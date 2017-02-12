Катастрофа европейского еврейства - Иудаика и израилеведение - Академическая программа ОУИ

Во время Второй мировой войны нацисты и их пособники уничтожили примерно 6 миллионов евреев, треть нации. Это было не просто убийство огромного числа людей, но попытка уничтожить еврейство как таковое.

Само по себе уничтожение 6 миллионов людей кажется деянием, превосходящим меру человеческого разума, оно порождает вечные вопросы о природе человека, о силах, управляющих поведением человека и человеческим обществом. Более 40 лет ученые, изучающие общество и поведение человека в нем, заняты исследованием причин происшедшего.

Общий вывод сводится к тому, что Катастрофа отличается от остальных случаев массовых убийств людей, известных в истории человечества, и по числу убитых, и по злодейскому намерению уничтожить всех евреев, по масштабу планирования преступлений, по изощренности убийств и по многим другим параметрам, которые будут рассмотрены ниже.

Вопросы, связанные с Катастрофой, исследуются с точки зрения психологии личности и общества, социологии и политологии, а также философии, в том числе религиозной (как иудейской, так и христианской). Знания, накопленные в результате десятилетий исследовательской работы, обширны, но и сегодня у нас нет возможности восстановить полную картину происшедшего. В настоящем курсе мы познакомим вас лишь с малой частью того, что об этом известно науке.