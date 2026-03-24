Келигов - Homo sapiens - Преходящий феномен

Книга Магомета Келигова «Homo sapiens – Преходящий феномен» представляет собой масштабное философское исследование антропологического кризиса и возможных путей дальнейшей эволюции человечества. Автор ставит задачу переосмыслить статус современного человека не как вершину творения, а как промежуточное, переходное звено в истории разума. Основная идея произведения заключается в том, что биологические и когнитивные пределы вида Homo sapiens вступают в острое противоречие с созданными им технологическими и информационными вызовами, что неизбежно ведет к качественной трансформации человеческой природы или появлению постчеловеческих форм существования.

Содержательная часть книги детально анализирует деструктивные тенденции современной цивилизации: от экологического коллапса до деградации традиционных ценностей и смыслообразующих структур. Келигов последовательно разбирает концепции «смерти человека» в философии постмодерна и сопоставляет их с реальными достижениями в области биотехнологий, искусственного интеллекта и нейропластичности. Автор уделяет значительное внимание парадоксу «интеллектуального суицида», когда разум, стремясь к абсолютному комфорту и безопасности, лишает себя стимулов к развитию. В книге глубоко исследуется вопрос о том, сможет ли этическое начало удержать человечество от самораспада в эпоху, когда «биологическая оболочка» становится препятствием для дальнейшего прогресса духа.

Текст написан в строгом, академическом и вместе с тем глубоко экзистенциальном стиле, отражающем тревогу автора за судьбу цивилизации. Магомет Келигов мастерски соединяет данные естественных наук с философской антропологией, превращая футурологический прогноз в серьезное предостережение. Работа служит фундаментальным ресурсом для тех, кто интересуется проблемами глобалистики, трансгуманизма и философии науки, предлагая критический взгляд на технократический оптимизм. Это чтение помогает осознать, что сохранение человеческого в человеке требует не только технологических решений, но и радикального духовного усилия, способного преодолеть инерцию биологического вида.

Келигов М.Ю. - Homo sapiens - Преходящий феномен

М.: Академический Проект, 2020. — 224 с.

ISBN 978-5-8291-3360-3

Келигов М.Ю. - Homo sapiens – Содержание

Введение

Глава 1. Natura Naturans et Homo sapiens

1.1. Природа как процесс и постижение природы развивающегося процесса

1.2. Антропологический вектор в космопланетарном развитии

1.3. Мыслящий человек: венец творения или ступень продолжающейся эволюции?

Глава 2. О единстве живого вещества земли в свете идей В.И. Вернадского

2.1. Биосфера как органическая система: онтологический анализ

2.2. Человек как «живое вещество» биосферы

Глава 3. Вхождение в ноосферу: реальные процессы и иллюзорные надежды

3.1. К характеристике понятия «ноосфера»

3.2. Противостояние натуры и культуры и роль коэволюционной стратегии для современной цивилизации

3.3. Человек в фокусе «низких истин» и «возвышающего обмана»

Глава 4. О смысле жизни и назначении человека в мироздании

4.1. Человек в поисках смысла жизни

4.2. Разумная жизнь в мировом эволюционном процессе, или о космическом значении бытия человечества

Глава 5. Свет и тени человеческого разума

Человек в процессе природно-культурной эволюции: возможности и ограничения (вместо заключения)

Литература