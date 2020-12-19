Иногда проводят различие между миссиями и благовестием. Причем миссии мыслятся как возвещение Евангелия неспасенным, живущим далеко, а благовестие как его провозглашение тем, кто находится поблизости. Такое ограниченное употребление термина “благовестие” с трудом может быть оправдано. Ведь благовестие есть просто распространение Евангелия. Так, что его возвещение антиподам столь же заслуживает имени благовестия, что и сообщение соседу по лестничной клетке. В названии данной книги и на всем ее протяжении термин “благовестие” используется в смысле, который приписывается ему в произведении “Благовестие в современном мире с точки зрения мировых лидеров христианства” публикации 1938 года (издание Международного Миссионерского Совета); а именно, как возвещение Евангелия неспасенным, живущим повсюду.

Кайпер - Богоцентричное благовестие

Издательство ״Икар" Москва, 2002 г .- 238 с.

ISBN 5-7974-0051- 1

Кайпер - Богоцентричное благовестие - Содержание

1. Бог - Инициатор Благовестия

2. Бесконечная любовь Божия и Благовестие

3. Божие суверенное избрание и Благовестие

4. Божий Завет Благодати и Благовестие

5. Божие Суверенное Поручение и Благовестие

6. Бог и Охват Благовестия

7. Бог и Нужда в Благовестии

8. Бог и Побуждение к Благовестию

9. Бог и Цель Благовестия

10. Бог и Исполнитель Благовестия

11. Бог и Подход к Благовестию

12. Бог и Средства Благовестия

13. Бог и Содержание Благовестия

14. Бог и Рвение в Благовестии

15. Бог и Метод Благовестия

16. Бог и Сотрудничество в Благовестии

17. Бог и Действенность Благовестия

18. Бог и Сопротивление Благовестию

19. Бог и Триумф Благовестия

Кайпер - Богоцентричное благовестие - Содержание

Следующее ниже определение миссий взято из недавнего труда Й.Х. Бавинка “Введение в науку о миссиях”: “Миссия - это деятельность Церкви - в сущности это не что иное, как деятельность Христа, осуществляемая через Церковь - с помощью которой Церковь в промежуточный период, когда конец мира еще откладывается, призывает народы земли к покаянию и вере во Христа, чтобы последние стали Его учениками и через крещение инкорпорировались в сообщество тех, кто ожидает пришествия Его Царства” (с.62). За исключением признака диспенсационализма, ясно различимого в словах “промежуточный период, когда конец мира еще откладывается” и, возможно, в меньшей степени во фразе “ожидает пришествия Его Царства”, данное определение является безусловно приемлемым. Итак, очевидно, что благовестие включает в себя также и миссии. Термин “евангелист” используется в различных смыслах. Дальнейшее изложение будет включать в себя изучение того, как этот термин используется в Новом Завете.

Будет показано, что в строгом смысле в настоящее время уже нет евангелистов. Однако это не является достаточным основанием отказывать в этом имени тем, кто сегодня посвящает благовестию всю свою жизнь. В действительности, можно без колебания утверждать, что всякий верующий, будучи пророком, священником и царем, в силу вселенского служения, принадлежащего всем христианам, должен по праву именоваться евангелистом. Грустно говорить, но сегодняшнее благовестие в основном сосредоточено на человеке. Слишком часто внимание целиком обращено на благовестника - его личность, его красноречие, его способности как организатора, на историю его обращения, на трудности, с которыми он сталкивался, на число обращенных им людей, а в некоторых случаях и на чудеса исцеления, якобы им совершенные. В других случаях внимание приковано к тем, к кому обращено благовестие к их непомерному числу, к их печальному состоянию, выражающемуся в нищете, болезнях и безнравственности, к их предполагаемому воздыханию по спасительной благой вести и, что хуже всего, к тому добру, которое, как говорят, живет в них и делает их способными выказывать спасительную веру по своей свободной, хотя еще и не возрожденной, воле. И как часто благополучие людей, временное ли или вечное, делается единственной целью благовестия! Настоящий труд - это защита богоцентричного благовестия, в противоположность благовестию человеко центричному. Другими словами, он представляет богословие благовестия. А это богословие прямо основано, как и любое другое богословие, на безошибочном слове Божием. Священное Писание требует благовестия, проистекающего от Бога, происходящего через Бога, и направленного на Бога (Рим. 11:36). Именно это и есть основная тема данного трактата.