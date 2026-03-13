Катасонов - Философская феноменология, экзистенциализм, христианство

Книга философа и богослова Владимир Николаевич Катасонов посвящена исследованию взаимоотношения современной философии и христианского мировоззрения.

Автор рассматривает основные идеи философской феноменологии и экзистенциализма, анализируя труды таких мыслителей, как Эдмунд Гуссерль, Мартин Хайдеггер и Карл Ясперс. В книге исследуется, каким образом эти философские направления ставят вопросы о человеческом существовании, свободе, смысле жизни и переживании бытия.

Особое внимание уделяется сопоставлению этих философских идей с христианским пониманием человека, личности и духовного опыта. Катасонов показывает, что многие проблемы, поднятые экзистенциалистами — тревога, одиночество, выбор, ответственность — могут быть глубже осмыслены в свете христианского богословия.

Книга представляет собой философско-богословское исследование, раскрывающее диалог между современной европейской философией и христианской традицией, и помогает читателю понять экзистенциальные вопросы человеческого существования в контексте христианского мировоззрения.

М.: Познание, 2018. 240 с.

ISBN 978-5-906960-48-1

Катасонов Владимир - Философская феноменология, экзистенциализм, христианство - Оглавление

Глава 1. Эдмунд Гуссерль

§ 1. Кризис науки. Критика объективистских наук

§ 2. Три гуссерлевских эпохэ

§ 3. Парадокс интерсубъективности и его разрешение

§ 4. Критика гуссерлевской феноменологии

Глава 2. Макс Шелер

§ 1. Понятие априорного и феномена у М. Шелера

§ 2. Критика кантовского учения о нравственности

§ 3. Шелеровская материальная этика ценностей

§ 4. Ordo amoris

Глава 3. Габриель Марсель

§ 1. Размышление об идее доказательства бытия Бога

§ 2. Набросок конкретной философии

Глава 4. Мартин Хайдеггер

§ 1. Понятие феномена и феноменологии у Хайдеггера

§ 2. Вопрос о смысле бытия и Dasein

§ 3. Экзистенциальная аналитика присутствия

§ 4. Понятие истины у Хайдеггера

§ 5. Хайдеггер о смерти

§ 6. Временность (Geschichlichkeit)

§ 7. Хайдеггер и христианство: необрезанная пуповина

Глава 5. Ф.М. Достоевский как феноменолог

«КРОТКАЯ»

§ 1. Введение

§ 2. Фантастический мир «Кроткой» Ф.М. Достоевского

§ 3. Феноменология «Кроткой» Ф.М. Достоевского

ЗАГАДКИ «СНА СМЕШНОГО ЧЕЛОВЕКА» Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО

I. Проблема

§ 1. Главный вопрос

§ 2. Нигилизм

§ 3. Наука (рассудок) и корни нигилизма

§ 4. Нравственный опыт как сингулярность

§ 5. «Сны моего сердца, мечты моего ума...»

§ 6. Свобода и подполье

§ 7. Свобода и идеал

II. Miscellanea

§ 8. Религиозная перспектива рассказа

§ 9. Гордость и метафизика

§ 10. Страдание как медиум истины

§ 11. Образ Истины

§ 12. Криптоантихрист

Заключение

Литература для дальнейшего чтения