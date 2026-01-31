Католицький та екуменічний коментар на XXI століття – Том 1
Міжнародний біблійний коментар створений за участі понад ста двадцяти біблістів із цілого світу. Українську версію коментаря видано в шести окремих томах. Т |ей католицький коментар до цілої Біблії, будучи водночас і екуменічним, показує універсальність Божого об’явлення, яке діяло і продовжує діяти в середовищах різних народів та культур.
Наш коментар має на мсті зробити читання Біблії приємним і корисним, допомагаючи читачам відтворювати прадавню істину Святого І Письма - в її точності, в її живому теплі, в її могутності - і застосовувати у нашому сучасному житті. Коментар містить також статті загальної тематики, в яких розглянуто вибрані питання інтерпретації Біблії.
Кожен коментар поділено на дві основні частини: «Перше прочитання» і «Друге прочитання». Для того, щоб якнайкраще скористати з нашого коментаря, біблійний текст варто прочитати двічі. Перше прочитання - швидке, для того, щоб окинути оком біблійну книгу загалом. «Друге прочитання» - це прочитання повільне, коли біблійну книгу «засвоюють» потрохи, «приправляючи» загальне вивчення змісту деталями, через які біблійні автори вперше відкрили для себе дивовижну присутність Бога у своєму житті.
Український переклад Міжнародного біблійного коментаря зроблено за однотомним виданням The International Bible Commentary. Книга складається з трьох основних частин. Перша частина містить загальні статті, які можуть служити загальним вступом до біблійної проблематики загалом. У другій частині зібрано коментарі до усіх книг Святого Письма Старого і Нового Завіту. Третю, останню частину книги становлять тексти, що стосуються вибраних душпастирських питань і їхнього висвітлення у Біблії.
Особливістю нашого видання є те, що воно виходить у шести окремих томах. Така форма вимагала деяких змін у структурі книги, через що з’явилися певні відмінності з оригінальним виданням. За погодженням із міжнародною редакцією видання The International Bible Commentar в українській версії кілька оригінальних статей замінено текстами, які більше підходять для українських читачів Коментаря або стосуються проблематики, важливої для читачів в Україні. Так, наприклад, у першому томі замінено іншою статтю Біблія і літургія, враховуючи реалії богослужіння Східних Церков, та додано статтю про переклади Біблії церковнослов’янською та українською мовами. Із екуменічною метою у відповідному томі додано тексти про Третю Книгу Езри, та Третю Книгу Макавеїв, які належать до православного канону Святого Письма.
Автори статей оригінального видання використовували ті переклади Святого Письма, які вживають у їхніх церковних спільнотах, українська ж версія базована на Біблії у перекладі о. Івана Хоменка. Інші переклади Біблії українською мовою використовуємо лише у випадках значних змістових відмінностей основного українського біблійного перекладу від англійської версії тексту. Із використанням перекладу о. І. Хоменка пов’язане вживання деяких форм назв біблійних реалій: власних імен, географічних назв тощо. Так, наприклад, ми, йдучи за названим біблійним перекладом, пишемо Ева, Іов, як у прямих цитатах з Біблії, так і в коментарях, уникаючи невиправданої варіативності імен та назв, хоч у сучасній українській мові поширені форми Єва, Йов і т. п.
Єврейські та грецькі слова залишаємо у латинській транскрипції, йдучи за англійським оригіналом. У бібліографічних відсиланнях, в основному, збережено форму подання літератури, яку обрали окремі автори.
Додаток із кольоровими географічними мапами, які стосуються цілого Коментаря, вміщено у кінці першого тому, після переліку скорочень.
Міжнародний Біблійний Коментар – Том 1 - Католицький та екуменічний коментар на XXI століття
Видавництво «Свічадо», 2017., 488 стор.
ISBN 978-966-938-051-7
ISBN (Том 1) 978-966-938-052-4
Міжнародний Біблійний Коментар – Том 1 - Католицький та екуменічний коментар на XXI століття - Змiст
Від української редакції
Передмова до українського видання
Передмова
Як користуватися цим виданням
Армандо Дж. Леворатті. Сила Божого слова
Армандо Дж. Леворатті. Як тлумачити Біблію
НАРИСИ З ІСТОРІЇ БІБЛІЙНОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ
Вступ
Жак І А.Г.М. ван Рітен. Інтертекстуальність у Старому Завіті
Флорептіно Гарсія Мартинез. Тлумачення Біблії в Кумрані
Домінго Муньоз Леон. Рабинська екзегеза
Чарльз Каненгісер. Роль Біблії в житті вірних ранньої Церкви
Вілємін Отен. Сила Біблії в Середньовіччі
Корнеліс Августин. Біблія в XVI столітті
Ед Норт. Тлумачення Біблії в епоху Просвітництва та пізніші часи: біблійне богослов’я та історія
Мартин Брінкман. Біблія в католицькій та протестантській традиціях
Франс Ван Сегбрюк. Католицька біблійна екзегеза у XIX та XX століттях
Е. Ерл Еліс. Тлумачення Святого Письма на сторінках самої Біблії
Девід Л. Балас і Д. Джефрі Бінгхем. Патристична екзегеза
Френсіс Мартин та Шон Макевені. Істина, про яку розповідає Біблія: біблійна поетика та питання істини
ЗВІЛЬНЮЮЧА СИЛА БІБЛІЇ
Віджіл Говард і Патриція Ленуа. Слово Боже зв’язати не можливо
Януш (Йоаникій) Перський. Біблія і літургія
Віджіл Говард. Біблія та проповідництво
Пол Гінебаш. Біблія в харизматичному русі
Френсіс Мартин. Біблія в реколекційному русі
ЯК МИ ОТРИМАЛИ НАШУ БІБЛІЮ
Ерік Ейнікель і Вільям Р Фармер. Вступ
Дональд С. Діє. Як формувалась Біблія
Тарас Барщевський. Переклади Біблії церковнослов’янською і українською мовами
Регінальд К. Фюллер. Девтероканонічні книги
Альберт П ’єтерсма, Фредерік Віссе. Наскільки надійний текст Біблії?
Ар'є ван дер Кой. Текстуальна критика Старого Завіту
Джон Каравідопулос. Текстуальна критика Нового Завіту
Дж. Максвел Міллер. Археологія й Біблія
Мейндерт Дукстра. Історія Ізраїлю: розвиток, труднощі та перспективи
Франсуа Бувон. анонічна структура Нового Завіту Євангеліє й Апостол
Рох Керегити. Євхаристія в Новому Завіті
Тімоті Голоб. Біблія і слуга-священик-учень
Вільям Р Фармер. Історичний Ісус: Бог кличе до свободи через любов
Йон Собріно. Ісус Христос
Марія Клара Луккетті Бінґемер. Ісус Христос
Жан Ґало. Ісус Христос
Джером Мерфі-О'Коннор. Життя Павла
Рудольф Пеш. Петро і Павло
Андре ля Кок, Клер ля Кок. Путівник до мап
Про редакторів оригінального видання
Перелік авторів тому
Перелік скорочень
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