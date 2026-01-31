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Католицький та екуменічний коментар на XXI століття – Том 1

Католицький та екуменічний коментар на XXI століття – Том 1
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Category ESXATOS BOOKS, CATHOLICISM, PROTESTANTISM, UKRAINIAN LANGUAGE, Bible Commentaries, Biblical Studies, Theology, Educational, Reference
Series Міжнародний Біблійний Коментар (6 books)

Міжнародний біблійний коментар створений за участі понад ста двадцяти біблістів із цілого світу. Українську версію коментаря видано в шести окремих томах. Т |ей католицький коментар до цілої Біблії, будучи водночас і екуменічним, показує універсальність Божого об’явлення, яке діяло і продовжує діяти в середовищах різних народів та культур.

Наш коментар має на мсті зробити читання Біблії приємним і корисним, допомагаючи читачам відтворювати прадавню істину Святого І Письма - в її точності, в її живому теплі, в її могутності - і застосовувати у нашому сучасному житті. Коментар містить також статті загальної тематики, в яких розглянуто вибрані питання інтерпретації Біблії.

Кожен коментар поділено на дві основні частини: «Перше прочитання» і «Друге прочитання». Для того, щоб якнайкраще скористати з нашого коментаря, біблійний текст варто прочитати двічі. Перше прочитання - швидке, для того, щоб окинути оком біблійну книгу загалом. «Друге прочитання» - це прочитання повільне, коли біблійну книгу «засвоюють» потрохи, «приправляючи» загальне вивчення змісту деталями, через які біблійні автори вперше відкрили для себе дивовижну присутність Бога у своєму житті.

Український переклад Міжнародного біблійного коментаря зроблено за однотомним виданням The International Bible Commentary. Книга складається з трьох основних частин. Перша частина містить загальні статті, які можуть служити загальним вступом до біблійної проблематики загалом. У другій частині зібрано коментарі до усіх книг Святого Письма Старого і Нового Завіту. Третю, останню частину книги становлять тексти, що стосуються вибраних душпастирських питань і їхнього висвітлення у Біблії.

Особливістю нашого видання є те, що воно виходить у шести окремих томах. Така форма вимагала деяких змін у структурі книги, через що з’явилися певні відмінності з оригінальним виданням. За погодженням із міжнародною редакцією видання The International Bible Commentar в українській версії кілька оригінальних статей замінено текстами, які більше підходять для українських читачів Коментаря або стосуються проблематики, важливої для читачів в Україні. Так, наприклад, у першому томі замінено іншою статтю Біблія і літургія, враховуючи реалії богослужіння Східних Церков, та додано статтю про переклади Біблії церковнослов’янською та українською мовами. Із екуменічною метою у відповідному томі додано тексти про Третю Книгу Езри, та Третю Книгу Макавеїв, які належать до православного канону Святого Письма.

Автори статей оригінального видання використовували ті переклади Святого Письма, які вживають у їхніх церковних спільнотах, українська ж версія базована на Біблії у перекладі о. Івана Хоменка. Інші переклади Біблії українською мовою використовуємо лише у випадках значних змістових відмінностей основного українського біблійного перекладу від англійської версії тексту. Із використанням перекладу о. І. Хоменка пов’язане вживання деяких форм назв біблійних реалій: власних імен, географічних назв тощо. Так, наприклад, ми, йдучи за названим біблійним перекладом, пишемо Ева, Іов, як у прямих цитатах з Біблії, так і в коментарях, уникаючи невиправданої варіативності імен та назв, хоч у сучасній українській мові поширені форми Єва, Йов і т. п.

Єврейські та грецькі слова залишаємо у латинській транскрипції, йдучи за англійським оригіналом. У бібліографічних відсиланнях, в основному, збережено форму подання літератури, яку обрали окремі автори.

Додаток із кольоровими географічними мапами, які стосуються цілого Коментаря, вміщено у кінці першого тому, після переліку скорочень.

Міжнародний Біблійний Коментар – Том 1 - Католицький та екуменічний коментар на XXI століття

Видавництво «Свічадо», 2017., 488 стор.

ISBN 978-966-938-051-7
ISBN (Том 1) 978-966-938-052-4

Міжнародний Біблійний Коментар – Том 1 - Католицький та екуменічний коментар на XXI століття - Змiст

Від української редакції
Передмова до українського видання
Передмова
Як користуватися цим виданням

  • Армандо Дж. Леворатті. Сила Божого слова

  • Армандо Дж. Леворатті. Як тлумачити Біблію

НАРИСИ З ІСТОРІЇ БІБЛІЙНОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ

  • Вступ

  • Жак І А.Г.М. ван Рітен. Інтертекстуальність у Старому Завіті

  • Флорептіно Гарсія Мартинез. Тлумачення Біблії в Кумрані

  • Домінго Муньоз Леон. Рабинська екзегеза

  • Чарльз Каненгісер. Роль Біблії в житті вірних ранньої Церкви

  • Вілємін Отен. Сила Біблії в Середньовіччі

  • Корнеліс Августин. Біблія в XVI столітті

  • Ед Норт. Тлумачення Біблії в епоху Просвітництва та пізніші часи: біблійне богослов’я та історія

  • Мартин Брінкман. Біблія в католицькій та протестантській традиціях

  • Франс Ван Сегбрюк. Католицька біблійна екзегеза у XIX та XX століттях

  • Е. Ерл Еліс. Тлумачення Святого Письма на сторінках самої Біблії

  • Девід Л. Балас і Д. Джефрі Бінгхем. Патристична екзегеза

  • Френсіс Мартин та Шон Макевені. Істина, про яку розповідає Біблія: біблійна поетика та питання істини

ЗВІЛЬНЮЮЧА СИЛА БІБЛІЇ

  • Віджіл Говард і Патриція Ленуа. Слово Боже зв’язати не можливо

  • Януш (Йоаникій) Перський. Біблія і літургія

  • Віджіл Говард. Біблія та проповідництво

  • Пол Гінебаш. Біблія в харизматичному русі

  • Френсіс Мартин. Біблія в реколекційному русі

ЯК МИ ОТРИМАЛИ НАШУ БІБЛІЮ

  • Ерік Ейнікель і Вільям Р Фармер. Вступ

  • Дональд С. Діє. Як формувалась Біблія

  • Тарас Барщевський. Переклади Біблії церковнослов’янською і українською мовами

  • Регінальд К. Фюллер. Девтероканонічні книги

  • Альберт П ’єтерсма, Фредерік Віссе. Наскільки надійний текст Біблії?

  • Ар'є ван дер Кой. Текстуальна критика Старого Завіту

  • Джон Каравідопулос. Текстуальна критика Нового Завіту

  • Дж. Максвел Міллер. Археологія й Біблія

  • Мейндерт Дукстра. Історія Ізраїлю: розвиток, труднощі та перспективи

  • Франсуа Бувон. анонічна структура Нового Завіту Євангеліє й Апостол

  • Рох Керегити. Євхаристія в Новому Завіті

  • Тімоті Голоб. Біблія і слуга-священик-учень

  • Вільям Р Фармер. Історичний Ісус: Бог кличе до свободи через любов

  • Йон Собріно. Ісус Христос

  • Марія Клара Луккетті Бінґемер. Ісус Христос

  • Жан Ґало. Ісус Христос

  • Джером Мерфі-О'Коннор. Життя Павла

  • Рудольф Пеш. Петро і Павло

  • Андре ля Кок, Клер ля Кок. Путівник до мап

Про редакторів оригінального видання
Перелік авторів тому
Перелік скорочень

Views 357
Rating 5.0 / 5
Added 31.01.2026
Author AlexDigger
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