Катастрофа европейского еврейства - 7 частей
Катастрофа европейского еврейства - Иудаика и израилеведение - Академическая программа ОУИ
Курс "Катастрофа европейского еврейства" посвящен изучению одного из самых трагических событий как в истории еврейского народа, так и в истории всего человечества. Без знания истории Катастрофы не может быть понята история XX века.
Основные темы данного курса: как такое могло произойти в одной из самых цивилизованных европейских стран? Каковы идейные истоки современного антисемитизма? В какой мере антисемитизм способствовал приходу нацистов к власти? Было ли решение о тотальном уничтожении евреев неизбежным результатом нацистского антисемитизма? Существовали ли другие пути решения "еврейской проблемы"? Как работала "машина уничтожения"? Какие формы носило еврейское сопротивление нацистам? Каково было отношение нееврейского населения к происходящему? Как сложилась судьба уцелевших евреев в послевоенной Европе?
Катастрофа европейского еврейства - Иудаика и израилеведение - Академическая программа ОУИ
Открытый университет Израиля
Курс 42102−0
Катастрофа европейского еврейства - Иудаика и израилеведение - Академическая программа ОУИ - Содержание
- Часть 1 Юдофобия и антисемитизм
- Часть 2 Подъем нацизма и формирование антиеврейской политики в Третьем рейхе в 30-е годы
- Часть 3 Истребление евреев: нацистская индустрия смерти
- Часть 4 Еврейские лидеры и еврейское сопротивление
- Часть 5 Угнетение евреев и повседневная жизнь еврейства под властью нацистов
- Часть 6 После Катастрофы
- Часть 7 Катастрофа евреев на территории Советского Союза
Катастрофа европейского еврейства - Иудаика и израилеведение - Академическая программа ОУИ - Введение
Во время Второй мировой войны нацисты и их пособники уничтожили примерно 6 миллионов евреев, треть нации. Это было не просто убийство огромного числа людей, но попытка уничтожить еврейство как таковое.
Само по себе уничтожение 6 миллионов людей кажется деянием, превосходящим меру человеческого разума, оно порождает вечные вопросы о природе человека, о силах, управляющих поведением человека и человеческим обществом. Более 40 лет ученые, изучающие общество и поведение человека в нем, заняты исследованием причин происшедшего.
Общий вывод сводится к тому, что Катастрофа отличается от остальных случаев массовых убийств людей, известных в истории человечества, и по числу убитых, и по злодейскому намерению уничтожить всех евреев, по масштабу планирования преступлений, по изощренности убийств и по многим другим параметрам, которые будут рассмотрены ниже.
Вопросы, связанные с Катастрофой, исследуются с точки зрения психологии личности и общества, социологии и политологии, а также философии, в том числе религиозной (как иудейской, так и христианской). Знания, накопленные в результате десятилетий исследовательской работы, обширны, но и сегодня у нас нет возможности восстановить полную картину происшедшего. В настоящем курсе мы познакомим вас лишь с малой частью того, что об этом известно науке.
Тема курса трудна, проблемы его сложны как по содержанию, так и по тому эмоциональному усилию, которого они от вас потребуют. Тем не менее, избранная тема заслуживает такого усилия.
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