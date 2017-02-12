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Катастрофа европейского еврейства - 7 частей

Катастрофа европейского еврейства - Иудаика и израилеведение - Академическая программа ОУИ
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, JUDAICA, History, Ethics, Sociology Political Science
Series Академическая программа ОУИ (20 books)
Катастрофа европейского еврейства - Иудаика и израилеведение - Академическая программа ОУИ
Курс "Катастрофа европейского еврейства" посвящен изучению одного из самых трагических событий как в истории еврейского народа, так и в истории всего человечества. Без знания истории Катастрофы не может быть понята история XX века.
Основные темы данного курса: как такое могло произойти в одной из самых цивилизованных европейских стран? Каковы идейные истоки современного антисемитизма? В какой мере антисемитизм способствовал приходу нацистов к власти? Было ли решение о тотальном уничтожении евреев неизбежным результатом нацистского антисемитизма? Существовали ли другие пути решения "еврейской проблемы"? Как работала "машина уничтожения"? Какие формы носило еврейское сопротивление нацистам? Каково было отношение нееврейского населения к происходящему? Как сложилась судьба уцелевших евреев в послевоенной Европе?

Катастрофа европейского еврейства - Иудаика и израилеведение - Академическая программа ОУИ

Открытый университет Израиля
Курс 42102−0

Катастрофа европейского еврейства - Иудаика и израилеведение - Академическая программа ОУИ - Содержание

  • Часть 1 Юдофобия и антисемитизм
  • Часть 2 Подъем нацизма и формирование антиеврейской политики в Третьем рейхе в 30-е годы
  • Часть 3 Истребление евреев: нацистская индустрия смерти
  • Часть 4 Еврейские лидеры и еврейское сопротивление
  • Часть 5 Угнетение евреев и повседневная жизнь еврейства под властью нацистов
  • Часть 6 После Катастрофы
  • Часть 7 Катастрофа евреев на территории Советского Союза

Катастрофа европейского еврейства - Иудаика и израилеведение - Академическая программа ОУИ - Введение

Во время Второй мировой войны нацисты и их пособники уничтожили примерно 6 миллионов евреев, треть нации. Это было не просто убийство огромного числа людей, но попытка уничтожить еврейство как таковое.
Само по себе уничтожение 6 миллионов людей кажется деянием, превосходящим меру человеческого разума, оно порождает вечные вопросы о природе человека, о силах, управляющих поведением человека и человеческим обществом. Более 40 лет ученые, изучающие общество и поведение человека в нем, заняты исследованием причин происшедшего.
Общий вывод сводится к тому, что Катастрофа отличается от остальных случаев массовых убийств людей, известных в истории человечества, и по числу убитых, и по злодейскому намерению уничтожить всех евреев, по масштабу планирования преступлений, по изощренности убийств и по многим другим параметрам, которые будут рассмотрены ниже.
Вопросы, связанные с Катастрофой, исследуются с точки зрения психологии личности и общества, социологии и политологии, а также философии, в том числе религиозной (как иудейской, так и христианской). Знания, накопленные в результате десятилетий исследовательской работы, обширны, но и сегодня у нас нет возможности восстановить полную картину происшедшего. В настоящем курсе мы познакомим вас лишь с малой частью того, что об этом известно науке.
Тема курса трудна, проблемы его сложны как по содержанию, так и по тому эмоциональному усилию, которого они от вас потребуют. Тем не менее, избранная тема заслуживает такого усилия.
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Rating 4.8 / 5
Added 12.02.2017
Author поп Упырь Лихой
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4.8/5 (3)

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