Катасонов - Философская феноменология, экзистенциализм, христианство

Катасонов - Философская феноменология, экзистенциализм, христианство
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Theology, **Theology and Science, Science and Technology, Philosophy, Ethics

Книга философа и богослова Владимир Николаевич Катасонов посвящена исследованию взаимоотношения современной философии и христианского мировоззрения.

Автор рассматривает основные идеи философской феноменологии и экзистенциализма, анализируя труды таких мыслителей, как Эдмунд Гуссерль, Мартин Хайдеггер и Карл Ясперс. В книге исследуется, каким образом эти философские направления ставят вопросы о человеческом существовании, свободе, смысле жизни и переживании бытия.

Особое внимание уделяется сопоставлению этих философских идей с христианским пониманием человека, личности и духовного опыта. Катасонов показывает, что многие проблемы, поднятые экзистенциалистами — тревога, одиночество, выбор, ответственность — могут быть глубже осмыслены в свете христианского богословия.

Книга представляет собой философско-богословское исследование, раскрывающее диалог между современной европейской философией и христианской традицией, и помогает читателю понять экзистенциальные вопросы человеческого существования в контексте христианского мировоззрения.

Катасонов Владимир - Философская феноменология, экзистенциализм, христианство

М.: Познание, 2018. 240 с.

ISBN 978-5-906960-48-1

Катасонов Владимир - Философская феноменология, экзистенциализм, христианство - Оглавление

Глава 1. Эдмунд Гуссерль

  • § 1. Кризис науки. Критика объективистских наук

  • § 2. Три гуссерлевских эпохэ

  • § 3. Парадокс интерсубъективности и его разрешение

  • § 4. Критика гуссерлевской феноменологии

Глава 2. Макс Шелер

  • § 1. Понятие априорного и феномена у М. Шелера

  • § 2. Критика кантовского учения о нравственности

  • § 3. Шелеровская материальная этика ценностей

  • § 4. Ordo amoris

Глава 3. Габриель Марсель

  • § 1. Размышление об идее доказательства бытия Бога

  • § 2. Набросок конкретной философии

Глава 4. Мартин Хайдеггер

  • § 1. Понятие феномена и феноменологии у Хайдеггера

  • § 2. Вопрос о смысле бытия и Dasein

  • § 3. Экзистенциальная аналитика присутствия

  • § 4. Понятие истины у Хайдеггера

  • § 5. Хайдеггер о смерти

  • § 6. Временность (Geschichlichkeit)

  • § 7. Хайдеггер и христианство: необрезанная пуповина

Глава 5. Ф.М. Достоевский как феноменолог

«КРОТКАЯ»

  • § 1. Введение

  • § 2. Фантастический мир «Кроткой» Ф.М. Достоевского

  • § 3. Феноменология «Кроткой» Ф.М. Достоевского

ЗАГАДКИ «СНА СМЕШНОГО ЧЕЛОВЕКА» Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО

I. Проблема

  • § 1. Главный вопрос

  • § 2. Нигилизм

  • § 3. Наука (рассудок) и корни нигилизма

  • § 4. Нравственный опыт как сингулярность

  • § 5. «Сны моего сердца, мечты моего ума...»

  • § 6. Свобода и подполье

  • § 7. Свобода и идеал

II. Miscellanea

  • § 8. Религиозная перспектива рассказа

  • § 9. Гордость и метафизика

  • § 10. Страдание как медиум истины

  • § 11. Образ Истины

  • § 12. Криптоантихрист

Заключение

Литература для дальнейшего чтения

