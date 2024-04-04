Келлер Філіп - Псалом 22 очима пастуха
Біблія великою мірою – це збірка книг, написаних людьми скромного походження, які писали під проводом Божого Духа. Значна частина її термінології та вчення викладена мовою сільської місцевості, в ній ідеться про побутові предмети та природні явища. Аудиторія, до якої спочатку зверталися автори цих творів, здебільшого сама була простим кочовим людом, знайомим з природою та сільським життям, про яке ті розповідали.
Сьогодні це вже не так. Багато з тих, хто читає або вивчає Святе Письмо у двадцять першому столітті, походять з міського, штучно створеного людиною середовища. Особливо часто міські жителі бувають незнайомі з такими предметами, як домашня худоба, сільськогосподарські культури, земля та її плоди чи дика природа. Вони пропускають багато істин, викладених у Божому Слові, просто тому, що не дуже обізнані в таких речах, як вівці, пшениця, земля або виноград.
Проте Божественне одкровення нерозривно пов’язане з основними предметами природного світу. Сам Господь, перебуваючи серед нас, у Своїх притчах постійно використовував природні явища для пояснення надприродних істин. Це надійний, незаперечний метод як з наукової, так і з духовної точки зору.
Усе це стає зрозумілим і значущим, коли ми визнаємо той факт, що Бог є автором і творцем усього як природного, так і надприродного – духовного. У цих двох суміжних сферах діють одні й ті самі основні закони, принципи та процеси. Звідси випливає, що зрозуміти одну з них означає вловити паралельний принцип в іншій.
Слід зазначити, що саме завдяки такому підходу до тлумачення Святого Письма моє власне розуміння Біблії набуло відчутно глибшого змісту. Це також частково пояснює, чому істини, якими я ділився з різними людьми, надовго залишаються в їхній пам’яті дуже чіткими та зрозумілими.
Філіп Келлер - Псалом 22 очима пастуха
Пер. з англ. – К.: Єфетов О.В., 2024. – 152 с.
ISBN 978-966-8795-72-5
Філіп Келлер - Псалом 22 очима пастуха – Зміст
Вступ
- 1 «Господь – мій пастир»
- 2 «Я не матиму недостатку»
- 3 «На зелених лугах Він дозволяє мені відпочивати»
- 4 «Біля тихих вод піклується про мене»
- 5 «Мою душу Він підкріпляє»
- 6 «Провадить мене стежками правди заради свого імені»
- 7 «Коли б я пішов навіть долиною…»
- 8 «Твій жезл і твій посох втішатимуть мене»
- 9 «Ти накриваєш переді мною стіл…»
- 10 «Ти намастив мою голову миром…»
- 11 «Добро і милосердя будуть супроводжувати мене»
- 12 «Я перебуватиму в Господньому домі протягом багатьох днів»
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