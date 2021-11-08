Наша культура быстро меняется и кажется чужеродной многим христианам - как и христиане кажутся чужими современной культуре! В таком окружении верующим легко отчаяться и занять исключительно оборонительную позицию. В этой важной книге Тим Келлер разъясняет Евангелие и кротко, но решительно напоминает, что Благая весть не терпит компромиссов. И тут же он помогает задуматься, как со всей ответственностью взаимодействовать с культурой, как можно - и даже должно - ценить доброе в культуре и как верно и непоколебимо нести обществу Евангелие.

Вместе с тем эта книга -не строгое руководство к действию, скорее это вдумчивое размышление о важнейших темах Писания, размышление человека с десятками лет пасторского опыта в одном из крупнейших городов мира.

Д. А. Карсон, профессор-исследователь Нового Завета Евангельской богословской школы св. Троицы

Церковь Тима Келлера в Нью-Йорке служит одной из лучших в мире моделей основанного на Евангелии служения, которое мудро, по-библейски и плодотворно взаимодействует с обществом. Это прежде всего заслуга доктора Келлера: он глубоко познал Евангелие и владеет исключительным даром понимать культуру. «Центровая церковь» будет безмерно полезна всем служителям в любой точке мира. Эта книга - не руководство по воспроизведению церковной модели Келлера, а нечто намного более важное - богословское видение того, как Евангелие Иисуса Христа соотносится с культурой, служением и христианской жизнью.

Филип Райкен, президент Уитон-колледжа

Тимоти Келлер - Центровая церковь - Сбалансированное городское служение с Евангелием в центре

Пер. с англ. Евгений Марчук

Чернигов: In Lumine Media, 2016. - 424 с.

ISBN 978-617-7168-28-6

Тимоти Келлер - Центровая церковь - Сбалансированное городское служение с Евангелием в центре - Содержание

Введение. Богословское видение центровой церкви

ЕВАНГЕЛИЕ

Часть 1. Богословие Евангелия

1. В Евангелие входит не все

2. Евангелие сложнее, чем кажется

3. Евангелие влияет на все

Часть 2. Евангельское обновление

4. Необходимость евангельского обновления

5. Суть евангельского обновления

6. Действие евангельского обновления

ГОРОД

Часть 3. Контекстуализация Евангелия

7.Целенаправленная контекстуализация

8.Сбалансированная контекстуализация

9.Библейская контекстуализация

10.Активная контекстуализация

Часть 4. Видение города

11. Противоречивость города

12. Искупление и город

13. Призыв в город

14. Евангелие для города

Часть 5. Участие в культуре

15. Культурный кризис церкви

16. Церковь отвечает на вызов культуры

17. Почему все модели верны... и ошибочны

18. Участие в культуре путем совмещения идей

ДВИЖЕНИЕ

Часть 6. Миссиональная общность

19. В поисках миссиональной церкви

20. Центрирование миссиональной церкви

21. Обучение людей миссии в повседневной жизни

Часть 7. Целостное служение

22. Баланс фронтов служения

23. Связь людей с Богом

24. Связь людей друг с другом

25. Связь людей с городом

26. Связь людей с культурой

Часть 8. Динамика движения

27. Движения и институты

28. Церковь как организованный организм

29. Динамика основания церквей

30. Город и экосистема Евангелия

Эпилог. Поздний модерн и центровая церковь

Благодарности

Тимоти Келлер - Центровая церковь - Сбалансированное городское служение с Евангелием в центре - УСПЕХ, ВЕРНОСТЬ ИЛИ ПЛОДОТВОРНОСТЬ?

Когда мы вступаем на путь служения, совершенно естественно спросить себя: «Насколько хорошо я буду справляться? И как я смогу оценить свой труд?» Одним из критериев для служителей сегодня служит успех. Многие считают: если в церкви люди часто обращаются в веру, количество членов растет, суммы пожертвований увеличиваются - значит, служение эффективно. Такой взгляд становится все более популярным, потому что лояльность людей к общественным институтам и общинному духу в период явного индивидуализма современной культуры практически не наблюдается. В наши дни люди стали «потребителями духовности», они пойдут в церковь лишь в том случае, если (и до тех пор, пока) поклонение и проповедь приковывают внимание и радуют слух. Поэтому служители, способные вызвать сильные духовные переживания и привлечь массы людей личным обаянием, получают награду в виде больших, растущих церквей. Это один из способов оценить служение.

В ответ на такой акцент на количественном успехе многие возражают, что истинным критерием для служителей может быть только верность. По их словам, значение имеет то, что служитель держится здравого учения и личного благочестия, а также остается верным проповеди и наставлению людей. Однако такое открытое противопоставление верности успеху - довольно грубое упрощение, и в нем таятся опасности. Требование к служителю быть не только искренним и верным, но и компетентным - это не выдумка современности. Знаменитый английский баптистский проповедник XIX века Чарльз Сперджен отмечал, что для служителя недостаточно быть только верным:

Иногда ко мне обращаются люди, отличающиеся большим усердием и горячим стремлением посвятить себя нашему делу, но ничего в нем не понимающие; они много говорят, но все это пустые слова: они вдоль и поперек прочитали Библию, но ничего не извлекли из нее; их сизифов труд не дает никаких, даже самых незначительных, результатов. ...я обычно отказываю им.

Обратите внимание, что Сперджен не насмехается над таким людьми. Напротив, отмечает, что они глубоко преданны делу служения, однако оно не приносит «никаких результатов». Когда они учат - почти никто ничему не учится; когда они благовествуют - практически никто не обращается. Поэтому он отказывается принимать их в свое училище для проповедников. Иными словами, утверждать, что важна только верность, значит чрезмерно упрощать вопрос. Нет, нужно нечто помимо верности, чтобы понять, такие ли мы служители, какими должны быть.

Читая, размышляя и уча других, я пришел к заключению, что более соответствующим Библии критерием для оценки служения, чем успех или верность, будет плодотворность. Иисус, как известно, говорил ученикам, что они должны приносить «много плода» (Ин. 15:8). Апостол Павел выражался даже конкретнее, называя обращения плодом, когда писал о желании проповедовать в Риме: «...чтобы иметь некий плод и у вас, как и у прочих народов» (Рим. 1:13). Апостол также упоминал плоды благочестия, которые служитель мог наблюдать у христиан, находящихся под его опекой. Среди них следует отметить плод Духа (Гал. 5:22). Кроме того, добрые дела вроде милосердия и заботы о бедных также называются плодом (Рим. 15:28).

Описывая пасторское попечение о верующих, Павел использовал сельскохозяйственную метафору. Коринфским христианам он говорил, что они «Божья нива», на которой одни служители сеяли, другие поливали, а третьи собирали плоды (1 Кор. 3:9). Этот образ дает понять, что и успех, и верность сами по себе не бывают достаточными показателями для оценки служения. Труженики должны быть верными в работе, но они также должны быть умелыми, потому что в противном случае урожая не будет. Но степень урожайности поля (или служения) зависит также и от факторов, над которыми человек не властен, например, от состояния почвы (некоторые люди отличаются большим жестокосердием, чем другие) или погодных условий (деятельность суверенного Духа Божьего).

Движение церковного роста основательно повлияло на методы нашего служения. Однако его чрезмерный акцент на особых приемах и стремлении к результатам может довлеть над служителями, поскольку в нем недооценивается значение личного благочестия и Божьей суверенности. Те, кто утверждает, что необходима верность, в целом правы, но такое мировосприятие снимает с лидеров церкви едва ли не всю ответственность. Оно мешает задавать трудные вопросы, когда деятельность верных служителей приносит мало плода. Когда критерием оценки работы служителя принята плодотворность, мы несем значительную ответственность, но терпеливо ждем, что благодаря нашему служению определенное количество жизней радикально изменится.

После почти десятилетнего пасторского служения в маленьком городке штата Вирджиния я переехал в Филадельфию, где в середине 1980-х читал лекции в Вестминстерской семинарии. Меня пригласили преподавать гомилетику, пасторское служение, методы благовестил и экклесиологию. Должность преподавателя позволила мне поразмыслить над тем, чему я научился за первые годы пасторской деятельности. Помимо этого у меня появилась возможность изучать сущность служения глубже, что до того было невозможно. В 1989 году наша семья перебралась в Нью-Йорк, где мы открыли Пресвитерианскую церковь Искупителя. Несколько лет спустя мы стали получать письма от пасторов со всей страны (а потом и из-за границы), желающих приехать к нам, чтобы «увидеть, как вы делаете то, что так хорошо работает в Манхэттене». Вскоре мы не смогли встречаться с каждым из них индивидуально, поэтому стали проводить регулярные встречи для тех, кто интересовался нашей церковью.

Эти конференции побудили меня собрать воедино все факты и изложить методологию, которая оказалась плодотворной для служения в городских церквах. Мои выступления были основаны на конспектах лекций на тему «Что делает служение Евангелия верным и плодотворным?», над которыми я работал в Вестминстерской семинарии. Однако лекции были скорее теоретическими. Теперь же меня просили описать принципы служения, основанные на нашем повседневном труде благовестия в Манхэттене.

2016-11-10