Кель - Время и собака
Замысел этой книги оформился в конце 2004 года, когда спустя более двадцати лет клинической практики в психоанализе я решила, что хочу работать с людьми, которые обращаются за помощью, полагая, что страдают депрессией. Раньше я передавала такие запросы более опытным коллегам — меня напугало случившееся в первые годы моей клинической работы самоубийство, в отношении которого я чувствовала себя особенно виноватой, поскольку не смогла оценить тяжесть ситуации, изложенной на консультации. Подготовившись к столкновению с фантазмом саморазрушения, который угрожает переносу в анализе депрессивных субъектов, я удивилась той скорости, с которой я начала учиться на этом материале,— быстрее, чем на любом другом опыте в моей практике.
Мне кажется, что задача вырвать лечение депрессий из компетенции психиатрии — это вызов, перед которым не должен отступать психоаналитик. Невероятный рост числа случаев диагностирования депрессии в странах Запада начиная с 1970-х годов можно было бы считать лишь следствием усилий фармацевтической индустрии по развитию и углублению техник диагностирования, способствующих тому, чтобы люди употребляли каждый год выходившие на рынок антидепрессанты (если не злоупотребляли ими). Однако наряду с этим можно сказать, что современный человек особенно подвержен депрессии. Вторая гипотеза не исключает первой, но указывает на альтернативное решение проблемы. Хотя лечение депрессии обыкновенно не приписывается полю психоанализа и считается проблемой психиатрии, я согласна с Колетт Солер, с точки зрения которой неопределенность понятия депрессии не должна мешать нам мыслить депрессивные феномены, с которыми мы имеем дело в клинической практике, используя психоаналитическую оптику.
Кель Мария Рита - Время и собака - Депрессии современности
пер. с порт. В. Федюшина, науч. ред. В. Левчук
М.: Горизонталь, 2021, 370 с.
ISBN 978-5-6043030-3-0
Кель Мария Рита - Время и собака - Депрессии современности - Содержание
Введение. Депрессия, темпоральность, социальный симптом
Часть первая. От меланхолии к депрессиям
- I. Депрессии современности
- II. Субъект в раздоре с Благом
- III. Меланхолия и фатализм
- IV. Отказ депрессивного субъекта
Часть вторая. Время и собака
- V. Времена Другого
- VI. Бергсон и длительность
- VII. Темпоральность и опыт
- VIII. Меланхолия Бодлера и лирика шока
Часть третья. Депрессивное отступление
- IX. Поступиться своим желанием: депрессивная пустота
- X. Депрессия — ничья земля между «быть» и «иметь»
- XI. Скудость фантазии
Эпилог. Социальные условия передачи депрессии
No comments yet. Be the first!