Для чего мне понадобился современный перевод этой книги?

Библию мало кто читает. Я имею в виду не простое пробегание глазами письменного текста, а попытки вникнуть в информацию, содержащуюся в нём. Подавляющее большинство читающих людей понимает, Библия существует; многие заглядывают в неё; некоторые добросовестно пробегают глазами тексты Библии; ограниченный круг изучает эти тексты, в основном, в вопросах веры. Единицы занимаются критикой её, ещё меньший круг пытается анализировать исторические и временные корни возникновения Библии и её текстов, но сдвигов в этом направлении не просматривается. Этот вопрос покрыт своеобразным мраком вечности до настоящего времени.

Занимаясь вопросом восстановления исторических корней и определения времени написания текстов Библии, я обращаюсь к первому печатному изданию полного собрания Библейских текстов, изданном Русским первопечатником Иваном Фёдоровым (1510—1583 годы жизни) в Остроге, в 1581 году, к т. н. Острожской Библии.

Почему именно к этому изданию? Для справки, — в Русской истории можно увидеть ряд Библий на церковнославянском, старорусском и современном Русском языке, список при этом короток:

1. Рукописная Геннадиевская Библия (ГБ) 1499 года.

2. Печатная Острожская Библия (ОБ) 1581 года.

3. Печатная Елизаветинская Библия (ЕБ) 1751 года.

4. Синодальный перевод (СП) Библии 1876 года.

5. Современная Библия (СБ) на Русском языке, без неканонических книг.

Получается, Библия в России появилась только в XVI веке (1499 год ничем не отличается от 1500 года).

Кажется, разумным было бы начать исследование Библейских текстов с первой по счёту ГБ, но, к сожалению, посмотреть на подлинные страницы этой книги невозможно. А фотокопии страниц ОБ в полном объёме заботливо размещены в Интернете.

Аркадий Казанский – Острожская Библия - Перевод на современный язык

[б. м.] : [б. и.], 2021. — 2418 с.

[б. н.]

Аркадий Казанский – Острожская Библия - Содержание

Острожская Библия

От автора нового перевода Острожской Библии

Об Острожской Библии

Острожская Библия. Полный перевод на современный литературный язык

Библия, то есть книга Ветхого и Нового завета, по языку славянскому

Предисловие

Оглавление книг Ветхого Завета

Оглавление книг Нового Завета

Первые книги Моисея. Бытия

Вторые книги Моисеевы. Исход

Третьи книги Моисеевы. Левит

Четвёртые книги Моисея. Числа

Пятые книги Моисея. Второзаконие

Книга Иисуса, сына Навина

Книга Судей Иилевых

Книга Руфь

Первые книги Царств

Вторые книги Царств

Третьи книги Царств

Четвёртая книга Царств

Первые книги Паралипоменнон

Вторые книги Паралипоменнон

Первые книги Ездры

Книга Неемия

Вторые книги Ездры

Третья книга Ездры

Книга Товия

Книга Иудифь

Книга Есфирь

Книга Иова

Давыда пророка и царя песнь Киота

Зачало притчам Соломоновым

Книга Еклесиаста, то есть Церковника

Книга Песнь Песней Царя Соломона

Книга Премудрость Соломонa

Книга премудрости Исуса, сына Сирахова

Исайя Пророк

Иеремия Пророк

Плач Иеремии

Варух Пророк

Иезекииль Пророк

Даниил Пророк

Иосия Пророк

Иоиль Пророк

Амос Пророк

Авдия Пророк

Иона Пророк

Михея Пророк

Наум Пророк

Аввакум Пророк

Софония Пророк

Аггей Пророк

Захарии Пророка

Малахии Пророка

Первые книги Маккавейские

Вторые книги Маккавейские

Третьи книги Маккавейские

Новый Завет

От Матфея святое благовествование

От Марка святое благовествование

От Луки святое благовествование

От Иоанна святое благовествование

Деяния святых апостолов, списаные святым апостолом и евангелистом Лукою

Соборное послание, Иакова

Соборное послание Петрово

оборное послание Петрово второe

Соборное послание Иоанново 1-е

Соборное послание Иоанново второе

Соборное послание Иоанново 3-е

Соборное послание Иудино

К Римлянам послание святого апостола Павла

К Коринфянам послание святого апостола Павла 1-е

К Коринфянам послание святого апостола Павла 2-е

К Галатам послание святого апостола Павла

К Ефесянам послание святого апостола Павла

К Филиппийцам послание святого апостола Павла

К Колоссянам послание святого апостола Павла

К Солунянам послание святого апостола Павла 1-е

К Солунянам послание святого апостола Павла 2-е

К Тимофею Послание Святого Апостола Павла 1-е

К Тимофею Послание Святого Апостола Павла 2-е

К Титу послание святого апостола Павла

К Филимону послание святого апостола Павла

К Евреям послание святого апостола Павла

Апокалипсис святого Иоанна Теолога

Соборник двенадцати месяцам

Послесловие