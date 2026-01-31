Католицький та екуменічний коментар на XXI століття – Том 1

Міжнародний біблійний коментар створений за участі понад ста двадцяти біблістів із цілого світу. Українську версію коментаря видано в шести окремих томах. Т |ей католицький коментар до цілої Біблії, будучи водночас і екуменічним, показує універсальність Божого об’явлення, яке діяло і продовжує діяти в середовищах різних народів та культур.

Наш коментар має на мсті зробити читання Біблії приємним і корисним, допомагаючи читачам відтворювати прадавню істину Святого І Письма - в її точності, в її живому теплі, в її могутності - і застосовувати у нашому сучасному житті. Коментар містить також статті загальної тематики, в яких розглянуто вибрані питання інтерпретації Біблії.

Кожен коментар поділено на дві основні частини: «Перше прочитання» і «Друге прочитання». Для того, щоб якнайкраще скористати з нашого коментаря, біблійний текст варто прочитати двічі. Перше прочитання - швидке, для того, щоб окинути оком біблійну книгу загалом. «Друге прочитання» - це прочитання повільне, коли біблійну книгу «засвоюють» потрохи, «приправляючи» загальне вивчення змісту деталями, через які біблійні автори вперше відкрили для себе дивовижну присутність Бога у своєму житті.

Український переклад Міжнародного біблійного коментаря зроблено за однотомним виданням The International Bible Commentary. Книга складається з трьох основних частин. Перша частина містить загальні статті, які можуть служити загальним вступом до біблійної проблематики загалом. У другій частині зібрано коментарі до усіх книг Святого Письма Старого і Нового Завіту. Третю, останню частину книги становлять тексти, що стосуються вибраних душпастирських питань і їхнього висвітлення у Біблії.

Особливістю нашого видання є те, що воно виходить у шести окремих томах. Така форма вимагала деяких змін у структурі книги, через що з’явилися певні відмінності з оригінальним виданням. За погодженням із міжнародною редакцією видання The International Bible Commentar в українській версії кілька оригінальних статей замінено текстами, які більше підходять для українських читачів Коментаря або стосуються проблематики, важливої для читачів в Україні. Так, наприклад, у першому томі замінено іншою статтю Біблія і літургія, враховуючи реалії богослужіння Східних Церков, та додано статтю про переклади Біблії церковнослов’янською та українською мовами. Із екуменічною метою у відповідному томі додано тексти про Третю Книгу Езри, та Третю Книгу Макавеїв, які належать до православного канону Святого Письма.

Автори статей оригінального видання використовували ті переклади Святого Письма, які вживають у їхніх церковних спільнотах, українська ж версія базована на Біблії у перекладі о. Івана Хоменка. Інші переклади Біблії українською мовою використовуємо лише у випадках значних змістових відмінностей основного українського біблійного перекладу від англійської версії тексту. Із використанням перекладу о. І. Хоменка пов’язане вживання деяких форм назв біблійних реалій: власних імен, географічних назв тощо. Так, наприклад, ми, йдучи за названим біблійним перекладом, пишемо Ева, Іов, як у прямих цитатах з Біблії, так і в коментарях, уникаючи невиправданої варіативності імен та назв, хоч у сучасній українській мові поширені форми Єва, Йов і т. п.

Єврейські та грецькі слова залишаємо у латинській транскрипції, йдучи за англійським оригіналом. У бібліографічних відсиланнях, в основному, збережено форму подання літератури, яку обрали окремі автори.

Додаток із кольоровими географічними мапами, які стосуються цілого Коментаря, вміщено у кінці першого тому, після переліку скорочень.

Міжнародний Біблійний Коментар – Том 1 - Католицький та екуменічний коментар на XXI століття

Видавництво «Свічадо», 2017., 488 стор.

ISBN 978-966-938-051-7

ISBN (Том 1) 978-966-938-052-4

Міжнародний Біблійний Коментар – Том 1 - Католицький та екуменічний коментар на XXI століття - Змiст

Від української редакції

Передмова до українського видання

Передмова

Як користуватися цим виданням

Армандо Дж. Леворатті. Сила Божого слова

Армандо Дж. Леворатті. Як тлумачити Біблію

НАРИСИ З ІСТОРІЇ БІБЛІЙНОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ

Вступ

Жак І А.Г.М. ван Рітен. Інтертекстуальність у Старому Завіті

Флорептіно Гарсія Мартинез. Тлумачення Біблії в Кумрані

Домінго Муньоз Леон. Рабинська екзегеза

Чарльз Каненгісер. Роль Біблії в житті вірних ранньої Церкви

Вілємін Отен. Сила Біблії в Середньовіччі

Корнеліс Августин. Біблія в XVI столітті

Ед Норт. Тлумачення Біблії в епоху Просвітництва та пізніші часи: біблійне богослов’я та історія

Мартин Брінкман. Біблія в католицькій та протестантській традиціях

Франс Ван Сегбрюк. Католицька біблійна екзегеза у XIX та XX століттях

Е. Ерл Еліс. Тлумачення Святого Письма на сторінках самої Біблії

Девід Л. Балас і Д. Джефрі Бінгхем. Патристична екзегеза

Френсіс Мартин та Шон Макевені. Істина, про яку розповідає Біблія: біблійна поетика та питання істини

ЗВІЛЬНЮЮЧА СИЛА БІБЛІЇ

Віджіл Говард і Патриція Ленуа. Слово Боже зв’язати не можливо

Януш (Йоаникій) Перський. Біблія і літургія

Віджіл Говард. Біблія та проповідництво

Пол Гінебаш. Біблія в харизматичному русі

Френсіс Мартин. Біблія в реколекційному русі

ЯК МИ ОТРИМАЛИ НАШУ БІБЛІЮ

Ерік Ейнікель і Вільям Р Фармер. Вступ

Дональд С. Діє. Як формувалась Біблія

Тарас Барщевський. Переклади Біблії церковнослов’янською і українською мовами

Регінальд К. Фюллер. Девтероканонічні книги

Альберт П ’єтерсма, Фредерік Віссе. Наскільки надійний текст Біблії?

Ар'є ван дер Кой. Текстуальна критика Старого Завіту

Джон Каравідопулос. Текстуальна критика Нового Завіту

Дж. Максвел Міллер. Археологія й Біблія

Мейндерт Дукстра. Історія Ізраїлю: розвиток, труднощі та перспективи

Франсуа Бувон. анонічна структура Нового Завіту Євангеліє й Апостол

Рох Керегити. Євхаристія в Новому Завіті

Тімоті Голоб. Біблія і слуга-священик-учень

Вільям Р Фармер. Історичний Ісус: Бог кличе до свободи через любов

Йон Собріно. Ісус Христос

Марія Клара Луккетті Бінґемер. Ісус Христос

Жан Ґало. Ісус Христос

Джером Мерфі-О'Коннор. Життя Павла

Рудольф Пеш. Петро і Павло

Андре ля Кок, Клер ля Кок. Путівник до мап

Про редакторів оригінального видання

Перелік авторів тому

Перелік скорочень