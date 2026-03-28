«Буддийский монах Меэ» - это работа о Меэ, японском монахе тринадцатого века. Она о его жизни, его снах и его жизни в сновидениях, которые неотделимы друг от друга и по сути едины. Изучая эту необычайную личную одиссею, особенно дневник сновидений, который Меэ вел в течение тридцати пяти лет, доктор Каваи выходит за пределы биографии, чтобы изучить отношения между разумом и опытом, наукой и религией, сексуальностью и духовностью, индивидуальной креативностью и сообществом, а также взгляды на мир Востока и Запада. «Буддизм и психотерапия». В этой захватывающей работе известный японский психолог Хайо Каваи изучает свой опыт того, как японец стал юнгианским аналитиком и как на это реагировал буддизм внутри него. Каваи рассматривает свой метод психотерапии и свежим взглядом смотрит на контекст буддизма. Его анализ, разделенный на четыре главы, дает новое понимание человеческой психики с точки зрения восточного человека.

Каваи начинает с рассмотрения своего личного коана: «Я буддист и/или юнгианец?» Его честное рассуждение служит параллелью скептицизму Юнга в отношении буддизма и последующему уважению к техникам Будды. Затем он рассматривает, как процесс индивидуации символически и осмысленно раскрывается в двух философских и художественных последовательностях, одной восточной и одной западной.

Рассмотрев буддистскую концепцию эго и самости, которая противоположна западному взгляду, Каваи расширяет психотерапию, чтобы включить в нее сидение в безмолвии и удерживание противоречий или совмещение противоположностей. Опираясь на свой опыт как психоаналитика, Каваи приходит к выводу, что подлинная интеграция Востока и Запада и возможна, и невозможна. «Буддизм и психотерапия» - это работа, которая углубляет понимание читателя в этой области психологии и восточной философии.

Хаяо Каваи - Буддистский монах Мёэ: Жизнь и сны - Буддизм и искусство психотерапии

«Касталия», 2018. — 432 с.

ISBN 978-5-519-65575-0

Хаяо Каваи - Буддистский монах Мёэ: Жизнь и сны - Содержание

ГЛАВА I. МЁЭ И ЕГО СНЫ

I. Дневник сновидений Мёэ и его сны Хроника снов Буддистские священники и сны

II. Природа снов Исследования в области сновидений Анализ сновидения Динамичность сна Живые сны

III. Сны и японцы Сны в древние времена Сны Эйсуна из Тамон-ина Рациональное и нерациональное

IV. Обзор сновидений Мёэ Материалы «Дневника сновидений» Другие сны Последние исследования снов Мёэ

ГЛАВА II. МЁЭ И ПЕРИОД КАМАКУРА

I. Жизнь Мёэ Мёэ и его времена Цикл жизни Мёэ

II. Мёэ и японский буддизм Историческая значимость Мёэ Нравственные заповеди и японцы

ГЛАВА III. МАТЕРИНСКАЯ СУЩНОСТЬ

I. Первый сон Сон о смерти кормилицы Изображение девяти обликов Тело

II. Самоотверженнность Я уже довольно стар Значение самоотверженности Осуществленное самоотвержение

III. Butsugen-Butsumo Материнский Butsugen Сутра о сущности высшей реальности

ГЛАВА IV. ВОСХОЖДЕНИЕ И СПУСК

I. Ампутированное ухо Самооскопление Появление Манджушри Два Великих Короля - Павлина

II. Сны о восхождении Камень пятидесяти двух ступеней Примирение с Телом Икадачи

ГЛАВА V. РАЗУМ И МАТЕРИЯ

I. Стремление к Будде Письмо острову Дорога в Индию Госпожа из Итоно

II. Синхронистичность Mёэ и телепатия Уровни сознания Сознание Мёэ

III. Как должно быть Кодзан-дзи Пришествие жизни Мне осталось сказать только одно Трактат, уничтожающий недобрые взгляды

ГЛАВА VI. MЁЭ И ЖЕНЩИНЫ

I. Буддизм и женщины Значение женского начала Женщины и японский Буддизм

II. Женщины в сновидениях Трансформация женского образа Чувственные сны Инцидент в Дзёкую

III. Мяо Шань Сон о Мяо Шань

Иллюстрированные жизнеописания патриархов Хуа-йен Реализация женского образа

IV. Синран и женщины Сны Синрана Сексуальный проступок

ГЛАВА VII. ВЗАИМОПРОНИКНОВЕНИЕ

I. Спокойное тело и разум Восхождение на небеса Тушита Видение покоящегося тела и разума Космология Хуа-йен

II. Нирвана Должно быть, это сон о моей смерти Я из числа тех, кто соблюдает заповеди

ПОСЛЕСЛОВИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ I Mёэ и его время: Краткая хронология

Буддизм и искусство психотерапии - Содержание