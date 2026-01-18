Когда мы вступаем на путь служения, совершенно естественно спросить себя: «Насколько хорошо я буду справляться? И как я смогу оценить свой труд?» Одним из критериев для служителей сегодня служит успех. Многие считают: если в церкви люди часто обращаются в веру, количество членов растет, суммы пожертвований увеличиваются - значит, служение эффективно. Такой взгляд становится все более популярным, потому что лояльность людей к общественным институтам и общинному духу в период явного индивидуализма современной культуры практически не наблюдается. В наши дни люди стали "Потребителями духовности", они пойдут в церковь лишь в том случае, если (и до тех пор, пока) поклонение и проповедь приковывают внимание и радуют слух. Поэтому служители, способные вызвать сильные духовные переживания и привлечь массы людей личным обаянием, получают награду в виде больших, растущих церквей. Это один из способов оценить служение.

В ответ на такой акцент на количественномуспехе многие возражают, что истинным критерием для служителей может быть тольковерность. По их словам, значение имеет то,что служитель держится здравого ученияи личного благочестия, а также остается верным проповеди и наставлению людей. Однако такое открытое противопоставление верности успеху - довольно грубое упрощение,и в нем таятся опасности. Требование к служителю быть не только искренним и верным,но и компетентным - это не выдумка современности.

Тимоти Келлер - Центровая церковь - Сбалансированное городское служение с Евангелием в центре

Пер. с англ. Евгений Марчук. - Чернигов: In Lumine Media, 2016. - 424 с.

ISBN 978-617-7168-28-6

Тимоти Келлер - Центровая церковь - Сбалансированное городское служение с Евангелием в центре - Содержание

Введение. Богословское видение центровой церкви

ЕВАНГЕЛИЕ

Часть 1. Богословие Евангелия

1. В Евангелие входит не все - 2. Евангелие сложнее, чем кажется - 3. Евангелие влияет на все

Часть 2. Евангельское обновление

4. Необходимость евангельского обновления - 5. Суть евангельского обновления - 6. Действие евангельского обновления

ГОРОД

Часть 3. Контекстуализация Евангелия

7.Целенаправленная контекстуализация - 8.Сбалансированная контекстуализация - 9.Библейская контекстуализация - 10.Активная контекстуализация

Часть 4. Видение города

11. Противоречивость города - 12. Искупление и город - 13. Призыв в город - 14. Евангелие для города

Часть 5. Участие в культуре

15. Культурный кризис церкви - 16. Церковь отвечает на вызов культуры - 17. Почему все модели верны... и ошибочны - 18. Участие в культуре путем совмещения идей

ДВИЖЕНИЕ

Часть 6. Миссиональная общность

19. В поисках миссиональной церкви - 20. Центрирование миссиональной церкви - 21. Обучение людей миссии в повседневной жизни

Часть 7. Целостное служение

22. Баланс фронтов служения - 23. Связь людей с Богом - 24. Связь людей друг с другом - 25. Связь людей с городом - 26. Связь людей с культурой

Часть 8. Динамика движения

27. Движения и институты - 28. Церковь как организованный организм - 29. Динамика основания церквей - 30. Город и экосистема Евангелия

Эпилог. Поздний модерн и центровая церковь

Благодарности