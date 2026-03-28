Каваи - Буддистский монах Мёэ
«Буддийский монах Меэ» - это работа о Меэ, японском монахе тринадцатого века. Она о его жизни, его снах и его жизни в сновидениях, которые неотделимы друг от друга и по сути едины. Изучая эту необычайную личную одиссею, особенно дневник сновидений, который Меэ вел в течение тридцати пяти лет, доктор Каваи выходит за пределы биографии, чтобы изучить отношения между разумом и опытом, наукой и религией, сексуальностью и духовностью, индивидуальной креативностью и сообществом, а также взгляды на мир Востока и Запада. «Буддизм и психотерапия». В этой захватывающей работе известный японский психолог Хайо Каваи изучает свой опыт того, как японец стал юнгианским аналитиком и как на это реагировал буддизм внутри него. Каваи рассматривает свой метод психотерапии и свежим взглядом смотрит на контекст буддизма. Его анализ, разделенный на четыре главы, дает новое понимание человеческой психики с точки зрения восточного человека.
Каваи начинает с рассмотрения своего личного коана: «Я буддист и/или юнгианец?» Его честное рассуждение служит параллелью скептицизму Юнга в отношении буддизма и последующему уважению к техникам Будды. Затем он рассматривает, как процесс индивидуации символически и осмысленно раскрывается в двух философских и художественных последовательностях, одной восточной и одной западной.
Рассмотрев буддистскую концепцию эго и самости, которая противоположна западному взгляду, Каваи расширяет психотерапию, чтобы включить в нее сидение в безмолвии и удерживание противоречий или совмещение противоположностей. Опираясь на свой опыт как психоаналитика, Каваи приходит к выводу, что подлинная интеграция Востока и Запада и возможна, и невозможна. «Буддизм и психотерапия» - это работа, которая углубляет понимание читателя в этой области психологии и восточной философии.
Хаяо Каваи - Буддистский монах Мёэ: Жизнь и сны - Буддизм и искусство психотерапии
«Касталия», 2018. — 432 с.
ISBN 978-5-519-65575-0
Хаяо Каваи - Буддистский монах Мёэ: Жизнь и сны - Содержание
ГЛАВА I. МЁЭ И ЕГО СНЫ
I. Дневник сновидений Мёэ и его сны Хроника снов Буддистские священники и сны
II. Природа снов Исследования в области сновидений Анализ сновидения Динамичность сна Живые сны
III. Сны и японцы Сны в древние времена Сны Эйсуна из Тамон-ина Рациональное и нерациональное
IV. Обзор сновидений Мёэ Материалы «Дневника сновидений» Другие сны Последние исследования снов Мёэ
ГЛАВА II. МЁЭ И ПЕРИОД КАМАКУРА
I. Жизнь Мёэ Мёэ и его времена Цикл жизни Мёэ
II. Мёэ и японский буддизм Историческая значимость Мёэ Нравственные заповеди и японцы
ГЛАВА III. МАТЕРИНСКАЯ СУЩНОСТЬ
I. Первый сон Сон о смерти кормилицы Изображение девяти обликов Тело
II. Самоотверженнность Я уже довольно стар Значение самоотверженности Осуществленное самоотвержение
III. Butsugen-Butsumo Материнский Butsugen Сутра о сущности высшей реальности
ГЛАВА IV. ВОСХОЖДЕНИЕ И СПУСК
I. Ампутированное ухо Самооскопление Появление Манджушри Два Великих Короля - Павлина
II. Сны о восхождении Камень пятидесяти двух ступеней Примирение с Телом Икадачи
ГЛАВА V. РАЗУМ И МАТЕРИЯ
I. Стремление к Будде Письмо острову Дорога в Индию Госпожа из Итоно
II. Синхронистичность Mёэ и телепатия Уровни сознания Сознание Мёэ
III. Как должно быть Кодзан-дзи Пришествие жизни Мне осталось сказать только одно Трактат, уничтожающий недобрые взгляды
ГЛАВА VI. MЁЭ И ЖЕНЩИНЫ
I. Буддизм и женщины Значение женского начала Женщины и японский Буддизм
II. Женщины в сновидениях Трансформация женского образа Чувственные сны Инцидент в Дзёкую
III. Мяо Шань Сон о Мяо Шань
Иллюстрированные жизнеописания патриархов Хуа-йен Реализация женского образа
IV. Синран и женщины Сны Синрана Сексуальный проступок
ГЛАВА VII. ВЗАИМОПРОНИКНОВЕНИЕ
I. Спокойное тело и разум Восхождение на небеса Тушита Видение покоящегося тела и разума Космология Хуа-йен
II. Нирвана Должно быть, это сон о моей смерти Я из числа тех, кто соблюдает заповеди
ПОСЛЕСЛОВИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ I Mёэ и его время: Краткая хронология
Буддизм и искусство психотерапии - Содержание
ГЛАВА ПЕРВАЯ Буддист или юнгианец. Кто я?
ГЛАВА ВТОРАЯ Десять стадий укрощения быка и алхимия
ГЛАВА ТРЕТЬЯ Что есть «Я»?
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ Личностные и безличные отношения в психотерапии
ЭПИЛОГ
No comments yet. Be the first!