог между современной европейской философией и христианской традицией, и помогает читателю понять экзистенциальные вопросы человеческого существования в контексте христианского мировоззрения.
Катасонов Владимир - Философская феноменология, экзистенциализм, христианство
М.: Познание, 2018. 240 с.
ISBN 978-5-906960-48-1
Катасонов Владимир - Философская феноменология, экзистенциализм, христианство - Оглавление
Глава 1. Эдмунд Гуссерль
§ 1. Кризис науки. Критика объективистских наук
§ 2. Три гуссерлевских эпохэ
§ 3. Парадокс интерсубъективности и его разрешение
§ 4. Критика гуссерлевской феноменологии
Глава 2. Макс Шелер
§ 1. Понятие априорного и феномена у М. Шелера
§ 2. Критика кантовского учения о нравственности
§ 3. Шелеровская материальная этика ценностей
§ 4. Ordo amoris
Глава 3. Габриель Марсель
§ 1. Размышление об идее доказательства бытия Бога
§ 2. Набросок конкретной философии
Глава 4. Мартин Хайдеггер
§ 1. Понятие феномена и феноменологии у Хайдеггера
§ 2. Вопрос о смысле бытия и Dasein
§ 3. Экзистенциальная аналитика присутствия
§ 4. Понятие истины у Хайдеггера
§ 5. Хайдеггер о смерти
§ 6. Временность (Geschichlichkeit)
§ 7. Хайдеггер и христианство: необрезанная пуповина
Глава 5. Ф.М. Достоевский как феноменолог
«КРОТКАЯ»
§ 1. Введение
§ 2. Фантастический мир «Кроткой» Ф.М. Достоевского
§ 3. Феноменология «Кроткой» Ф.М. Достоевского
ЗАГАДКИ «СНА СМЕШНОГО ЧЕЛОВЕКА» Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО
I. Проблема
§ 1. Главный вопрос
§ 2. Нигилизм
§ 3. Наука (рассудок) и корни нигилизма
§ 4. Нравственный опыт как сингулярность
§ 5. «Сны моего сердца, мечты моего ума...»
§ 6. Свобода и подполье
§ 7. Свобода и идеал
II. Miscellanea
§ 8. Религиозная перспектива рассказа
§ 9. Гордость и метафизика
§ 10. Страдание как медиум истины
§ 11. Образ Истины
§ 12. Криптоантихрист
Заключение
Литература для дальнейшего чтения
