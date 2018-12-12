Для преподавания доктрин, в истории реформатских церквей прочно укоренилось использование катехизисов. В качестве конституционных документов первостепенной важности, для распространения своего учения, Шотландская церковь сохранила в употреблении Полный и Краткий Вестминстерские катехизисы.

Катехизисы, в которых объясняются исторические и конституционные принципы, встречаются реже, однако данный катехизис - не первый. В 1847 г. Генеральная ассамблея Свободной Церкви опубликовала «Катехизис принципов и конституции Свободной Церкви Шотландии». Он был подготовлен преподобным Эндрю Грей из Перта. В 1876 г., в предисловии ко второму изданию этого обширного труда, преподобный Джеймс Бегг сокрушался по поводу того, что этот катехизис «стал сравнительно малоизвестным и забытым». Ассамблея рекомендовала этот катехизис как «ценное изложение истории этой Церкви и ее отличительных принципов». Поддерживая эту рекомендацию, доктор Бегг считал, что такой документ был так же необходим в его дни, как и тогда, когда он впервые вышел в свет.

Данное новое издание «Катехизиса истории и принципов Свободной Пресвитерианской Церкви Шотландии» публикуется в подобном духе.

Катехизис истории и принципов Свободной Пресвитерианской Церкви Шотландии - Содержание

Предисловие

(I) Происхождение Свободной Пресвитерианской Церкви (1-13)

(II) Вестминстерское Исповедание Веры (14-22)

(III) Деклараторный Акт и Свободная Церковь (23-53)

(IV) Непогрешимость Священного Писания (54-67)

(V) Лжеучения (68-77)

(VI) Нововведения в поклонении Богу (78-93)

(VII) Церковь и государство (94-104)

(VIII) Служители Церкви (105-130)

(IX) Церковные суды (131-140)

(X) Единство Церкви (141-149)

(XI) Современные религиозные культы (150-159)

(XII) Современные заблуждения (160-170)

(XIII) Эволюция (171-175)

(XIV) Второе пришествие Христа (176-179)

Приложения

I. Акт об отделении Свободной Пресвитерианской Церкви (1893 г.)

II. Деклараторный Акт Свободной Церкви (1892 г.)

III. Постановления Синода Свободной Пресвитерианской Церкви

IV. Вопросы и Формула для ординации

V. Меморандум на "Акт, уполномочивающий Церковь Шотландии" (1920 г.)

Катехизис истории и принципов Свободной Пресвитерианской Церкви Шотландии - (IV) Непогрешимость Священного Писания (54-67)

54 В. Какие еще причины были на то, что Свободные Пресвитериане отделились от Свободной Церкви, принявшей Деклараторный Акт?

О. Другие причины для отделения были следующие: (1) подвержение сомнению непогрешимости Слова Божьего; (2)учение ложным доктринам; (3) допущение не соответствующих Священному Писанию нововведений в поклонение Богу; (4) открытое признание принципов волюнтаризма.



55 В. Кто отвергал непогрешимость Слова Божьего?

О. Профессоры богословских колледжей Свободной Церкви, которые придерживались взглядов «высшей критики», служители церквей и другие также отвергали непогрешимость Слова Божьего.



56 В. Все ли богословы того времени поддерживали эти новые взгляды?

О. Нет, некоторые из самых выдающихся богословов защищали Слово Божье и противостояли «высшим критикам».



57 В. Приведи пример грубых ошибок «высших критиков».

О. «Высшие критики» утверждали, что Моисей не мог написать Книг Моисея, поскольку в то время еще не было письменности, но археологией было убедительно доказано, что письмо употреблялось еще задолго до Моисея.