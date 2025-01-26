Замысел этой книги оформился в конце 2004 года, когда спустя более двадцати лет клинической практики в психоанализе я решила, что хочу работать с людьми, которые обращаются за помощью, полагая, что страдают депрессией. Раньше я передавала такие запросы более опытным коллегам — меня напугало случившееся в первые годы моей клинической работы самоубийство, в отношении которого я чувствовала себя особенно виноватой, поскольку не смогла оценить тяжесть ситуации, изложенной на консультации. Подготовившись к столкновению с фантазмом саморазрушения, который угрожает переносу в анализе депрессивных субъектов, я удивилась той скорости, с которой я начала учиться на этом материале,— быстрее, чем на любом другом опыте в моей практике.

Мне кажется, что задача вырвать лечение депрессий из компетенции психиатрии — это вызов, перед которым не должен отступать психоаналитик. Невероятный рост числа случаев диагностирования депрессии в странах Запада начиная с 1970-х годов можно было бы считать лишь следствием усилий фармацевтической индустрии по развитию и углублению техник диагностирования, способствующих тому, чтобы люди употребляли каждый год выходившие на рынок антидепрессанты (если не злоупотребляли ими). Однако наряду с этим можно сказать, что современный человек особенно подвержен депрессии. Вторая гипотеза не исключает первой, но указывает на альтернативное решение проблемы. Хотя лечение депрессии обыкновенно не приписывается полю психоанализа и считается проблемой психиатрии, я согласна с Колетт Солер, с точки зрения которой неопределенность понятия депрессии не должна мешать нам мыслить депрессивные феномены, с которыми мы имеем дело в клинической практике, используя психоаналитическую оптику.

Кель Мария Рита - Время и собака - Депрессии современности

пер. с порт. В. Федюшина, науч. ред. В. Левчук

М.: Горизонталь, 2021, 370 с.

ISBN 978-5-6043030-3-0

Кель Мария Рита - Время и собака - Депрессии современности - Содержание

Введение. Депрессия, темпоральность, социальный симптом

Часть первая. От меланхолии к депрессиям

I. Депрессии современности

II. Субъект в раздоре с Благом

III. Меланхолия и фатализм

IV. Отказ депрессивного субъекта

Часть вторая. Время и собака

V. Времена Другого

VI. Бергсон и длительность

VII. Темпоральность и опыт

VIII. Меланхолия Бодлера и лирика шока

Часть третья. Депрессивное отступление

IX. Поступиться своим желанием: депрессивная пустота

X. Депрессия — ничья земля между «быть» и «иметь»

XI. Скудость фантазии

Эпилог. Социальные условия передачи депрессии