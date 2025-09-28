Католическая Энциклопедия - первое универсальное справочное издание на русском языке, освещающее все аспекты исторического развития и современной жизни Католической Церкви, в том числе вклад католической традиции в мировую культуру. Впервые дается систематическое представление об истории католичества в России. Энциклопедия состоит из авторских статей, а также материалов, подготовленных на основе наиболее авторитетных западных и российских изданий. Книга предназначена как для специалистов в различных областях науки, так и для широкого круга читателей. Католическая Энциклопедия - 5 томов Том 1 - М., Издательство Францисканцев, 2002 ISBN 5-89208-037-4 Том 2 - М., Издательство Францисканцев, 2005 ISBN 5-89208-054-4 Том 3 - М., Издательство Францисканцев, 2007 ISBN 978-5-91393-016-3 Том 4 - М., Издательство Францисканцев, 2011 ISBN 978-5-89208-096-5 Том 5 - М., Издательство Францисканцев, 2013 ISBN 978-5-89208-114-6 Католическая энциклопедия - 5 томов - аннотация

Предлагаемая вниманию читателей Католическая Энциклопедия является первым универсальным справочным изданием на русском языке, содержащим систематическую информацию о Католической Церкви - ее устройстве, истории, богословии, литургике, каноническом праве, социальном учении, агиографии и т.д.

Кроме того, Энциклопедия освещает различные аспекты мировой культуры, сформировавшиеся в русле католической традиции или под ее влиянием.

Настоящее издание включает более 5500 статей, посвященных различным понятиям, терминам, событиям и персоналиям.

При этом особое внимание уделяется раскрытию того вклада, который внесла католическая культура в мировую цивилизацию.

В Энциклопедию включены статьи об известных деятелях науки, культуры и политики, имевших то или иное отношение к католичеству.

Издание дает российскому читателю всестороннее знание относительно вероучения Католической Церкви, в том числе в сфере нравственных и социальных проблем современного мира.

26/12/2012

Католическая энциклопедия - Том 5 - Дополнительные статьи - Иоанн Павел II

ИОАНН ПАВЕЛ II (Ioannes Paulus), Кароль Войтыла (Karol Wojtyia), блаж. — Папа Римский (16.10.1978- 2.04.2005); род. 18.05.1920, Вадовице (Польша), ум. 2.04.2005, Рим. (Осн. статью об И., до нач. 2004, и библиографию см. в т. 2 Католической энциклопедии, стб. 372-390.) В последние годы жизни И. был ослаблен различными болезнями, но продолжал на пределе физических сил мужественно нести крест своего служения. 29.06.2004 состоялась встреча И. и Константиноп. патр. Варфоломея I, прибывшего в Рим для участия в торжестве Свв. апп. Петра и Павла. 27.08.2004 И. направил в дар Русской Правосл. Церкви список Казанской иконы Богоматери, который хранился в его личной часовне и перед которым он регулярно молился. На следующий день, в праздник Успения Пресв. Богородицы (по Юлианскому календарю), делегация Св. Престола во главе с кард. В. Каспером торжественно передала эту икону патр. Московскому и всея Руси Алексию II в Успенском соборе Моск. Кремля. Чрезвычайно богатое дух. и культ, наследие И. имеет огромное значение для всего мира. Богосл., филос. и лит. сочинения И. переводятся на мн. языки и многократно переиздаются, на стихи И. создаются муз. произведения (среди авторов — П. Доминго, записавший в 2008 аудиодиск Amore infinite — Бесконечная любовь, а также рус. композиторы И. Егиков и А. Ветлугина). Об И. сняты десятки фильмов, в осн. документальных; в их числе — fan Pawet II: Szukatem Was (Иоанн Павел II: Я искал Вас, 2011) польск. режиссера Я. Шмидта и созданные рус. режиссером Т. Якжиной «Не бойся! Я молюсь за тебя» (2005) и Папа, который не умер (2012). Среди игровых кинокартин — работы итал. режиссера Дж. Бат- тиато Кароль — человек, ставший Папой Римским (2005) и Кароль — Папа Римский, оставшийся человеком (2006), фильм Свидетельство (2008) режиссера П. Питера. Личность И. получает отражение также в творчестве художников и поэтов.

09/08/2016