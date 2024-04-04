Келлер Філіп - Псалом 22 очима пастуха

Біблія великою мірою – це збірка книг, написаних людьми скромного походження, які писали під проводом Божого Духа. Значна частина її термінології та вчення викладена мовою сільської місцевості, в ній ідеться про побутові предмети та природні явища. Аудиторія, до якої спочатку зверталися автори цих творів, здебільшого сама була простим кочовим людом, знайомим з природою та сільським життям, про яке ті розповідали.

Сьогодні це вже не так. Багато з тих, хто читає або вивчає Святе Письмо у двадцять першому столітті, походять з міського, штучно створеного людиною середовища. Особливо часто міські жителі бувають незнайомі з такими предметами, як домашня худоба, сільськогосподарські культури, земля та її плоди чи дика природа. Вони пропускають багато істин, викладених у Божому Слові, просто тому, що не дуже обізнані в таких речах, як вівці, пшениця, земля або виноград.

Проте Божественне одкровення нерозривно пов’язане з основними предметами природного світу. Сам Господь, перебуваючи серед нас, у Своїх притчах постійно використовував природні явища для пояснення надприродних істин. Це надійний, незаперечний метод як з наукової, так і з духовної точки зору.

Усе це стає зрозумілим і значущим, коли ми визнаємо той факт, що Бог є автором і творцем усього як природного, так і надприродного – духовного. У цих двох суміжних сферах діють одні й ті самі основні закони, принципи та процеси. Звідси випливає, що зрозуміти одну з них означає вловити паралельний принцип в іншій.

Слід зазначити, що саме завдяки такому підходу до тлумачення Святого Письма моє власне розуміння Біблії набуло відчутно глибшого змісту. Це також частково пояснює, чому істини, якими я ділився з різними людьми, надовго залишаються в їхній пам’яті дуже чіткими та зрозумілими.

Філіп Келлер - Псалом 22 очима пастуха

Пер. з англ. – К.: Єфетов О.В., 2024. – 152 с.

ISBN 978-966-8795-72-5

Філіп Келлер - Псалом 22 очима пастуха – Зміст

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