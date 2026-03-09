Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Казанский - Савл

Category ESXATOS BOOKS, **Ecclesiology Faith Experience, History, **Persecution Secret Services, *Biographies Memoirs

Книга В. В. Казанского «Савл» представляет собой глубокое историко-психологическое исследование личности апостола Павла в период, предшествующий его знаменитому обращению на пути в Дамаск. Автор ставит перед собой задачу реконструировать внутренний мир молодого фарисея Савла, пытаясь понять истоки его фанатичной ревности по закону и причин, побудивших его стать жестоким гонителем первой христианской общины. Основная идея произведения заключается в том, что «Савл» — это не просто имя будущего апостола, а символ предельного напряжения иудейского духа, который в своем искреннем поиске правды Божьей доходит до самоотрицания и нуждается в сверхъестественном вмешательстве.

Содержательная часть книги детально описывает воспитание и образование Савла в Тарсе и Иерусалиме под руководством великого Гамалиила. Казанский анализирует влияние греческой культуры и строгой фарисейской этики на формирование характера героя, показывая его как человека исключительной воли и честности. Автор подробно останавливается на участии Савла в суде над первомучеником Стефаном, рассматривая это событие как переломную точку, где внутренняя уверенность гонителя начинает сталкиваться с непостижимой для него силой веры христиан. Повествование ведет читателя к самому порогу Дамаска, подготавливая почву для понимания того, почему именно этот «разрушитель» был избран Богом, чтобы стать величайшим строителем Церкви.

Текст написан в ярком, художественно-публицистическом стиле, который позволяет читателю не просто изучать исторические факты, но сопереживать герою в его духовных борениях. В. В. Казанский мастерски использует свои знания библейской археологии и богословия, чтобы создать живой и убедительный портрет эпохи. Книга служит прекрасным введением в изучение жизни и посланий апостола Павла, помогая осознать масштаб преображения, которое совершила в нем Божья благодать. Это чтение для тех, кто хочет увидеть за иконописным образом апостола живого человека, прошедшего через тьму отрицания к свету истины.

В. В. Казанский – Савл

Санкт-Петербург: «Библия для всех», 1998. – 144 с.

ISBN 5-7454-0224-5

В. В. Казанский – Савл - Содержание

Предисловие

Введение

  • РОДОСЛОВИЕ

  • СТЕФАН

  • ХРИСТИАНЕ

  • ДОРОГА

  • ПОКАЯНИЕ

  • ДАМАСК

  • АРАВИЯ

  • ИЕРУСАЛИМ

  • АНТИОХИЯ

  • ТУДА И ОБРАТНО

  • ИЗБРАНИЕ СЛУЖИТЕЛЕЙ

  • Обзор литературы

Библиография

Послесловие

  • Приложение 1. Карта странствий

  • Приложение 2. Библейские тексты

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

