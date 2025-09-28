Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Католическая энциклопедия - 5 томов

Католическая энциклопедия - 5 томов
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, CATHOLICISM, Theology, History, Educational, Reference, Religious Studies Atheism
Католическая Энциклопедия - первое универсальное справочное издание на русском языке, освещающее все аспекты исторического развития и современной жизни Католической Церкви, в том числе вклад католической традиции в мировую культуру. Впервые дается систематическое представление об истории католичества в России. Энциклопедия состоит из авторских статей, а также материалов, подготовленных на основе наиболее авторитетных западных и российских изданий.
Книга предназначена как для специалистов в различных областях науки, так и для широкого круга читателей.

Католическая Энциклопедия - 5 томов

Том 1 - М., Издательство Францисканцев, 2002
ISBN 5-89208-037-4
Том 2 - М., Издательство Францисканцев, 2005
ISBN 5-89208-054-4
Том 3 - М., Издательство Францисканцев, 2007
ISBN 978-5-91393-016-3
Том 4 - М., Издательство Францисканцев, 2011
ISBN 978-5-89208-096-5
Том 5 - М., Издательство Францисканцев, 2013
ISBN 978-5-89208-114-6

Католическая энциклопедия - 5 томов - аннотация

Предлагаемая вниманию читателей Католическая Энциклопедия является первым универсальным справочным изданием на русском языке, содержащим систематическую информацию о Католической Церкви - ее устройстве, истории, богословии, литургике, каноническом праве, социальном учении, агиографии и т.д.
Кроме того, Энциклопедия освещает различные аспекты мировой культуры, сформировавшиеся в русле католической традиции или под ее влиянием.
Настоящее издание включает более 5500 статей, посвященных различным понятиям, терминам, событиям и персоналиям.
При этом особое внимание уделяется раскрытию того вклада, который внесла католическая культура в мировую цивилизацию.
В Энциклопедию включены статьи об известных деятелях науки, культуры и политики, имевших то или иное отношение к католичеству.
Издание дает российскому читателю всестороннее знание относительно вероучения Католической Церкви, в том числе в сфере нравственных и социальных проблем современного мира.
26/12/2012
ИОАНН ПАВЕЛ II

Католическая энциклопедия - Том 5 - Дополнительные статьи - Иоанн Павел II

ИОАНН ПАВЕЛ II (Ioannes Paulus), Кароль Войтыла (Karol Wojtyia), блаж. — Папа Римский (16.10.1978- 2.04.2005); род. 18.05.1920, Вадовице (Польша), ум. 2.04.2005, Рим.
(Осн. статью об И., до нач. 2004, и библиографию см. в т. 2 Католической энциклопедии, стб. 372-390.)
В последние годы жизни И. был ослаблен различными болезнями, но продолжал на пределе физических сил мужественно нести крест своего служения.
29.06.2004 состоялась встреча И. и Константиноп. патр. Варфоломея I, прибывшего в Рим для участия в торжестве Свв. апп. Петра и Павла.
27.08.2004 И. направил в дар Русской Правосл. Церкви список Казанской иконы Богоматери, который хранился в его личной часовне и перед которым он регулярно молился. На следующий день, в праздник Успения Пресв.
Богородицы (по Юлианскому календарю), делегация Св. Престола во главе с кард. В. Каспером торжественно передала эту икону патр. Московскому и всея Руси Алексию II в Успенском соборе Моск. Кремля.
Чрезвычайно богатое дух. и культ, наследие И. имеет огромное значение для всего мира. Богосл., филос. и лит. сочинения И. переводятся на мн. языки и многократно переиздаются, на стихи И. создаются муз. произведения (среди авторов — П. Доминго, записавший в 2008 аудиодиск Amore infinite — Бесконечная любовь, а также рус. композиторы И. Егиков и А. Ветлугина).
Об И. сняты десятки фильмов, в осн. документальных; в их числе — fan Pawet II: Szukatem Was (Иоанн Павел II: Я искал Вас, 2011) польск. режиссера Я. Шмидта и созданные рус. режиссером Т. Якжиной «Не бойся! Я молюсь за тебя» (2005) и Папа, который не умер (2012). Среди игровых кинокартин — работы итал. режиссера Дж. Бат- тиато Кароль — человек, ставший Папой Римским (2005) и Кароль — Папа Римский, оставшийся человеком (2006), фильм Свидетельство (2008) режиссера П. Питера. Личность И. получает отражение также в творчестве художников и поэтов.
09/08/2016
Views 7 805
Rating 4.8 / 5
Added 28.09.2025
Author esxatos
Rate this publication:
4.8/5 (61)

Comments (20 comments)

T
tarasenko 10 months ago

Спасибо! Вот ведь знаю, что из-за недостатка времени читать не буду, но на всякий случай скачал и поместил в свои необъемные кладовые. Наверное, это тяжелое заболевание - книг много не бывает...
A
Avel 10 months ago

Большое спасибо!
K
kino511 9 years ago

Спасибо!
E
esxatos 9 years ago

Наконец-то и 5-й том у нас! Спасибо white_colonizer!
I
iskulis 13 years ago
Большое пребольшое спасибо.
G
gloria 13 years ago
Спасибо!
V
volodyanikolaev 13 years ago
Большое спасибо!!!
P
pikalov 13 years ago
Спасибо!
T
timothyha 13 years ago
Вадим, разве можно подставить человека, который дал тебе отсканировать бумажную версию?А 4 тома это потому, что 5-й еще не перевели?
E
esxatos 13 years ago
Тим, мы не можем рассказать, как изготавливались эти файлы, но это и не важно, главное, что этот труд доступен всем  А пятый том еще не вышел из печати, вот что пишет Википедия: "По состоянию на 2012 год идёт подготовка заключительного пятого тома."
B
brat Andron 12 years ago
[quote=eshatos]А пятый том еще не вышел из печати, вот что пишет Википедия: "По состоянию на 2012 год идёт подготовка заключительного пятого тома."
[/quote]
Издательство завершило работу над пятым томом Католической энциклопедии http://www.youtube.com/watch?v=4LXUIgjo8Q0#t=79
S
salavejka 13 years ago
Это не переводная энциклопедия, а своя, русская, составленная на месте. Авторы статей указаны в конце каждой статьи, и все вместе перечислены в начале каждого тома.
T
timothyha 13 years ago
Круто. Такое надо иметь в бумажном варианте, и оцифровать тоже, чтобы в программе можно было темам и т.п. ходить.Но пока всего этого нет, Вадим сделал, как всегда, удивительно большую работу! :-)Спасибо!
E
esxatos 13 years ago
Вадим, да, это так, но не надо и про других тоже забывать, ты тут важнейшую работу проделал...Слава Богу за всех братьев жертвующих и трудящихся!
D
DikBSD 13 years ago
На самом деле надо благодарить одного брата А. (Не буду его имя называть -не хочу его подставлять", если случайно как-то его знакомые прочтут это -всякое бывает). Оригиналы его...
E
esxatos 13 years ago
Подождите, сегодня скоро будет совсем круто - все тома будут с текстовой подожкой!
D
DED 13 years ago
Тысяча благодарностей, Вадим!
С рождеством!!
Казаков 13 years ago
Огромное спасибо!!!!
I
iskulis 13 years ago
Спасибо большое за рождественский подарок.
E
esxatos 13 years ago
Браво, Вадим! Фантастика!

Related Books

All Books